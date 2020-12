۸ اتفاق بدی که در سال ۲۰۲۰ برای صنعت ویدیو گیم رخ داد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،سال ۲۰۲۰، سال عجیبی بود. اتفاقات خوب و بد کمی در طول این سال رخ نداد و حالا که آخرین روزهایش را سپری می‌کنیم و به مرور خاطراتش می‌پردازیم، می‌بینیم که چه چیز‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته‌ایم. متاسفانه یا خوشبختانه، دنیای گیمینگ‌مان هم خالی از این اتفاقات عجیب و غریب نبود.

۸) جویکان دریفت

از موقعی که نینتندو کنسول هیبریدی جذابش را روانه بازار کرد، روزی نبوده که از سوی خریداران سوییچ گله و شکایت در مورد ایرادات جویکان‌ها نشنویم. بله، کنترلر‌های متفاوت سوییچ، آنالوگ به شدت ضعیفی دارند که متاسفانه بعد از یک مدت کارایی خود را از دست می‌دهند به اصطلاح دچار دریفت می‌شوند. نینتندو اوایل این قضیه را قبول نمی‌کرد، اما در سال ۲۰۲۰ آنقدر مشکلات مربوط به جویکان‌های سوییچ زیاد شد که دیگر هیچکس نمی‌توانست روی آن‌ها سرپوش بگذارد. در طول این مدت ده‌ها پرونده حقوقی برای شکایت از نینتندو به خاطر کیفیت ساخت پایین جویکان‌ها مطرح شد که تقریبا در همه آن‌ها ژاپنی‌ها شکست خوردند و مجبور شدند به این موضوع اعتراف کنند. از آن لحظه نینتندو سعی کرد با رفع این مشکل در سری جدید کنسول‌ها و همچنین تعمیر جویکان‌های مشکل‌دار سوییچ‌های قدیمی، دل طرفدارانش را به دست بیاورد. اما خیلی‌ها هنوز دل‌شان با نینتندو صاف نشده و بر این باورند که آن‌ها باید زودتر به این مشکل اعتراف می‌کردند.

۷) کرانچ

موضوع کرانچ چند سالی هست که توسط خبرنگاران مطرحی، چون جیسون شرایر مطرح می‌شود و رسانه‌ها سعی دارند با بولد کردن این موضوع، مدیران استودیو‌های بازی‌ها را مجبور کنند که جلوی این کار را بگیرند. اما متاسفانه هنوز مسئله کرانچ و شرایط کاری سخت در استودیو‌های بازی‌سازی ریشه کن نشده و در سال ۲۰۲۰ نیز شاهد منتشر شدن خبر‌هایی درباره این موضوع بودیم. اولین خبر مربوط می‌شد به بازی Apex Legends و استودیو ریسپاون که کارمندانش از شرایط سخت و استرس‌زایی محل کارشان شکایت داشتند. پس از این، نوبت به استودیو ناتی‌داگ رسید و فهمیدیم که ساخت بازی بزرگی، چون The Last of Us ۲ نیز آنقدر روی اصول نبوده تا کارمندان بتوانند در یک شرایط ایده‌آل روی پروژه مورد انتظارشان کار کنند. در نهایت نیز مشخص شد که کارمندان استودیو سی‌دی پراجکت نیز برای چندین ماه متوالی در پروسه ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ نیزدچار کرانچ بودند؛ طوری که برخی از آن‌ها شب‌ها را هم در استودیو سپری می‌کردند و اعضای خانواده‌شان را برای مدتی طولانی ندیده بودند.

۶) لو رفتن داستان The Last of Us ۲

طبیعتا یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال ۲۰۲۰ قرار بود رخ دهد، منتشر شدن نسخه دوم بازی The Last of Us بود. همه بی‌صبرانه منتظر بودند تا ۱۹ ژوئن فرا برسد تا پای تجربه The Last of Us ۲ بنشینند و از ادامه ماجرای جول و الی با خبر شوند. اما متاسفانه تقریبا یک ماه قبل از عرضه The Last of Us ۲، تقریبا ویدیو‌های بخش‌های مهمی از داستان بازی در سطح اینترنت پر شد. بسیاری از طرفدران بازی قبل از اینکه پای تجربه نسخه دوم این مجموعه دوست داشتنی بنشینند، قصه بازی برایشان لو رفته بود. عده‌ای کمی هم که گرفتار این موضوع شده بودند، به جای اینکه جلوی اسپویل شدن قصه برای دیگران را بگیرند، خودشان هم شروع به پخش کردن این ویدیو‌ها کردند و سعی داشتند حرصشان را به این شکل خالی کنند. اوضاع به قدری بد شده بود که هیچ یک از طرفداران بازی، جرات این را نداشتند که تا لحظه انتشار The Last of Us ۲، وارد شبکه‌های اجتماعی خود شوند و در اکسپلورشان بگردند. اما با تمام این‌ها، خوشبختانه اوضاع از یک جایی به بعد بهتر شد و توانستیم این اتفاقات را نیز پشت سر بگذاریم.

