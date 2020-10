به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز‌ها کوتاه می‌شود و برگ‌ها شروع به ریختن می‌کنند و هالووین از راه می‌رسد. به فصل پاییز رسیده ایم، بار دیگر هالووین با ماست و طرفداران فیلم‌های ترسناک گزینه‌های متعددی برای تماشا دارند.

صد‌ها فیلم ترسناک که داستان آن‌ها در شب هالووین می‌گذرد ساخته شده اند که از تریلر‌ها تا داستان‌های ارواح، قاتلان سریالی، مردان مرده در هیبت خرگوش یا آنتالوژی‌های ترسناک متفاوتند.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم ترسناک برتری که داستان آن‌ها در شب هالووین روایت می‌شود آشنا کنیم.

۱۰- ۳۱

بیایید این فهرست را با قیلمی عجیب و خارق العاده از راب زامبی آغاز کنیم، فیلمسازی که خداوندگار ژانر ترسناک هالووینی شناخته شده و فرانچایز Halloween را مدیون او هستیم. فیلم ۳۱ اگر چه شایسته اسکار نیست، اما آن را باید فیلمی ترسناک به معنای واقعی کلمه با خونریزی و تنش فراوان دانست. ۳۱ فیلمی بسیار خشن است که در آن گروهی بازیگر کارناوالی در هالووین سال ۱۹۷۶ به اجرای برنامه در سراسر کشور می‌پردازند تا اینکه توسط گروهی مورد حمله قرار گرفته و به ساختمانی متروکه برده می‌شوند که در آنجا سه نفر با لباس‌های ترسناک با نام خواهر اژدها، خواهر افعی و پدر ناپلئون در آن ساکن هستند. آن‌ها در ادامه مجبور می‌شوند یک بازی را انجام دهند که ۳۱ نام دارد، بازی سادیستی که در آن و در طی ۱۲ ساعت، بازیگران کارناوال باید بین کشتن و کشته شدن یکی را انتخاب کنند.

۹- The Crow

مرگ تراژیک برندون لی (پسر بروس لی) به اندازه کافی مورد بحث قرار گرفته و در این بخش می‌خواهیم در مورد فیلمی صحبت کنیم که برندون در آن به اشتباه کشته شد. The Crow در سال ۱۹۹۴ منتشر شد، فیلمی در مورد مرد و زن جوانی که در شب هالووین ازدواج می‌کنند، اما گروهی دیوانه به عروسی آن‌ها حمله کرده و بعد از تجاوز به عروس و کشتن او، تازه داماد را نیز به قتل می‌رسانند. اما یک سال بعد داماد کشته شده از گور بر می‌خیزد در حالی که کلاغی او را همراهی می‌کند. The Crow یک فیلم تاثیرگذار و دارای سبک خاص است با فضای تک رنگی که شبیه موزیک ویدیو‌های دهه ۹۰ فیلمبرداری شده است.

۸- Donnie Darko

اگر فیلم Donnie Darko را تاکنون ندیده اید، همین الان خواندن این مطلب را متوقف کرده و به سراغ تماشای این فیلم سوررئال که با زمان و فضا بازی می‌کند یک فیلم رازآلود در مورد سفر در زمان، سرنوشت و تقدیر است که در آن جیک جیلنهال با یک خرگوش به نام فرانک هم صحبت می‌شود. صحبت کردن در مورد این فیلم و تشریح آن کمی دشوار است، اما به طور ساده می‌توان آن را فیلمی در مورد نوجوانی دانست که خرگوشی غول پیکر به او می‌گوید دنیا به زودی به پایان خواهد رسید. از بازیگران این فیلم علاوه بر جیک جیلنهال می‌توان به خواهر او، مگی، درو بریمور، پاتریک سوایزی و جیمز دووال اشاره کرد که داستان آن در طول ۲۸ روز رخ داده و در آن یک مهمانی هالووین نیز برگزار می‌شود.

