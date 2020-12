آنی_ور و #آنی_تایم ماسک بزن کرونا نگیری

واکنش کاربران به اشتباه لفظی نماینده مجلس؛

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و فعال رسانه‌ای، در برنامه‌ای تلویزیونی، دو کلمه انگلیسی را اشتباه تلفظ کرد. در برنامه «پرونده ویژه» که از شبکه سه سیما و به مناسبت ترور و شهادت شهید فخری زاده پخش شد، علی خضریان، نماینده مجلس درباره ترور شهید فخری زاده، دانشمندان هسته ای، فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی و برجام صحبت می‌کرد.

او در بخشی از صحبت هایش، قسمتی از برجام را خواند و کلمات Any where و Any time را به صورت اشتباه آنی ور و آنی تایم تلفظ کرد. همین تلفظ اشتباه باعث راه افتادن موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی شد و کاربران توئیت‌های طنز خود را با هشتگ #آنی_ور #آنی تایم به اشتراک گذاشتند.

در ادامه توئیت‌های طنز کاربران را مشاهده می‌کنید:

