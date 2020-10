به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، فیسبوک پستی را حذف کرده است که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دروغ ادعا می‌کرد ویروس کرونا کمتر از یک آنفولانزای معمولی کشنده است.

اوایل امروز، ترامپ در فیسبوک و توئیتر نوشت که "آمریکا آموخته است که با فصل آینده آنفلوانزا زندگی کند"، دقیقا مانند اینکه ما یاد می‌گیریم که با "COVID-۱۹" زندگی کنیم - کمتر مرگبار! ". در پی انتشار این مطالب از سوی رئیس جمهور آمریکا، فیسبوک به CNN اعلام کرد که این پست به دلیل نقض قوانین خود در برابر اطلاعات غلط COVID-19 حذف شده است.

توئیتر بر یکی از توئیت‌های ترامپ با همان مضمون یک برچسب هشدار دهنده اضافه کرد و تعاملات با پست را محدود کرد. همانطور که دونی سالیوان خبرنگار CNN توئیت کرد، فیس بوک متعهد شده است اطلاعات نادرست بیماری کرونا را که می‌تواند "به صدمات جسمی قریب‌الوقوع کمک کند" حذف کند. این شامل ادعا‌های دروغین درباره "محل و شدت" شیوع COVID-19 است.

از میزان دقیق مرگ و میر ویروس کرونا، اطلاعی در دست نیست اما شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد این ویروس مرگبار‌تر از آنفولانزا است و برای جمعیت‌های کم خطر کشنده نیست. ترامپ همچنین ادعا کرد که "گاهی بیش از ۱۰۰ هزار نفر هر ساله از آنفلوانزا می‌میرند"، در حالی که تعداد واقعی، بین ۲۴ هزار تا ۶۲ هزار مرگ آمریکایی در سال‌های اخیر است. کرونا از ماه مارس تاکنون بیش از ۲۱۰ هزار آمریکایی را کشته است.

هفته گذشته بیماری COVID-19 ترامپ شناسایی شد و او آخر هفته را در مرکز ملی پزشکی والتر رید سپری کرد و روز گذشته مرخص شد. وی علت مرخص شدن خود را کاهش شدت ویروس اعلام کرد. به طور کلی، مطالعه اخیر نشان می‌دهد که ترامپ عامل اصلی انتشار اطلاعات غلط COVID-19 شامل ادعا‌های نادرست در مورد اثرات ویروس و اثربخشی واکسن‌ها، ماسک زدن، فاصله اجتماعی و سایر اقدامات، است.

در ادامه متن توئیت ترامپ را مشاهده می‌کنید:

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over ۱۰۰,۰۰۰, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!