۷- Scary Stories To Tell In The Dark

این فیلم را باید بسیار وام دار استفن کینگ دانست. در سراسر فیلم می‌توان حال و هوای داستان‌های استفن کینگ را دید: گروهی از نوجوانان متفاوت و عجیب و غریب برای شب هالووین و قبل از فارغ التحصیلی بیرون می‌روند و در نهایت به یک خانه جن زده می‌روند. از مترسک‌های زنده شده تا ارواحی که روی زمین به دنبال انگشتان گمشده خود می‌گردند، فیلم Scary Stories To Tell In The Dark ترکیبی واقعی از ترس‌های فراوان در قالب داستان‌های کوتاه است. این فیلم بر اساس سری رمان‌های آنتالوژی آلوین شوارتز ساخته شده که افسانه‌های شهری ترسناک و فولکلور دهه ۱۹۸۰ را شامل شده و مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند.

۶- House Of ۱۰۰۰ Corpses

اولین تجربه کارگردانی راب زامبی و دومین فیلمش در این فهرست را باید نامه عاشقانه راب زامبی به توبی هوپر، میراث The Texas Chainsaw Massacre و فیلم‌های اسلشر اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ دانست. فیلم House Of ۱۰۰۰ Corpses فیلمی به شدت بامزه و البته ترسناک است که در آن زامبی به انتقاد از نیمه تاریک فرهنگ آمریکایی می‌پردازد. یک شب قبل از هالووین، چهار کودک بعد از یک ماجراجویی نه چندان هوشمندانه به دام خانواده‌ای روانی می‌افتند که آن‌ها را در طول شب مورد شکنجه قرار داده و به قتل می‌رسانند. علاقه زامبی به وحشت منحصربفرد فرهنگ آمریکا باعث شده که تماشای این فیلم بسیار خوشایند باشد.

۵- Tales Of Halloween

فیلم ترسناک Tales Of Halloween یکی دیگر از فیلم‌های آنتالوژی است که داستان آن در شب هالووین رخ داده و ساخته‌های ۱۰ کارگردان مختلف را به تصویر می‌کشد، از مهاجمان به خانه تا کودکان حریص نسبت به شیرینی‌های هالووین و قتل‌هایی که توسط قاتلان تبر به دست، موجودات فرازمینی، شیاطین، قاتلین سریالی و کدو‌های آدمکش هالووینی رخ می‌دهد. آدرین باربو بازیگر کهنه کار ژانر وحشت و همکار همیشگی جان کارپنتر به شکلی جذاب این داستان‌ها را به هم متصل می‌سازد و نقش همیشگی خود را تکرار می‌کند. Tales Of Halloween در زمینه ترس چیز‌ها و روایت‌های جدیدی ندارد، اما طرفداران قدیمی ژانر وحشت از داستان‌های جذاب آن لذت خواهند برد، به ویژه اولین قسمت به نام Sweet Tooth که دیو پارکر آن را ساخته است.

۴- Night Of The Demons

Night Of The Demons بیش از هر فیلم دیگری به حال و هوای یک مهمانی هالووینی مربوط است که جذابیت خود را از کیفیت بسیار پایینش می‌گیرد. روایت این فیلم که متفاوت از هر فیلم دیگری است داستان ۱۰ نوجوان را روایت می‌کند که در شب هالووین برای مهمانی به یک خانه تدفین متروکه می‌روند. این خانه نه تنها بر زمینی مرموز و با گذشته ترسناک ساخته شده بلکه فرزند صاحب فعلی آن نیز دست به کشتاری هولناک زده است. نوجوانان داستان که از تمام این ماجرا‌ها مطلع هستند سعی می‌کنند یک جلسه احضار روح اجرا کنند که مطالب انتظار بد پیش رفته و اتفاقات هولناکی را در پی دارد. این فیلم را باید Evil Dead مطلق دانست با قلمرویی که شبیه ژانر کلبه‌ای در جنگل است و روحی که یک به یک شخصیت‌های فیلم را به تسخیر در می‌آورد.