۵) مشکلات در پروسه ساخت Halo: Infinite

چند سالی هست که Halo: Infinite معرفی شده، اما مایکروسافت تا همین اواسط امسال جرات رونمایی از گیم‌پلی آن را نداشت. البته دلیل این موضوع بعد از نمایش گیم‌پلی بازی مشخص شد. بله، گیم‌پلی و گرافیک Halo: Infinite فرسنگ‌ها با آن چیزی که طرفداران این مجموعه انتظار داشتند فاصله داشت. نگرانی‌ها نسبت به بازی آنقدر زیاد شد که مایکروسافت تصمیم گرفت بر خلاف میلش، Halo: Infinite را از لیست لانچ تایتل‌های به نسبت کم ایکس باکس سری ایکس حذف کند و تاریخ انتشار آن را تقریبا یک سال عقب بیندازد. با این حال، این بهترین خبری بود که درباره بازی شنیدیم. چراکه دقیقا بعد از این خبر، فهمیدیم که کارگردان بازی هم از استودیو ۳۴۳ Industries جدا شده و دیگر نمی‌خواهد روی این پروژه مهم کار کند. از طرفی مشخص شد که ۳۴۳ Industries برای اینکه بتواند پروسه ساخت بازی را سریع‌تر جلو ببرد، طراحی و کد نویسی بسیاری از بخش‌های بازی را به تیم‌های فریلنسی سپرده که اصلا در خود استودیو حضور هم ندارند. همه این‌ها باعث شد تا نگرانی‌ها در مورد Halo: Infinite بار دیگر زیاد شود و نتوانیم آینده خوبی برای این فرانچایز جذاب متصور شویم.

۴) افول بازی‌های ورزشی الکترونیک آرتز

الکترونیک آرتز در چند سال اخیر حسابی بازار بازی‌های ورزشی را در دست گرفته و از آنجایی که رقیب سرسختی پیش روی خودش نمی‌بیند، هر کاری هم که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. برای مثال چند سالی هست که مجموعه محبوب FIFA عملا هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته و الکترونیک آرتز دقیقا همان بازی‌های قبلی را کمی به قول خودش بهبود می‌بخشد و با یک کاور جدید وارد بازار می‌کند و ۶۰ دلار از من و شما می‌گیرد. اما این موضوع فقط به سری FIFA محدود نمی‌شود. نه، مابقی بازی‌های ورزشی این شرکت نیز به همین مشکل دچارند و از آنجایی که طرفداران گزینه بهتری برای خرید ندارند، مجبور می‌شوند به خاطر تغییراتی که با یک آپدیت ساده هم می‌شود به نسخه‌های قبلی اضافه کرد، به پرداخت هزینه‌ای گزاف تن دهند. سال ۲۰۲۰، اما شور این قضیه درآمد. از آنجایی که کنسول‌های نسل نهمی در راه بودند، الکترونیک آرتز عملا همان بازی‌های قبلی را با یک سری تغییر به شدت جزئی روانه بازار کرد. این موضوع هم باعث ناراحتی گیمر‌ها شد و هم منتقدین. طوری که حتی FIFA ۲۱ نیز نه توانست به فروش خوبی دست پیدا کند و نه نمره خوبی از منتقدین گرفت. این در حالی اتفاق افتاد که کونامی در آن طرف میدان، طرف گیمر‌ها را گرفت و با عرضه PES ۲۰۲۱ تحت قالب یک به‌روزرسانی برای نسخه قبلی، نگذاشت که طرفدارانش هزینه‌ای مضاعف برای بازی‌ای که هیچ فرق خاصی نکرده بپردازند.

