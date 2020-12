صفر تا صد مراسم The Game Awards 2020 + فهرست عناوین کاندید شده

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم The Game Awards بزرگ‌ترین مراسم مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است که هر ساله در آمریکا و به میزبانی جف کیلی روزنامه نگار مشهور کانادایی برگزار می‌شود. در این مراسم شرکت‌های سازنده بازی‌‌های رایانه‌ای عناوین جدید خود را معرفی می‌کنند و از برنامه‌های خود برای سال آینده اطلاعاتی را منتشر می‌کنند. علاوه بر این در مراسم گیم اواردز برترین عناوین سال گذشته نیز معرفی و پس از رای گیری به تعدادی از آن‌ها جایزه داده می‌شود؛ گفتنی است عناوینی که برای دریافت جایزه کاندید می‌شوند، هر کدام در بخش خاصی انتخاب خواهند شد، برای مثال ممکن است یک عنوان در بخش داستان و عنوانی دیگر در بخش صداگذاری کاندید شود، امکان انتخاب یک عنوان در چند بخش نیز وجود دارد.

بر اساس اعلام جف کیلی امسال نیز خود او مجری‌گری این برنامه را برعهده خواهد داشت اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، این برنامه امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد و کاربران به صورت آنلاین این مراسم را مشاهده می‌کنند. علاوه بر این جف کیلی درباره مراسم امسال Game Award اعلام کرده است که یک گزارش صوتی به صورت زنده از مراسم در پلتفرم یوتیوب گیمینگ پخش خواهد شد و افرادی که کم بینا یا نابینا هستند می‌توانند با مراجعه به این پلتفرم از وقایع مراسم به طور کامل مطلع شوند.

گفتنی است؛ در ایام اخیر بسیاری از بازی‌سازان نیز اقدامات بسیار خوبی برای دسترسی افراد کم توان به بازی‌های رایانه‌ای انجام داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به امکان خواندن خودکار متن‌های موجود در بازی برای این افراد اشاره کرد.

چند روز پیش جف کیلی بازی‌های فهرست نامزدهای انتخاب شده برای حضور در مراسم The Game Awards 2020 را اعلام کرد که انتخاب بسیاری از آن‌ها در فهرست عناوین برتر سال ۲۰۲۰ قابل پیش بینی بود. در ادامه فهرست منتشر شده از کاندیدهای حاضر در مراسم The Game Awards 2020 را مشاهده کنید:

کاندیدهای برترین عناوین رایانه‌ای سال

بازی Animal Crossing: New Horizons - Nintendo

بازی Doom Eternal - id Software

بازی Final Fantasy VII Remake - Square Enix

بازی Ghost of Tsushima - Sucker Punch

بازی Hades - Supergiant Games

بازی The Last of Us Part 2 - Naughty Dog

کاندیدهای بهترین کارگردانی

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Hades

بازی Half-Life Alyx

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای بهترین روایت داستان

بازی 13 Sentinels: Aegis Rim

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Hades

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای بهترین کارگردانی هنری

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Hades

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای بهترین موسیقی

بازی Doom Eternal

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Hades

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای بهترین طراحی صدا

بازی Doom Eternal

بازی Half-Life: Alyx

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Resident Evil 3

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای بهترین عملکرد برای صدا گذاری

