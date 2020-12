به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، رویداد محبوب The Game Awards باری دیگر محلی برای ستایش عناوین برتر سال بود و بسیاری از بازی‌های آینده در آن به تبلیغ و معرفی شدند. مراسم The Game Awards امسال در حالی به پایان رسید که هیچ فردی نمی‌توانست به صورت حضوری در آن شرکت کند و به دلیل شیوع ویروس کرونا محلی برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته نشده بود.

رویداد مذکور به صورت آنلاین به نمایش در آمد و نظر طرفداران دنیای بازی را سه ساعت به خود جلب کرد. مراسم The Game Awards همواره تمرکز بسیاری بر روی به نمایش درآوردن بازی‌های آینده داشته است و تنها بخشی از آن به قسمت جوایز اختصاص داده می‌شود.

در رویداد The Game Awards کاربران شاهد معرفی عناوین جالبی همچون Perfect Dark و Open Roads بودند همچنین بازی‌هایی مانند Fortnite و Super Smash Bros شخصیت‌های جدیدی را برای عناوین خود معرفی کردند. در ادامه تلاش شده به برترین موضوعات و مهم‌ترین بخش‌های رویداد The Game Awards پرداخته شه تا کاربران بتوانند از تمامی نکات مهم مراسم باخبر شوند. در ادامه فهرست نامزدهای مراسم و همچنین نام برنده هر بخش را مشاهده می‌کنید.

برترین عنوان رایانه‌ای سال

بازی Animal Crossing: New Horizons - Nintendo

بازی Doom Eternal - id Software

بازی Final Fantasy VII Remake - Square Enix

بازی Ghost of Tsushima - Sucker Punch

بازی Hades - Supergiant Games

بازی The Last of Us Part 2 - Naughty Dog «برنده»

برنده بهترین کارگردانی

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Hades

بازی Half-Life Alyx

بازی The Last of Us Part 2 «برنده»

برنده بهترین روایت داستان

بازی 13 Sentinels: Aegis Rim

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Hades

بازی The Last of Us Part 2 «برنده»

برنده بهترین کارگردانی هنری

بازی Final Fantasy VII Remake

بازی Ghosts of Tsushima «برنده»

بازی Hades

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی The Last of Us Part 2

برنده بهترین موسیقی

بازی Doom Eternal

بازی Final Fantasy VII Remake «برنده»

بازی Hades

بازی Ori and the Will of the Wisps

بازی The Last of Us Part 2

برنده بهترین طراحی صدا

بازی Doom Eternal

بازی Half-Life: Alyx

بازی Ghosts of Tsushima

بازی Resident Evil 3

بازی The Last of Us Part 2 «برنده»

برنده بهترین عملکرد برای صدا گذاری

بازی Ashley Johnson - Ellie, The Last of Us Part 2

بازی Laura Bailey - Abby, The Last of Us Part 2 «برنده»

بازی Daisuke Tsuji - Jin, Ghost of Tsushima

بازی Logan Cunningham - Hades, Hades

بازی Nadji Jeterm - Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

برنده بالاترین اثرگذاری

بازی If Found

بازی Kentucky Route Zero: TV Edition

بازی Spiritfarer

بازی Tell Me Why «برنده»

بازی Through Darkest of Times

برنده بهترین بازی‌های آنلاین

بازی Apex Legends

بازی Destiny 2

بازی Call of Duty: Warzone

بازی Fortnite

بازی No Man's Sky «برنده»

برنده بهترین بازی‌های Indie

بازی Carrion

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Hades «برنده»

بازی Spelunky 2

بازی Spiritfarer

برنده برترین عناوین موبایل

بازی Among Us «برنده»

بازی Call of Duty Mobile

بازی Genshin Impact

بازی Legends of Runeterra

بازی Pokemon Cafe Mix

برترین عناوین مناسب هدست‌های واقعیت مجازی

بازی Dreams

بازی Half-Life: Alyx «برنده»

بازی Marvel's Iron Man VR

بازی Star Wars: Squadrons

بازی The Walking Dead: Saints & Sinners

برنده برترین عناوین رایانه‌ای دارای نوآوری

بازی Assassin's Creed Valhalla

بازی Grounded

بازی Hyperdot

بازی The Last of Us Part 2 «برنده»

بازی Watch Dogs Legion

برنده برترین عناوین اکشن

بازی Doom Eternal

بازی Hades «برنده»

بازی Half-Life: Alyx

بازی Nioh 2

بازی Streets of Rage 4

برنده برترین عناوین نقش آفرینی

بازی Final Fantasy VII Remake «برنده»

بازی Genshin Impact

بازی Persona 5 Royal

بازی Wasteland 3

بازی Yakuza: Like a Dragon

برنده برترین عناوین مناسب برای اجرای خانوادگی

بازی Animal Crossing: New Horizons «برنده»

بازی Crash Bandicoot 4: It's About Time

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Mario Kart Live: Home Circuit

بازی Minecraft Dungeons

بازی Paper Mario: The Origami King

برنده برترین عناوین سبک ورزش

بازی Dirt 5

بازی F1 2020

بازی FIFA 21

بازی NBA 2K21

بازی Tony Hawk's Pro Skater 1+2 «برنده»

