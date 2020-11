فصل سوم سال ۲۰۲۰ رکورد فروش بازی ها در دنیا را شکست

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود آن که طی سه ماه اخیر بازی‌های بزرگ زیادی وارد بازار نشدند اما سومین فصل سال ۲۰۲۰ رکورد بیشترین فروش بازی‌های رایانه‌ای را شکست. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بازی سازی به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات متعددی مواجه شدند، افراد زیادی نیز به دلیل قرنطینه خانگی تصمیم به خرید بازی‌های رایانه‌ای بیشتری گرفتند.

به دنبال این مسائل، گزارش‌های مالی اخیر دنیای بازی نشانگر شکسته شدن رکورد فروش بازی‌های رایانه‌ای در تاریخ است. طی ماه‌های جولای تا سپتامبر، کاربران توانسته‌اند به میزان ۱۱.۲ میلیارد دلار بازی رایانه‌ای، سخت افزار، کنسول بازی و تجهیزات جانبی آن‌ها را خریداری کنند. این میزان فروش ۲۴ درصد نسبت به درآمدزایی صنعت بازی‌سازی در ماه‌های جولای تا سپتامبر سال ۲۰۱۹ بیشتر است. از بین تمامی حجم فروش در این صنعت، ۱۰.۴ میلیارد دلار آن به فروش نرم افزاری بازی‌ها اختصاص دارد.

پرفروش‌ترین بازی‌های دنیا در فصل سوم ۲۰۲۰

در بین عناوینی که توانسته‌اند در شکسته شدن رکورد مورد نظر دست داشته باشند بازی ساده و دوست داشتنی Among Us موفق شده جایگاه خود را در بالاترین نقاط فهرست کنار برخی از قوی‌ترین عناوین دنیا قرار دهد. از بازی‌هایی که در فروش فوق‌العاده بالای این صنعت نقش داشته‌اند می‌توان به NBA 2K21، Super Mario 3D All Stars، Tony Wak's Pro Skater و عنوان شگفت‌انگیز Ghost of Tsushima اشاره کرد.

این در حالی هست که عناوین قدیمی‌تری مانند Animal Crossing: New Horizon، Call of Duty: Modern Warfare، Fortnite و Minecraft نیز در فرآیند فروش خارق‌العاده سه ماه مورد نظر نقش موثری داشته‌اند. با توجه به آن که کنسول‌های نسل جدید به همراه بازی‌های اختصاصی خود در ماه‌های جاری عرضه شده‌اند می‌توان انتظار داشت که گزارش مالی فصل چهارم صنعت بازی‌سازی نشانگر رشد بیشتر و رکورد جدیدی باشد.

