۱۰ حقیقت جالب زندگی علی دایی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دایی نامی است که کریستیانو رونالدو این روز‌ها به دنبال شکستن رکورد گلزنی او است. ماشین گلزنی این زمان در حال تعقیب رکورددار گلزنی تیم ملی ایران است که در سال ۲۰۰۶ با ۱۰۹ گل بین المللی بازنشسته شد.

CR ۷ در حال حاضر ۱۰۲ گل ملی در کارنامه خود دارد و هفت گل تا رسیدن به دایی فاصله دارد. رونالدو برابر آندورا در حالی که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد، گلزنی کرد و دیدار برابر فرانسه و کرواسی را نیز در پیش دارد. احتمالا رونالدو در سال ۲۰۲۰ از افسانه آسیا پیشی نخواهد گرفت، اما به اندازه کافی نزدیک خواهد شد تا بتواند اثر خود را بگذارد.

مطمئناً آن را خوانده‌اید: دایی در سال ۱۹۶۹ در اردبیل ایران متولد شد. او در پرسپولیس و السد قطر بازی کرد و در آن‌جا توسط آرمینیا بیله فیلد دیده شد. عملکرد او در اولین سال حضور در بوندس لیگا به قدری خوب بود که به امضای قرارداد بایرن مونیخ رسید. پس از یک فصل، او به هرتابرلین پیوست سپس بار دیگر به خاورمیانه آمد و بعد از چند سال بازی بازنشسته شد.

اما در مورد این اسطوره ایرانی چه می‌دانیم؟ در زیر ۱۰ کنجکاوی از بهترین بازیکن تاریخ ایران را مرور می‌کنیم.

۱) دارای مدرک دانشگاهی است

دایی از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مواد (متالورژی) فارغ التحصیل شد. او از همان ابتدای دوران فوتبال خود تحصیل را شروع کرد و توانست در نهایت فارغ التحصیل رشته خود شود.

۲) یکی از اولین کسانی که جهش "انقلابی" را انجام داد

در دهه ۹۰ معمول نبود که بازیکنی از خاورمیانه به یک لیگ اروپایی برود. جهش از قطر به آلمان (السد به آرمینیا در سال ۱۹۹۷) واقعاً انقلابی بود و در‌های جهان عرب را به فوتبال اروپا باز کرد. این مسیر برعکس شد، وقتی فوتبالیست‌های بزرگ در سال‌های پایانی دوران فوتبال خود به خاطر دلار‌های نفتی بازنشستگی سودمندی را در این منطقه دیدند. وی پنج سال در آلمان ماند.

۳) مسلمان معتقد

با بایرن او فقط شش گل به ثمر رساند. با این حال، یکی از به یادماندنی‌ترین دوران او در این تیم زمانی بود که وی از نگه داشتن یک لیوان آبجو برای تبلیغات اردینگر امتناع کرد، زیرا نوشیدن مشروبات الکلی در اسلام ممنوع است.

۴) تقریبا به تمام تیم‌های آسیایی گل زد

چیزی که در معرفی دایی به آن اشاره شده است، به خصوص وقتی با کریستیانو رونالدو مقایسه می‌شود این است که گل‌های زده شده برابر تیم‌های قاره وی یعنی تیم‌های آسیایی بوده است. البته این مشکل دایی نیست و تیم ملی ایران برای قاره آسیا است. از مجموع ۱۰۹ گل، ۹۵ گل به آسیایی‌ها، ۵ گل به اروپایی‌ها، ۳ گل به آفریقایی‌ها، ۲ گل به کشور‌های آمریکای جنوبی و ۳ گل به تیم‌های کونکاکاف زده شده است. لائوس و مالدیو تیم‌هایی بودند که دایی با زدن ۸ گل به آن‌ها رکورد زد. او در سال ۲۰۰۰ توانست در دیداری دوستانه به مکزیک گل بزند.

۵) هرگز در جام جهانی گلزنی نکرد

دایی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه و آلمان ۲۰۰۶ با ایران بود، ولی موفق به گلزنی نشد. در این دو دوره ایران توانست در مجموع ۴ گل به ثمر برساند که دایی هیچ کدام را به ثمر نرساند. گل‌های وی در مقدماتی جام جهانی (۳۶)، بازی‌های دوستانه (۲۷)، مقدماتی جام ملت‌های آسیا (۲۳)، جام ملت‌های آسیا (۱۴) و بازی‌های آسیایی (۹) گل بودند.

۶) او می‌گوید ۱۱۱ گل، ولی ...

دایی ادعا می‌کند مجموع گل‌های او در تیم ملی ایران ۱۱۱ گل بوده است، اما فیفا می‌گوید دیدار با افغانستان در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ یک دیدار زیر ۲۳ سال بوده است و آمار این دیدار محاسبه نمی‌شود.

۷) زندگینامه طولانی

در ۷ آوریل ۲۰۰۸، دایی اعلام کرد که شروع به نوشتن زندگی نامه خود کرده است که در مارس ۲۰۱۰ منتشر می‌شود، و با وجود تأمل در "خاطرات تلخ و شیرین"، وی اظهار کرد که "برخی از اسرار خود را در قلب خود برای همیشه نگه می‌دارد". این کتاب، ده سال بعد، هنوز منتشر نشده است.

۸) اولین آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا

در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸، در دوئلی که بایرن مونیخ مقابل منچستر یونایتد به تساوی ۲-۲ دست یافت، دایی در دقیقه ۶۳ به جای کاستر یانکر وارد زمین شد. طبق گفته یوفا، وی اولین آسیایی بود که در لیگ قهرمانان اروپا ظاهر شد. او در ۵ دیدار در آن فصل گلی به ثمر نرساند.

۹) از شکستن احتمالی رکوردش توسط رونالدو ناراحت نیست

دایی عنوان کرده است به این رکورد افتخار می‌کند و از شکستن رکوردش توسط کریستیانو رونالدو نراارحت نیست و خوشحال نیز است که یک بازیکن بزرگ رکورد او را می‌شکند چرا که رونالدو یکی از ۳ بازیکن برتر تاریخ است.

۱۰) او دو بار با رکورد پوشکاش برابر شد

این بهترین حکایت او است و توسط Four Four Two انتخاب شد: رکورد ۸۴ گل بین المللی فرنس پوشکاس ۴۷ سال پابرجا بود. در نوامبر ۲۰۰۳، دایی ۸۳ گل برای ایران به ثمر رسانده بود و در بازی رفت جام ملت‌های آسیا برابر کره شمالی با رکورد پوشکاش برابر شد. هواداران ایرانی با پرتاب یک ترقه به زمین مسابقه، یک بازیکن کره شمالی را مورد اصابت قرار دادند. میهمانان زمین را ترک کرده و از بازگشت خودداری کردند. کره شمالی به مدت یک سال از مسابقات بین المللی کنار گذاشته شد و ایران یک پیروزی ۳ بر صفر به دست آورد. اما گل دایی حذف شد. در ادامه دایی در بازی بعدی برابر لبنان در بیروت توانست بار دیگر به رکورد پوشکاش برسد و گلزنی کند و از او عبور کند.

منبع:طالب

انتهای پیام/