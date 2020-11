۳۶ نفر از محققان دانشگاه آزاد در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، علی جهان، مدیر کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اظهار کرد: ۳۶ نفر از محققان دانشگاه آزاد در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان قرار دارند.

او افزود: فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده است و در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله Plos Biology منتشر شده است. ۱۵۹۶۸۳ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه بندی شده اند.

جهان گفت: ارزیابی­ و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیار‌های شش گانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers، Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است. ۴۳۳ پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته اند.

سه نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد جزو پژوهشگران برتر دنیا با رتبه زیر ۳۰۰ در حوزه‌های موضوعی:

-دکتر مجید منجمی از واحد تهران مرکز در حوزه علوم نانو و نانوتکنولوژی در رتبه ۱۷۸ جهان در این حوزه قرار دارد.

-دکتر محمد میرانسری از واحد اصفهان در رتبه ۲۳۰ جهان در حوزه زراعت و کشاورزی است.

-دکتر فاطمه با محرم از واحد مشهد در حوزه شیمی عمومی در رتبه ۲۹۱ جهان قرار دارد.

پنج پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد دارای رتبه زیر ۴۰۰ جهانی در حوزه‌های موضوعی:

-دکتر حسنعلی زمانی از واحد مشهد رتبه ۳۲۱ جهانی حوزه انرژی

-دکتر ابوالقاسم داوودنیا از واحد مشهد رتبه ۳۴۸ جهانی حوزه شیمی عمومی

-دکتر جمشیدخان چمنی از واحد مشهد رتبه ۳۷۵ جهانی حوزه بیوفیزیک

-دکتر آرش کریمی پور از واحد نجف آباد رتبه ۳۷۹ جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل

-دکتر داوود طغرایی از واحد خمینی شهر رتبه ۳۸۲ جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل

