به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس قوانین انجمن بازیگران فیلم (Screen Actors Guild)، یک بازیگر باید بر مبنای روزانه یا هفتگی به خاطر انجام فیلمبرداری دستمزد دریافت کند بدون توجه به این که تصاویر گرفته شده در نسخه نهایی فیلم وجود داشته و گنجانده شود یا خیر. اگر چه برخی از بازیگران بزرگ این اجازه را دارند که بر اساس قراردادهایشان از فروش باکس آفیس فیلم سهمی داشته باشند، قوانین اولیه انجمن بازیگران قابل گفت‌وگو و مذاکره نبوده و باید رعایت شوند. با این وجود، انجمن بازیگران فیلم یک ارگان مستقل است که اعضای آن نماینده تمام بازیگران نیستند و به همین خاطر تمام فیلم‌ها بر اساس قوانین این انجمن ساخته نمی‌شوند.

اما وقتی پای دستمزد بازیگران به میان می‌آید قوانین این انجمن به عنوان مبنای اصلی مورد توجه قرار می‌گیرند. با این وجود، قوانین انجمن بازیگران فیلم می‌تواند منتهی به اتفاقات جالبی شود: گاهی اوقات که بازیگری به هر دلیلی با بازیگر دیگر جایگزین شده و یا کنار گذاشته می‌شود، آن‌ها همچنان به خاطر قرارداد‌هایی که داشته اند و قوانین انجمن بازیگران فیلم دستمزدهایشان را دریافت می‌کنند. در ادامه این فیلم می‌خواهیم شما را با ۱۰ بازیگری آشنا کنیم که برای بازی نکردن دستمزد گرفتند یا بهتر بگوییم اینکه علیرغم بازی نکردن در یک فیلم دستمزدشان را دریافت کردند.

۱۰- جانی دپ برای Fantastic Beasts And Where To Find Them ۳

در ماه‌های اخیر، جانی دپ به لطف افشای داستان‌هایی در مورد خشونت خانگی بین او و همسر سابقش، امبر هرد، در گردابی از جنجال‌ها و دردسر‌ها به سر برده است. در حالی که دپ و هرد بی محابا یکدیگر را به چیز‌های زیادی متهم می‌کنند و این موضوع باعث واکنش‌های منفی بسیاری علیه هر دوی آن‌ها شده، دپ ناشر روزنامه سان بریتانیا و ویراستار این روزنامه، دن ووتان، را به دادگاه کشاند، اما نتیجه دادگاه را واگذار کرده و رأی دادگاه بر علیه او باعث شد که اعتبار دپ بیش از پیش خدشه دار شود.

علیرغم حضور در یکی از نقش‌های اصلی مجموعه فیلم‌های Fantastic Beasts And Where To Find Them نوشته جی کی رولینگ، وارنر برادرز وارد عمل شده و به دپ اعلام کرد که دیگر قصد ندارد از این بازیگر در ساخت قسمت سوم این فیلم که در حال تولید است استفاده کند. دپ با درخواست استودیو سازنده موافقت کرده و به خاطر تنها یک روز حضورش در سر صحنه فیلمبرداری این فیلم دستکم ۱۰ میلیون دلار دستمزد دریافت خواهد کرد. نقش گلرت گریندلوالد که تاکنون به او تعلق داشت اکنون به مدس میکلسن بازیگر توانای دانمارکی داده شده و ساخت این فیلم بدون دپ آغاز شده تا در سال ۲۰۲۲ منتشر شود. جانی دپ نیز تلاش می‌کند نتیجه دادگاه بریتانیا را به چالش کشیده و اعتبار و حرفه خود را نجات دهد.

۹- مارلون براندو برای Scary Movie ۲

فیلم Scary Movie ۲ به خاطر داشتن بازیگران سرشناسش در کنار آنا فاریس، جیمز وودز، دیوید کراس و تیم کری شناخته می‌شود. با این وجود، یکی از بازیگرانی که قرار بود نقشی کوتاه در این فیلم داشته، اما در نهایت نتوانست در آن بازی کند، مارلون براندو چهره افسانه‌ای سینمای هالیوود بود. در ابتدا قرار بود براندو نقش پدر مک فی را بازی کند، یکی از جن گیر‌ها که در ابتدای این فیلم هجویه‌ای ظاهر می‌شد. با این وجود، وقتی نوبت به شروع فیلمبرداری رسید، براندو به خاطر بیماری اش از پروژه کنار رفته و به خاطر تنها یک روز حضورش در صحنه فیلمبرداری فیلم ۲ میلیون دلار دستمزد دریافت کرد. برادران وایان در ادامه جیمز وود را جانشین براندو کردند و او توانست جنبه کمیک فراموش نشدنی به این نقش کوتاه ببخشد.

بر اساس گزارش ها، براندو همان یک روز فیلمبرداری نیز دچار مشکل شده بود. او به دلیل بالا رفتن سن نمی‌توانست دیالوگ‌های نقشش را حفظ کند و به خاطر ابتلایش به ذات الریه در هنگام فیلمبرداری، هنگام متوقف شدن فیلمبرداری‌ها او باید از ماسک اکسیژن استفاده می‌کرد. به همین دلیل بود که برادران مایان او را از پروژه کنار گذاشتند و جایگزینی وودز به نفع فیلم شد، زیرا حضور بازیگر افسانه‌ای مانند براندو در چنین شرایط ناخوشایندی می‌توانست برای سازندگان و کل عوامل تولید استرس زا بوده و بر نتیجه نهایی تاثیر منفی بگذارد.