برنده برترین عناوین چند نفره

بازی Animal Crossing: New Horizons

بازی Among Us «برنده»

بازی Call of Duty: Warzone

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

بازی Valorant

رونمایی از اتفاقات جدید عناوین پرطرفدار در The Game Awards 2020

پس از مشخص شدن نام برندگان هر بخش رویداد The Game Awards نوبت به اخبار و اتفاقات مهم این مراسم آنلاین می‌رسد. گردهمایی اینترنتی شب گذشته نمایشگر معرفی بازی‌ها و شخصیت‌های جدیدی بود که بسیاری از کاربران انتظار آن‌ها را می‌کشیدند. در طی این رویداد، همان‌طور که انتظار می‌رفت شرکت Epic Games سرانجام از شخصیت Master Chief در بازی Fortnite رونمایی کرد. این کارکتر که در اصل شخصیت کلیدی سری بازی‌های Halo است از امروز در دسترس کاربران Fortnite قرار دارد.

گفتنی است؛ شرکت اپیک گیمز قصد دارد در آخر این فصل شخصیت‌های سریال The Walking Dead را نیز به بازی آنلاین خود اضافه کند. در ادامه کاربران تریلری در رابطه با نقشه خلاقانه و جدید عنوان Among Us دیدند. تیم توسعه دهنده بازی تصمیم گرفته‌اند بازی خود را بزرگ‌تر کنند و نقشه جدید را اوایل سال آینده در دسترس کاربران قرار دهند.

پس از این‌ها تیم برنامه نویسی عنوان A Way Out از بازی بعدی خود با نام It Takes Two رونمایی کرد. بر اساس ادعای تیم سازنده این عنوان یکی از برترین بازی‌های چند نفره از نوع Co Op به حساب می‌آید. تیم سازنده همچنین اظهار داشت بازی جدید آن‌ها در تاریخ ۲۶ مارس برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

جدیدترین جنگ‌جوی عنوان Super Smash Bros

شرکت سازنده عنوان محبوب و پرطرفدار Final Fantasy VII سعی کرده تا حق استفاده از یک شخصیت عنوان خود را به بازی Super Smash Bros دهد. شرکت نینتندو در مراسم The Game Awards از ورود شخصیت Sephiroth به بازی Super Smash Bros خبر داد. این کارکتر با شمشیر بزرگ و معروف خود به عنوان مذکور می‌پیوندد.

عنوانی برای ادامه دادن راه Left 4 Dead

شرکت سازنده بازی خاطره‌انگیز Left 4 Dead در گذشته اظهار داشته بود که آن‌ها سعی دارند عنوانی با وجود زامبی‌ها خلق کنند و قابلیت تجربه چند نفره را در آن قرار دهند. استودیوی Turtlerock شب گذشته از موقعیت به دست آمده استفاده کرد و نمایشی از بازی جدید خود با عنوان Back 4 Blood را با کاربران به اشتراک گذاشت. این عنوان به صورت چهار نفره Co Op قابل بازی است و گیمرها باید در طی مراحل با موج‌های پیاپی از زامبی‌ها مبارزه کنند.

بازی جدید برای طرفداران Dead Space

استودیوی بازی‌سازی Striking Distance شرکتی جدید به حساب می‌آید که از تیم سازنده عنوان Dead Space تشکیل شده است. این گروه در مراسم شب گذشته The Game Awards 2020 تصمیم گرفت تا از پروژه جدید خود با عنوان The Callisto Protocol رونمایی کنند. این بازی یک عنوان در سبک علمی تخیلی است که به نظر بسیار ترسناک می‌آید. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت سازنده، بازی مذکور تا سال ۲۰۲۲ به بازار جهانی راه پیدا نخواهد کرد.

نمایش کوتاه دیگر از Dragon Age 4

شرکت‌های EA و BioWare نمی‌توانند دست از نمایش کوتاه Dragon Age 4 بردارند و جزئیات بسیاری از جدیدترین بازی خود را در اختیار کاربران قرار دهند. این دو طی مراسم شب گذشته با انتشار ویدئویی یک دقیقه‌ای سعی کردند تصاویری واضح را به نمایش بگذارند تا گیمرها بتوانند متوجه محیط خیالی دنیای بازی بشوند.

همان‌طور که گفته شد، این ویدئو اطلاعات دقیقی را در خود جای نمی‌داد و گیمرها همچنان از زمان عرضه بازی خبر ندارند. شرکت BioWare همچنین تصمیم گرفت ویدئوی جدیدترین عنوان Mass Effect را به نمایش بگذارد که اطلاعات بسیاری در خود جای نمی‌داد. با این وجود طرفداران سری بازی‌های Mass Effect از دیدن ویدئو هیجان‌زده شدند و واکنش‌های مثبتی را از خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشتد.

بازی Flight Simulator به کنسول‌ها می‌آيد

یکی از برترین و بزرگ‌ترین بازی‌هایی که امسال به بازار جهانی راه پیدا کرد عنوان Microsoft Flight Simulator بود. این بازی قرار شده سال آینده به کنسول‌های بازی راه پیدا کند. شرکت مایکروسافت رسما اظهار داشت که بازی مذکور تابستان سال آینده به کنسول نسل آینده ایکس باکس راه پیدا خواهد کرد.

گزارش از امین وصالی