۳) آزار و اذیت کارمندان در استودیو‌های بازی‌سازی

در دوره‌ای به سر می‌بریم که مردم و همچنین رسانه‌ها نسبت به اذیت و آزار کارمندان توسط مدیران حساس شده‌اند و اتفاقات این چنینی را با شدت و قدرت زیاد بازتاب می‌دهند. متاسفانه اسپاتلایت رسانه‌ها روی استودیو‌های بازی‌سازی هم افتاد و شاهد منتشر شدن اخبار مختلفی در ارتباط با اذیت و آزار جنسی کارمندان توسط مدیران استودیو‌ها بودیم. مهمترین خبر هم مربوط می‌شد به یکی از شعبه‌های یوبیسافت که بیش از ده‌ها کارمند آن به این موضوع اعتراف کرده بودند و از شرایط بد و زننده محیط کارشان شکایت داشتند. این مسئله چه به صورت کلامی و چه فیزیکی اتفاق افتاده باشد، قابل توجیه نیست و بررسی و پوشش اخبار آن توسط رسانه‌ها یکی از درست‌ترین کار‌هایی است که در طول سال‌ها انجام شده.

۲) کیفیت پایین نسخه‌های نسل هشتمی Cyberpunk ۲۰۷۷

بعد از مدت‌ها انتظار بالاخره Cyberpunk ۲۰۷۷ برای کنسول‌های نسل هشتمی و پی‌سی منتشر شد. اما متاسفانه اثری که این همه وقت برایش هایپ بودیم، آن چیزی نبود که انتظارش را داشتیم. البته منظورم را اشتباه برداشت نکنید، Cyberpunk ۲۰۷۷ هنوز هم یک بازی درجه یک است و به اندازه خودش باعث پیشرفت صنعت گیم شده. ولی این حرفی نیست که بتوانید از زبان گیمر‌هایی که دارند بازی را کنسول‌های نسل هشتمی تجربه می‌کنند بشنوید. چراکه آن‌ها عملا قادر به تجربه بازی روی کنسول‌هایشان نیستند. Cyberpunk ۲۰۷۷ روی پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان معمولی اصلا قابل بازی نیست و گیمر‌ها نمی‌توانند روی این کنسول‌ها، یک فریم ثابت بگیرند. اوضاع به قدری خراب است که در برخی از صحنه‌های شلوغ، فریم بازی حتی به زیر ۱۵ نیز می‌رسد. بله، با توجه به این موضوع، اجرا و تجربه Cyberpunk ۲۰۷۷ روی کنسول‌های نسل هشتمی در شرایط فعلی غیر ممکن است. سی‌دی پراجکت نیز به خاطر شرایط به وجود آمده از طرفدارانشان عذرخواهی کرده و با اینکه وعده حل کردن مشکلات فنی بازی را داده، این را هم گفته که انتظار معجزه نداشته باشید. متاسفانه اوضاع به قدری خراب است که حتی سونی نیز صفحه Cyberpunk ۲۰۷۷ را از پلی استیشن استور حذف کرده و برخلاف قوانینش به خریداران بازی این اجازه را داده که آن را ریفاند کنند و پولشان را پس بگیرند. Cyberpunk ۲۰۷۷ به معنی واقعی کلمه یک بازی نسل بعدی است و اگر به نمایش‌های اخیر بازی نیز دقت می‌کردید، خودتان باید متوجه می‌شدید که کنسول‌های نسل هشتمی قادر به اجرای درست آن نخواهند بود. بنابراین، چاره‌ای نیست جز پس دادن بازی و منتظر ماندن برای انتشار آپدیت آن برای کنسول‌های نسل نهمی؛ البته اگر بتوانیم یک کنسول نسل نهمی بخریم.

۱) عرضه ضعیف کنسول‌های نسل نهمی در بازار جهانی

عرضه یک کنسول جدید در ابعاد جهانی هیچ وقت کار ساده‌ای نبوده؛ چه برسد به الان که به خاطر شیوع کرونا در قرنطینه هستیم. با تمام این‌ها، مایکروسافت و سونی، اصرار داشتند که کنسول‌ها را قبل از پایان سال ۲۰۲۰ عرضه کنند. با این حال، همانطور که الان می‌دانید تعداد کنسول‌های تولید شده، متناسب با تقاضای بالای بازار نبود و خیلی‌ها نتوانستند همزمان با شروع نسل نهم، پلی استیشن ۵ یا ایکس باکس سری ایکس/اس خود را تهیه کنند. همین موضوع، باعث شد افرادی که توانسته بودند به کنسول‌ها دسترسی پیدا کنند، روی دستگاه‌های خود قیمت فضایی بگذراند و بازار سیاه به راه بیندازند. هنوز مشخص نیست که کی این مسئله حل می‌شود، اما فعلا برای خرید کنسول‌های نسل نهمی عجله نکنید و بگذارید که سونی و مایکروسافت کنسول‌های بیشتری را وارد بازار کنند.

