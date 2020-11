شرکت Take Two استودیوی سازنده Dirt 5 را خرید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت Take Two Interactive سرانجام به صورت رسمی اعلام کرد که توافقنامه خرید استودیوی Codemasters امضاء شده است. مراحل اداری خرید استودیوی سازنده عنوان Dirt 5 قرار شده تا اوایل سال آینده تکمیل شود.

شرکت Take Two طی بیانیه اخیر خود اظهار داشت که مسئولان این شرکت باور دارند استودیوی Codemasters می‌تواند کمک بسیاری در ساخت عناوین 2K داشته باشد و همچنین شرکت Take Two می‌تواند تأثیر متقابلی را بر روی استودیوی جدید بگذارد.

خرید استودیوی Codemaster باعث می‌شود حوزه بازی‌سازی Take Two گسترش پیدا کند و عناوین مسابقه‌ای ورزشی بیشتری توسط این مجموعه به بازار راه پیدا کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده Take Two از شرکت Codemaster می‌خواهد تا مراحل تولید عناوین پیشین خود را به صورت عادی دنبال کند و وقفه‌ای در آن‌ها ایجاد نکند.

بیانیه شرکت Take Two درباره خرید Codemaster

مدیرعامل Take Two، ستراوس زلنیک طی بیانیه اخیر شرکت اظهار داشت: "ما بسیار مفتخریم که توافقنامه خود با مدیران Codemaster را اعلام کنیم. خرید این مجموعه مانند پس‌ گرفتن شرکتی است که برترین عناوین مسابقه‌ای را برای ما ساخت. ما مطمئنیم که این استودیو می‌تواند ارزش بسیاری را به عناوین و بازی‌های ورزشی ما اضافه کند و با گذر زمان کیفیت آن‌ها را افزایش دهد. در آخر ما خوشحالیم که به اعضای تشکیل دهنده استودیوی Codemaster خوش‌آمد بگوییم و اهداف شرکت خود را با آن‌ها در میان بگذاریم".

گفتنی است؛ از آن جایی که شرکت Codemaster در ساخت بازی‌های مسابقه اتومبیل‌رانی مانند Formula 1، Dirt، Grid و OnRush تجربه دارد انتظار می‌رود کاربران در طی ماه‌های آینده شاهد معرفی بازی مسابقه اتومبیل‌رانی جدید تحت نظر Take Two باشند. مجموعه بازی‌سازی تیک تو عناوین مشهور بسیار باکیفیتی را مانند سری بازی‌های GTA، Red Dead Redemption 2 و Borderlands 3 را به بازار جهانی عرضه کرده است. از همین رو انتظار می‌رود کیفیت عناوین جدید Codemaster بسیار بالاتر از نمونه‌های قبلی باشد.

