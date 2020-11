۶ فیلم ترسناک و برتر سال ۲۰۲۰ که نباید به تنهایی تماشا کنید! + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هیچ کسی نیاز به این یادآوری ندارد که سال ۲۰۲۰ چه سال بد و سختی برای همگان بوده است و صنعت سینما نیز به شکلی غیرقابل انکار آینه تمام نمای زندگی روزمره بسیاری از ما بوده است. تاخیرها، کنسل شدن ها، محدودیت ها و حس آزار دهنده نگرانی و تردید در صنعت سینما جریان داشت. اما این بدان معنا نیست که رگه هایی از نور امید در این صنعت و به طور خاص ژانر وحشت وجود نداشت. ژانر وحشت و فیلم ترسناک چیزی است که برای همیشه در میان طرفداران سینما محبوب می ماند و بخشی از جذابیت این ژانر به تنوع، انعطاف و روش های دائماً در حال اضافه شدن ساخت فیلم در این ژانر باز می گردد.

در سال ۲۰۲۰ نیز علیرغم تمامی محدودیت ها شاهد ساخت فیلم های ترسناک باکیفیتی بوده ایم. امسال شاهد ساخت فیلم های علمی تخیلی بزرگ، اسلشرهای باکیفیت، بازسازی های پرهیجان از فیلم های محبوب کلاسیک و به طور کلی فیلم های ترسناک خوبی بوده ایم. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با چند فیلم ترسناک برتری که در سال ۲۰۲۰ تولید شده اند آشنا کنیم.

Vampires Vs. The Bronx

ژانر وحشت از آن دسته های سینمایی است که ژانرهای فرعی زیادی دارد و همچنین تنوع و جزییات فراوان. هر نوع داستانی را که دوست داشته باشید، ژانر وحشت چیزی برای شما دارد. با فیلم Vampires Vs. The Bronx شاهد یک فیلم کمدی ترسناک هستیم که مناسب تماشا در کنار خانواده است. این فیلم که به وضوح از فیلم های ترسناک دهه ۸۰ مانند The Goonies و Stand By Me الهام گرفته، دارای جذابیت و گرمای فراوان برای هر نوع ذائقه ای است. در برانکس به یکباره قیمت املاک بالا می رود و خیلی زود مشخص می شود که کمپانی مورنائو اینداستریز فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسید. در کنار این موضوع باید دانست که گروهی از خون آشام های تشنه در سایه های شهر برانکس پنهان شده اند و این وظیفه گروهی از دوستان جوان است تا برای نجات محله شان دست به کار شوند. فیلم Vampires vs. the Bronx که توسط اُز رودریگز ساخته شده یک فیلم کمی احمقانه اما پر از جذابیت است که می توان آن را مقدمه ای بی نقص برای ژانر ترسناک مورد علاقه نوجوانان دانست، در حالی که جذابیت های زیادی برای مخاطبان بالغ تر دارد.

The Stylist

جیل گوارگیزیان که در سال های اخیر با فیلم های بی نقص کوتاهش برای خود اعتباری کسب کرده، امسال اولین فیلم سینمایی بلندش را با نام The Stylist ساخته است که نسخه ای توسعه یافته از فیلم او به همین نام در سال ۲۰۱۶ است. داستان فیلم The Stylist در مورد شخصیت کلر با بازی ناجارا تاونزند است، یک آرایشگر رنج کشیده و بیمار که همیشه به زندگی دیگران نگاهی حسرت آمیز دارد و حسادت خود را به مرحله ای ترسناک می کشاند، تا جایی که پوست سر قربانیان را کنده و موهای آنان را به عنوان روشی برای زندگی کردن به سبک آن ها برای مدتی کوتاه روی سر می گذارد. چیزی که این فیلم را از دیگر فیلم های ژانر وحشت متمایز می سازد شخصیت چند لایه کلر، رنگ بندی و فیلمبرداری زیبای فیلم و هماهنگی موسیقی فیلم با اتفاقات داستان است.

تاونزند به عنوان شخصیت اصلی فیلم، یکی از بهترین نقش آفرینی های این ژانر در سال ۲۰۲۰ را ارائه داد و سطحی از همدردی و ظرافت را به شخصیتی می آورد که دست به کارهایی بسیار شیطانی و هولناک می زند. وقتی به اولین فیلم بلند گوارگیزیان نگاه می کنید می توانید تصور کنید که آینده این فیلمساز بسیار بااستعداد بسیار روشن بوده و می توان انتظار ساخت فیلم هایی در کلاس جهانی را در سال های آینده از وی داشت.

Possessor

ساخت یک فیلم ترسناک خوب همیشه کاری دشوار است اما وقتی پدرتان دیوید کراننبرگ افسانه ای باشد این دشواری دو چندان خواهد شد. برای برندون کراننبرگ، دومین فیلم بلند او با نام Possessor به خوبی فیلم های پدرش است. از لحاظ مفاهیم منحصربفرد، فیلم ترسناک علمی تخیلی Possessor یکی از پیچیده ترین داستان ها در دنیای سینمای سال های اخیر را دارد. داستان در مورد سازمانی از قاتلین است که از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده می کنند که به آن ها امکان می دهد در بدن انسان های بیگناه فرو رفته و بدین ترتیب حملات مرگبارشان را انجام دهند. با پیچ و تاب های داستانی فراوانی که فیلم دارد، برندون کراننبرگ چیزی کاملاً تازه، باکلاس و به شدت خشن و بیرحم را ارائه می دهد و نتیجه فیلمی است که پوست شما را به بهترین شکل ممکن مورمور می کند. فیلم Possessor پیش از انتشار خود هیجان بسیاری را در میان طرفداران ژانر وحشت ایجاد کرده و این شور و شوق بی دلیل نیست زیرا کراننبرگ اثری بسیار ترسناک و تماماً پرتنش را ساخته است.