بازی Ashley Johnson - Ellie, The Last of Us Part 2

بازی Laura Bailey - Abby, The Last of Us Part 2

بازی Daisuke Tsuji - Jin, Ghost of Tsushima

بازی Logan Cunningham - Hades, Hades

بازی Nadji Jeterm - Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

کاندیدای بالاترین اثرگذاری

بازی If Found

بازی Kentucky Route Zero: TV Edition

بازی Spiritfarer

بازی Tell Me Why

بازی Through Darkest of Times

کاندیدای بهترین بازی‌های آنلاین

بازی Apex Legends

بازی Destiny 2

بازی Call of Duty: Warzone

بازی Fortnite

بازی No Man's Sky

کاندیدای بهترین بازی‌های Indie

بازی Carrion

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Hades

بازی Spelunky 2

بازی Spiritfarer

کاندیدای برترین عناوین موبایل

بازی Among Us

بازی Call of Duty Mobile

بازی Genshin Impact

بازی Legends of Runeterra

بازی Pokemon Cafe Mix

برترین عناوین مناسب هدست‌های واقعیت مجازی

بازی Dreams

بازی Half-Life: Alyx

بازی Marvel's Iron Man VR

بازی Star Wars: Squadrons

بازی The Walking Dead: Saints & Sinners

کاندیدای برترین عناوین رایانه‌ای دارای نوآوری

بازی Assassin's Creed Valhalla

بازی Grounded

بازی Hyperdot

بازی The Last of Us Part 2

بازی Watch Dogs Legion

کاندیدای برترین عناوین اکشن

بازی Doom Eternal

بازی Hades

بازی Half-Life: Alyx

بازی Nioh 2

بازی Streets of Rage 4

کاندیدای برترین عناوین نقش آفرینی

بازی Assassin's Creed Valhalla

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Marvel's Spider-Man: Miles Morales

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی Star Wars Jedi: Fallen Order

بازی The Last of Us Part 2

کاندیدای برترین عناوین RPG

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Genshin Impact

بازی Persona 5 Royal

بازی Wasteland 3

بازی Yakuza: Like a Dragon

کاندیدای برترین عناوین مناسب برای اجرای خانوادگی

بازی Animal Crossing: New Horizons

بازی Crash Bandicoot 4: It's About Time

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Mario Kart Live: Home Circuit

بازی Minecraft Dungeons

بازی Paper Mario: The Origami King

کاندیدای برترین عناوین سبک ورزش

بازی Dirt 5

بازی F1 2020

بازی FIFA 21

بازی NBA 2K21

بازی Tony Hawk's Pro Skater 1+2

کاندیدای برترین عناوین چند نفره

بازی Animal Crossing: New Horizons

بازی Among Us

بازی Call of Duty: Warzone

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Valorant

همان‌طور که در فهرست کاندیدای عناوین برتر سال ۲۰۲۰ مشاهده می‌شود عنوان انحصاری کنسول PS4 یعنی بازی The Last of Us Part 2 توانسته است در ده بخش کاندیدای عنوان برتر شود که این موضوع یک موفقیت بسیار بزرگ برای شرکت ناتی داگ و سونی به شمار می‌رود.

برخی از عناوینی که پخش ویدئو از آن‌ها در مراسم Game Awards 2020 تایید شده است

حساب رسمی عنوان پرطرفدار Amoung Us اعلام کرده که قصد دارد در مراسم امسال Game Awards از نقشه جدید این بازی رونمایی کند، این خبر به واسطه انتشار عکسی که در صفحه این عنوان رایانه‌ای محبوب منتشر شد، در فضای مجازی پخش شد و باید شاهد انتشار یک ویدئو از این بازی در مراسم مذکور باشیم.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت BioWare قرار است در مراسم Game Awards 2020 شاهد ارائه یک ویدئو فوق العاده از بازی Dragon Age 4 باشیم چرا که ظاهرا مراحل ساخت این بازی رو به اتمام است و در مدت زمان کوتاهی پس از برگزاری مراسم مذکور شاهد عرضه آن در بازار خواهیم بود.

شرکت مایکروسافت در رابطه با مراسم Game Awards 2020 اعلام کرد که احتمال حضور این شرکت در مراسم مذکور وجود دارد اما یقینا در این مراسم از نسخه جدید عنوان پرطرفدار Halo Infinite رونمایی نخواهد شد.

با اینکه مراسم رسمی گیم اواردز هنوز برگزار نشده است اما چند روز پیش اعلام شد که عنوان محبوب انحصاری کنسول PS4 یعنی بازی Ghost of Tsushima توانسته است برنده جایزه Player’s Voice Awards شود و گیمرها به این عنوان رای داده‌اند. هرچند از این عنوان همین انتظار هم می‌رفت چرا که استودیو ساکرپانچ توانسته است این عنوان را با کمترین نقص ممکن و بالاترین گرافیک ممکن در اختیار کاربران بگذارد و بخش صدا گذاری این بازی هم که توانسته است از دید گیمرها به عنوان بازی منتخب انتخاب شود؛ به بهترین نحو ممکن ساخته شده است.

مراسم The Game Awards 2020 قرار است در روز جمعه و ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت ایران و از طریق ۴۵ پلتفرم مختلف به صورت زنده پخش شود، گفتنی است امکان مشاهده زنده این مراسم از طریق یوتیوب و توییچ با کیفیت 4K UHD نیز وجود خواهد داشت.