۳- Trick ‘R Treat

سومین و آخرین، اما بهترین فیلم ترسناک آنتالوژی این فهرست، Trick ‘R Treat فیلمی مناسب برای تمامی علاقمندان به ژانر وحشت است که برخی از ترسناک‌ترین وحشت‌های هالووین را تجربه کنند. فیلم مایکل دوهرتی که اکنون جایگاه یک فیلم کالت کلاسیک را بدست آورده در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و به خاطر سرعت روایی مناسب، ترکیبی مناسب از سکانس‌های ترسناک و بازی‌های خوب، علیرغم مشکل در انتشار و عرضه مستقیم در بخش خانگی، با استقبال منتقدان روبرو شد. داستان فیلم Trick ‘R Treat در مورد سم است شخصیتی بسیار مرموز و جذاب که شاید ارزش یک فیلم جداگانه برای خود را داشته باشد. از نقطه قوت دیگر فیلم باید به بازیگران آن اشاره کرد که از آنا پاکین تا برایان کاکس (نه آن برایان کاکس مشهور) و دیلان بیکر را در بر می‌گیرد، به ویژه آخری که نامزد همیشگی بهترین بازیگر نقش مکمل هالیوود است. این فیلم در واقع از پنج داستان مرتبط تشکیل شده و می‌توان آن را یکی از بهترین فیلم‌های ژانر هالووین دانست.

۲- Lady In White

این فیلم در واقع اثری جذاب و ترسناک در مورد ارواح است که در سال ۱۹۸۸ به کارگردانی فرانک لالوجیا، نویسنده، تهیه کننده و بازیگر موفق و مشهور، ساخته شد. Lady In White اگر چه فیلم بی نقصی نیست، اما فیلمی است که دائماً فریاد هالووین سر داده و داستان آن در شب هالووین رخ می‌دهد. داستان فیلم در سال ۱۹۶۲ در شهری کوچک در مناطق حاشیه‌ای ایالات متحده رخ می‌دهد در شرایطی که هالووین در حال نزدیک شدن است. فرانکی اسکارالاتی در شب هالووین برای همکلاسی هایش داستان‌های ترسناک می‌گوید تا اینکه در کمد سرایدار مدرسه حبس شده و شب را آنجا می‌ماند و در ادامه اتفاقاتی ترسناک برای او رخ می‌دهد. این فیلم بر اساس افسانه بانوی سفیدپوش در روچستر، نیویورک ساخته شده، اگر چه افسانه‌های مشابه زیادی از این دست در سراسر جهان یافت می‌شود، افسانه‌هایی که در آن‌ها زنی در لباس سفید به دنبال جنازه دختر کشته شده اش می‌گردد. Lady In White را باید فیلم جذابی دانست که اگر چه ترس‌های بزرگی ندارد، اما مناسب این وقت از سال بوده و می‌توان در کنار خانواده از تماشای آن لذت برد.

۱- Halloween

چه دلیل دارد تنها یک فیلم را نام برد وقتی یک فرانچایز کامل برای لذت بردن وجود دارد؟ ایده اولیه پشت فیلم ترسناک مشهور جان کارپنتر و این کلاسیک تعریف کننده ژانر وحشت این بود که داستانی متفاوت برای هر فیلم وجود داشته باشد و بدین ترتیب بود که اولین فیلم Halloween شکل گرفت. بعد از دوره‌ای ناموفق در یک مرکز نگهداری از بیماران روانی، یک جوان دیوانه فرار کرده و به محل زندگی اش باز می‌گردد تا قتل‌ها را از نو آغاز کند که با قتل پرستاران بچه در شب هالووین آغاز می‌شود. تاکنون ۱۱ فیلم با عنوان Halloween ساخته شده که از فیلم بی نقص اورجینال تا فیلم بی مزه Halloween: Resurrection متفاوت بوده اند.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/