Host

همانند بسیاری از صنعت ها و عناصر زندگی روزمره، صنعت سینما نیز در سال ۲۰۲۰ به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. در حالی که سینماها بخش قابل توجهی از سال را بسته بوده یا در دسترسی محدود قرار داشته اند، بسیاری از فیلم های پرهزینه با دوراهی انتشار در سرویس های استریمینگ، اکران دیجیتال و بدنبال آن فروش کمتر از انتظار یا به تعویق انداختن زمان انتشار به این امید که شرایط در سال آینده بهتر شده و فروش مناسبی بدست آید مواجه بوده اند. با این وجود برخی فیلم ها نیز موفق شده اند نکات منفی سال ۲۰۲۰ را به بهترین شکل به نفع خود تغییر دهند و یکی از این فیلم ها نیز Host است.

راب سَوِج که در سال جاری مجبور به تغییر رویکرد فیلمسازی خود شد، تصمیم گرفت به سراغ رویکرد دیوانه کننده استفاده از اپلیکیشن Zoom در سال شیوع کرونا برود. بدین ترتیب وی موفق شد با استفاده از این پلتفرم ویدیویی یک فیلم به شدت ترسناک بسازد. این اولین باری نیست که هیجان استفاده از اینترنت و برنامه های ویدیویی برای ساخت یک فیلم ترسناک مورد استفاده قرار گرفته- برای مثال The Den و Unfriended دو فیلم ترسناکی هستند که داستانشان از همین ایده گرفته شده است- اما Host این ایده را با مرحله و استانداردی بسیار بالاتر از فیلم های قبلی می رساند و داستان روحی شرور را به تصویر می کشد که برای برخی از دوستانش در دوران خانه نشینی و از طریق چت های ویدیویی دردسرساز می شود.

Relic

فیلم ترسناک Relic ساخته ناتالی اریکا جیمز، فیلمی است که تا مدت های طولانی پس از پایان داستان ۹۰ دقیقه ای خود با شما خواهد ماند. اگر چه جذابیت اصلی فیلم را باید یک داستان رابطه ای استاندارد ماوراءالطبیعه دانست، اما در لایه زیرین Relic داستانی مملو از عناصری است که بسیاری از ما با آن ها ارتباط برقرار خواهیم کرد. اول از همه و مهم تر اینکه وقتی فیلم را تجزیه می کنید، Relic فیلمی است در مورد تماشای نابودی تدریجی کسی که دوستش دارید و به همین خاطر، Relic فیلمی است که به خوبی مخاطب خود را آزار می دهد. در قلب فیلم Relic با رابین نوین در نقش ادنا مواجه هستیم، مادر و مادربزرگی که با آلزایمر دست و پنجه نرم می کند. با بازی خارق العاده امیلی مورتیمر و بلا هیث‌کوت در نقش دختر و نوه ادنا، به شکلی مستقیم و دست اول با تاثیرات بیماری آلزایمر بر خانواده روبرو می شویم در حالی که در تمام مدت، یک زاویه ماوراءالطبیعه در دل داستان شکل می گیرد. توضیح بیشتر در مورد داستان فیلم جایز نیست زیرا با فیلمی مواجه هستید که باید با ابهام و ناشناختگی تمام آن را تجربه کنید.

The Invisible Man

لی وانل که سال ها به خاطر کار نویسندگی اش در فرانچایزهای Saw و Insidious مورد تحسین قرار گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ و قسمت سوم Insidious شانس خود را در کارگردانی امتحان کرد. از آن زمان، این نویسنده و کارگردان استرالیایی با ساخت دو فیلم فوق العاده Upgrade و The Invisible Man در مسیر تبدیل شدن به یکی از بهترین فیلمسازان ژانر وحشت قرار دارد. وقتی که برای اولین بار اعلام شد که داستان مرد نامرئی بازسازی می شود بسیاری چشم های خود را از خشم چرخانده و زیر لب گفتند که هالیوود دیگر ایده اورجینال ندارد. اما مشخص شد که The Invisible Man یکی از باورنکردنی ترین، استرس زاترین و بهترین فیلم های ژانر وحشت در سال های اخیر است. وانل با استفاده از ایده شخصیت مرد نامرئی، داستان خشونت خانگی را روایت کرده و ترومای یک رابطه سمی را به تصویر می کشد. نه تنها لی وانل را باید به خاطر داستان جذابی که در این فیلم به تصویر می کشد باید مورد تمجید قرار داد بلکه باید به تحسین بازی فوق العاده الیزابت ماس در نقش اصلی فیلم پرداخت.

منبع: روزیاتو

