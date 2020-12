از دانلود برنامه یادگیری کامل برنامه نویسی تا دانلود برنامه ضبط فیلم از صفحه نمایش

دانلود My Daily Planner 1.5.2.3 – نرم‌ افزار مدیریت وظایف و کارهای روزانه



برنامه‌ریزی روزانه یک امر مسلم برای انسان‌های موفق است، اگر می‌خواهید شما نیز به یک انسان موفق تبدیل شوید، باید برنامه‌ریزی روزانه مناسب داشته باشید.

برای انجام برنامه‌ریزی مناسب و دقیق، ما پرطرفدارترین نرم افزار برنامه ریزی یعنی My Daily Planner: To Do List, Calendar, Organizer را پیشنهاد می‌کنیم.

با این برنامه کاربران می‌توانند به راحتی برنامه‌های خود را طبق تاریخ و اولویت‌هایشان زمان‌بندی کنند و هیچ‌ زمان آن‌ها را فراموش نکنند. نرم افزار My Daily Planner: To Do List, Calendar, Organizer همچنین شامل ویجت‌های کارآمدی است که بازدهی کاربران را افزایش می‌دهد

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

دانلود PhotoGrid v7.82 - برنامه ویرایش و ترکیب تصاویر

برنامه Photo Grid یک نرم افزار عالی و پرطرفدار با نزدیک به ۵۰۰ میلیون کاربر از سراسر دنیاست که در زمینه‌ ساخت و ایجاد عکس‌های کلاژ، لقب بهترین برنامه عکاسی را از آن خود کرده است.

با استفاده از این نرم افزار می‌توانید زیباترین، حرفه‌ای‌ترین و جذاب‌ترین عکس‌های کلاژ را بسازید. با استفاده از اپلیکیشن Photo Grid Collage Maker شما قادر خواهید بود در سریع‌ترین زمان ممکن، عکس‌های موجود در گالری موبایل خود را به یکدیگر بچسبانید، افکت‌هایی خیره‌کننده و یا قاب‌های بسیار زیبا را به آن بیافزایید و یک عکس شبکه‌ای خارق العاده را بسازید. این نرم افزار همچنین به کاربران خود اجازه می‌دهد در صورت تمایل به استفاده از گزینه‌های موجود تصاویر خود را به صورت مستقیم در شبکه‌های اجتماعی دیگر بارگذاری کنند.

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

دانلود OpenSignal 7.11.2 برنامه تست سرعت اینترنت برای اندروید



برنامه 3G 4G WiFi Maps & Speed Test (OpenSignal) به شما این امکان را می‌دهد تا پوشش و سیگنال‌های انواع شبکه‌های بی‌سیم مانند GSM, CDMA, 4G, 3G, 2G و WiFi را پیدا کنید و بدین ترتیب و با یافتن بهترین سیگنال، سرعت دریافت اطلاعات را بهبود بخشید.

توسط این برنامه می‌توانید سیگنال‌های اطراف خود را ردیابی کرده، اطلاعات آن ها را مشاهده کنید و جهت قرارگیری آنتن آن‌ها را ببینید و نیز قدرت و سرعت آنها را تست کنید. این برنامه سیگنال‌ها را به صورت راداری بر روی نقشه GPS گوشی نشان می‌دهد.

این برنامه از اپراتورهای ایرانی پشتیبانی می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد آن‌ها را شناسایی کنند. همچنین ویژگی Speedtest به افراد اجازه می‌دهد تا سرعت واقعی اتصال خود را مشاهده کنند.