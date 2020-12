۱۰ سریال برتر جهان در سال ۲۰۲۰ را بشناسید

به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، وب‌سایت مرجع آی ام دی بی، ده سریال برتر سال ۲۰۲۰ را با توجه به بازدید‌های ماهیانه بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر معرفی کرد.

در این فهرست، سریال ابرقهرمانی «پسران/ The Boys» که محصول شبکه آمازون پرایم است، رتبه نخست را به دست آورده است.

در ادامه این فهرست را ببینید:

۱۰ سریال برتر IMDb در سال ۲۰۲۰

۱. پسران (The Boys)

۲. خانه کاغذی/ سرقت پول (Money Heist (La Casa de Papel))

۳. تاریک (Dark)

۴. اوزارک (Ozark)

۵. مندلورین (The Mandalorian)

۶. گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

۷. آکادمی آمبرلا (The Umbrella Academy)

۸. وست‌ورلد (Westworld)

۹. ویچر (The Witcher)

۱۰. تاج (The Crown)



