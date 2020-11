دلایل ناتوانی در آب کردن چربی شکم

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چربی احشایی، نوعی چربی که اطراف اندام‌ها و بخش میانی بدن جمع می‌شود، می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش دهد و همچنین یک پیش بین برای ابتلا به شرایطی مانند بیماری قلبی، فشار خون بالا، مقاومت به انسولین و برخی انواع سرطان است. در ادامه با دلایل ناتوانی در تحقق هدف کاهش چربی شکم بیشتر آشنا می‌شویم:

به میزان کافی فیبر محلول مصرف نمی‌کنید

مطالعه‌ای که در مرکز پزشکی ویک فارست باپتیست انجام شد، نشان داد که افزایش میزان فیبر محلول مصرفی روزانه فقط به میزان ۱۰ گرم می‌تواند به کاهش ۷/۳ درصد چربی احشایی منجر شود.

نوشیدنی‌های شیرین مصرف می‌کنید

اگر آب ساده جذابیتی برای شما ندارد، می‌توانید مصرف چای سفید را به جای نوشیدنی‌های شیرین یا نوشابه‌های رژیمی مد نظر قرار دهید. بنابر مطالعه‌ای که در نشریه Nutrition and Metabolism منتشر شد، این چای می‌تواند از تشکیل سلول‌های چربی جدید پیشگیری و به تجزیه چربی ذخیره شده در بدن نیز کمک کند.

تمرینات ورزشی نامناسب انجام می‌دهید

برای کاهش چربی شکم می‌توانید انجام تمرینات اینتروال با شدت زیاد و دوی سرعتی را مد نظر قرار دهید. بنابر مطالعه‌ای که در نشریه Medicine and Science in Sports and Exercise منتشر شد، تمرینات دوی سرعتی به کاهش اندازه دور کمر کمک می‌کنند.

در حال پیر شدن هستید

با افزایش سن، حتی اگر ورزش کنید و هوشمندانه غذا بخورید ممکن است برای کاهش چربی‌های اضافه و وزن خود به تلاش بیشتری نیاز داشته باشید.

استرس دارید

همچنین، غذا‌هایی که هنگام استرس هوس می‌کنید به طور معمول گزینه‌هایی سرشار از چربی و شکر هستند که می‌توانند به افزایش هرچه بیشتر چربی شکم منجر شوند.

گوشت قرمز نامناسب را مصرف می‌کنید

یک رژیم غذایی سرشار از گوشت‌های چرب با چاقی شکم و افزایش اندازه دور کمر پیوند خورده است.

منبع: ایسنا

