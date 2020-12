ده فیلم ترسناک سال ۲۰۲۰

به انتخاب مجله «رولینگ استون»؛

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال میلادی اخیر تعدادی فیلم ژانر وحشت، اکران شد. هرچند مثل گذشته، تعداد فیلم‌های منتشر شده در این ژانر بسیار کمتر از دیگر ژانر‌ها در سینمای جهان است، اما این سبک همچنان طرفداران خودش را دارد.

برخی از این دست آثار طرفداران فراوانی پیدا کردند و بار‌ها بین علاقه‌مندان به سینما مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفتند. مجله «رولینگ استون» ده فیلم برتر در ژانر وحشت را معرفی کرده است. در ادامه اسامی این فیلم‌ها را خواهید دید.

۱- او فردا می‌میرد (She Dies Tomorrow) به کارگردانی ایمی سایمتز

۲- نفرین لیورونا (La Llorona) به کارگردانی مایکل چاوز

۳- گستره شب (The Vast of Night) به کارگردانی اندرو پترسون

۴-مرد نامرئی (The Invisible Man) ساخته لی وانل

۵- بلعیدن (Swallow) ساخته کارلو میرابلا-دیویس

۶- خانه او (His House) ساخته رمی ویکس

۷- عجیب و غریب (Freaky) به کارگردانی کریستفر لندون

۸-کوکو-دی کوکو-دا (Koko-Di Koko-Da) به کارگردانی جوهانس نیهولم

۹- کوانتوم خون (Blood Quantum) ساخته جف بارنابی

۱۰- میزبان (Host) ساخته راب سَـوِج

