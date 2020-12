شناسایی ۷۰۰ مبتلا به اچ آی وی در مشهد

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان مشهد



او در تشریح آمار اچ آی وی افزود: از مجموع آمار مبتلایان اچ آی وی بالغ بر ۴۴۰ نفر زنده هستند که با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم طی این سال‌ها حدود ۲۶۰ مبتلا به دلایل مختلف در مشهد فوت کرده اند.



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی ادامه داد: از مجموع افراد مبتلا حدود ۳۳۰ نفر به حوزه هپاتیت و ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده اند. از مجموع ۳۳۰ مراجعه کننده نیز حدود ۲۸۰ نفر تحت درمان قرار دارند.



حسین پور بیان کرد: اینکه یک تعداد از مبتلایان از سیستم ما خارج شده اند، عمده دلیلش برچسب بیماری است که متاسفانه در اذهان عمومی این بیماری چهره خوبی ندارد.



او تصریح کرد: اچ آی وی نام ویروس به معنی ویروس نقص ایمنی انسانی است. اچ آی وی مثبت بدین معناست که ویروس وارد بدن فرد شده است. بعد از ورود ویروس به بدن ۴ مرحله از بیماری وجود دارد اولین مرحله بی علامتی دومین مرحله شرایط خفیف، سومین مرحله شدید و مرحله آخر ایدز نام دارد.



این مقام مسئول تاکید کرد: در مرحله اول بیماری حتی ممکن است آزمایش هم نتیجه را مشخص نکند. معمولا این دوره زمانی از دو هفته تا سه ماه را شامل می‌شود که البته این اتفاق به نوع و روش آزمایش انجام شده هم بستگی دارد.





تمام دارو‌های اچ آی وی به درمان مثبت است



حسین پور اظهار کرد: ایدز مرحله انتهایی بیماری نام دارد زمانی است که ایمنی بدن کاملا از بین رفته است و فرد را در برابر انواع بیماری‌ها آسیب پذیر می‌کند.



او با بیان اینکه تمام دارو‌های اچ آی وی در هر مرحله‌ای موثر است تصریح کرد: این دارو‌ها در هر مرحله‌ای می‌توانند ایمنی فرد را طبیعی کنند، اما نکته‌ای که وجود دارد اینجاست که این دارو‌ها توسط فرد همواره و همیشه باید مصرف شود.



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی تاکید کرد: عموما در مصرف کنندگان مواد به خصوص مصرف کنندگان شیشه مبتلا به اچ‌ای وی این مشکل را داریم که فرد بیمار دارو را منقطع مصرف می‌کند. این نوع بیماران معمولا تمکین درمان مناسبی ندارند.



حسین پور اظهار کرد:با توجه به اینکه اچ آی وی تقریبا با کمک دارو‌ها درمان می‌شود و به مرحله انتهایی یعنی ایدز منجر نمی‌شود. مدتی است که از این بیماری فقط به عنوان اچ آی وی یاد می‌شود. بیماران این بیماری درست مشابه مبتلایان دیابت در حال درمان قرار می‌گیرند.



دارو‌های ایدز در ایران رایگان است



او تصریح کرد: اگر در سایر بیماران مقاومت دارویی ایجاد شود ما نوع دارو را برای فرد بیمار تغییر می‌دهیم. خوشبختانه دارو‌های اچ آی وی در ایران فراوان و رایگان است.



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی و هپاتیت حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: در مجموع فوت‌های ناشی از بیماری اچ آی وی در سال‌های اخیر کاهش یافته است.



شناسایی ۸ هزار ناقل هپاتیت B در مشهد



حسین پور بیان کرد: در آمار‌ها از کشوری با متوسط هپاتیت به کشوری با هپاتیت پایین رسیده ایم. بیشتر روی صحبت ما در انواع هپاتیت مربوط به نوع هپاتیت C و B آن است.



او تصریح کرد: هپاتیت B عموما از مادر به فرزند منتقل می‌شود و خوشبختانه دارای واکسن است و بیشتر برای کسانی مشکل ساز می‌شود که واکسن نزده اند.

بیشتر بخوانید



این مقام مسئول گفت: از آنجا که از سال ۷۲ به بعد همه بچه‌ها واکسن زده اند ما در مورد کودکان کمتر این نوع از بیماری را مشاهده می‌کنیم. خوشبختانه همه این عوامل باعث شده است در کشور از ۴ درصد ناقلی بیماری هپاتیت B به عدد ۲ درصد برسیم.



حسین پور با اشاره به اینکه تاکنون شناسایی ۸ هزار نفر ناقل بیماری هپاتیت بی در مشهد صورت گرفته افزود: برای هپاتیت C حدود ۵۰۰ نفر در مشهد شناسایی شده اند. هپاتیت C عمدتا در میان مصرف کنندگان مواد رویت می‌شود، چون راه انتقال آن عمدتا از طریق سوزن آلوده یا کار‌هایی مانند خالکوبی اتفاق می‌افتد.



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی و هپاتیت حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:خوشبختانه آمار هپاتیت امسال نسبت به پارسال پایین آمده است. شناسایی هپاتیت C به دلیل ورود به کمپ هاو زندان‌ها بیشتر شده، اما این کار عنوانش رشد آمار نیست بلکه فعالیت ما در حوزه شناسایی بیشتر شده است.



حسین پور با توضیح اینکه این کاهش در مورد اچ آی وی صدق نمی‌کند بیان کرد: چون در بیماری اچ آوی وی برچسب بیماری پر رنگ است بنابراین خیلی از افراد مراجعه نمی‌کنندو ما در مورد این بیماری نمی‌توانیم مصداق کم شدن را بیان کنیم.





ترس‌های اچ آی وی به کرونا منتقل شده است



او با بیان اینکه شرایط کرونا باعث کاهش مراجعات در خصوص اچ آی وی شده است، تصریح کرد: این روز‌ها به دلیل شیوع بیماری کرونا آزمایش گرفتن‌های حوزه‌های ما فقط برای تشخیص بیماری اچ آی وی کاهش یافته است و حالا مردم دیگر نگرانی شان از کرونا بیشتر از اچ آی وی است.



کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این افراد عموما با خود فکر میکنند که اگر به آزمایشگاه مراجعه کنند خطر ابتلایشان در برابر کرونا بسیار زیاد است و این در حالی است که در مقابل کرونا اچ آی وی قابل درمان است.



حسین پور خدماتی مانند واکسن برای اعضای خانواده مبتلایان به هپاتیت B را رایگان عنوان کرد و افزود:در حوزه خدمات و دارو به بیماران هپاتیت c نیز، چون عمدتا این نوع مبتلایان مصرف کنندگان مواد هستند با پزشکان بدون مرز رایزنی کردیم تا به صورت رایگان در اختیار این نوع از بیماران قرار بگیرد.



او تصریح کرد: از اعتبار خودمان برای افرادی که اچ آی وی و هپاتیت C همزمان دارند لحاظ کرده و این نوع بیماران را رایگان درمان می‌کنیم. افرادی که این نوع از بیماری را دارند عمدتا بعد از سه ماه درمانشان قطعی شده و سلامتیشان باز می‌گردد.





طرح حذف هپاتیت c درسال ۱۴۱۰



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی و هپاتیت حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طرح حذف هپاتیت c تا سال ۱۴۱۰ را در برنامه داریم که امیدواریم تا آن سال کاملا این بیماری حذف شود. در حوزه تامین دارو این دو نوع بیماری با توجه به شیوع کرونا باید گفت در حوزه اچ آی وی خوشبختانه مشکلی وجود ندارد، ولی یکی از دارو‌های اصلی بیماران مبتلا به هپاتیت C تحت تاثیر کرونا قرار دارد.



حسین پور بیان کرد: مهمترین مشکل ما در حوزه بیماری هپاتیت نوع c موضوع بیمه بیماران مبتلاست. این گروه از بیماران عمدتا مصرف کنندگان مواد هستند و پولی هم ندارند که خود و خانواده را بیمه کنند برای هر نفر هم باید مبلغی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.





شناسایی ۲۰۰ بیمار هپاتیت c در کمپ‌های ترک اعتیاد مشهد



او تصریح کرد: در این رابطه با بیمه سلامت رایزنی کرده ایم و بیمه تعهد کرده است از سهمیه خود در حوزه اعتیاد برای این افراد شرایط بیمه را فراهم کند، ولی متاسفانه در خیلی از موارد، چون برخی از این بیماران کارتن خواب هستند باز در ثبت کد ملی آن‌ها به مشکل بر می‌خوریم.



کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی و هپاتیت حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برای این مشکل نیز با ثبت احوال رایزنی کردیم تا با دستور دادگستری کد ملی این افراد را برای بیمه شدن در اختیار ما قرار دهد.



حسین پور بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون در کمپ‌های ترک اعتیاد تعداد هزار نفر را تست هپاتیت نوع C گرفته ایم که ۲۰۰ نفر از این افراد مثبت اولیه بیماری بودند. این افراد اگر بیمه شوند تامین داروهایشان از طریق بیمه خیلی ارزان‌تر محاسبه می‌شود.