۸- بیلی دی ویلیامز در Batman Forever

برای دنباله فیلم موفق بتمن در سال ۱۹۸۹، تیم برتون تصمیم گرفت که از شخصیت‌های شرور معروفی استفاده کند تا شخصیت بتمن با آن‌ها روبرو شود. پنگوئنِ دنی دویتو و زن گربه ایِ میشل فایفر در نقش‌های خود بازگشتند، اما بیلی دی ویلیامز که در نقش شخصیت دو چهره ظاهر شده بود به طور کلی از سناریو نهایی فیلم حذف شد. ویلیامز در اولین فیلم Batman در نقش هاروی تنت دو چهره بازی کرده بود. با این وجود، وقتی پای Batman Returns به میان آمد، برتون تصمیم گرفت که این دنباله را به طور کلی از نسخه اورجینال جدا سازد و به همین دلیل پیش از شروع فیلمبرداری‌ها نقش ویلیامز را حذف کرد.

با این وجود وقتی که زمان فیلمبرداری Batman Forever به کارگردانی جوئل شوماخر رسید، تایید شد که شخصیت دو چهره در کنار شخصیت ریدلر دیگر شخصیت شرور فیلم خواهد بود. طرفداران از بازگشت بیلی دی ویلیامز هیجان زده بودند، زیرا مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدند، اما در نهایت این تامی لی جونز بود که در یک مورد دیگر از انتخاب بازیگران اشتباه این نقش را بر عهده گرفت. ظاهراً علیرغم اینکه ویلیامز بر اساس قراردادش باید در نقش شخصیت دو چهره فیلم‌های بعدی بتمن بازی می‌کرد، علیرغم انتخاب نشدن، دستمزدش برای این نقش را دریافت کرد. طرفداران نیز ۲۸ سال بعد شخصیت دو چهره ویلیامز را با بازی ویلیامز در The Lego Batman Movie شاهد بودند.

۷- جک وایتهال در Frozen

جک وایتهال کمدین بریتانیایی در حال حاضر برای ساخت فیلم جدید دیزنی با عنوان Jungle Cruise آماده شده که او را از نقش یک کمدین دور می‌کند. اما این اولین باری نیست که این بازیگر قرار است در فیلم‌های ساخت دیزنی بازی کند، زیرا وی یکی از شخصیت‌های Frozen اورجینال، گوثی ترول، را صداپیشگی کرده بود، اما صدا‌هایی که وی برای این نقش ضبط کرده بود در نسخه نهایی وجود ندارد. وایتهال گفته بود که از صداپیشگی در این شاهکار دیزنی خوشحال است اگر چه تمام حضور او در فیلم یک خط دیالوگ بود: «من شما را زن و شوهر اعلام می‌کنم» م با این وجود وقتی وایتهال برای دیدن فیلم اقدام کرد متوجه شد که دیالوگ او به طور کامل همراه با شخصیتش حذف شده است.

وایتهال تا به امروز از این موضوع عصبانی است و در مصاحبه‌های خود به آن اشاره کرده و در استندآپ‌های خود در مورد آن جوک ساخته است. با این وجود دیزنی برای این دیالوگ حذف شده، دسمتزد وایتهال را به او پرداخت هر چند در تیتراژ فیلم به نام او اشاره‌ای نشده است. با این وجود این کمدین در نسخه برادووی انیمیشن Frozen در نقش گوثی ترول ایفای نقش کرد تا حذف ناخوشایندش از نسخه سینمایی جبران شود.

۶- سامی دیویس جونیور در Diamonds Are Forever

از تمام حضور‌های کوتاه چهره‌های معروف در فرانچایز جیمز باند، نقش کوتاه سامی دیویس جونیور در Diamonds Are Forever را می‌توان بزرگ‌ترین آن‌ها دانست، زیرا دیویس جایگاهی افسانه‌ای در تاریخ سینما داشت. با این وجود، حضور کوتاه او در این فیلم در نسخه سینمایی نهایی حذف شده و و در نسخه دی وی دی نیز تنها تصویر او در میان هنرور‌ها دیده شد. سامی دیویس جونیور که یک بازیگر با توانایی‌های بازیگری متعدد و یکی از معروف‌ترین بازیگران سیاهپوست دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی بود و جای تعجب نداشت که او را برای بازی در نقش یک قمارباز اهل لاس وگاس در فیلمی از مجموعه جیمز باند که در مورد قاچاق الماس بود انتخاب کنند.

حضور کمیک کوتاه او به عنوان یک قمارباز بدشانس می‌توانست جذابیتی متفاوت به Diamonds Are Forever ببخشد، اما در کمال ناباوری بدون دلیل خاصی این نقش آفرینی از نسخه نهایی حذف شد. برخی دلیل حذف سکانس مربوط به دیویس را مسئله کاهش زمان فیلم دانسته و برخی دیگر نیز این موضوع را به قدرت ستارگی دیویس و تاثیر منفی که می‌توانست بر تمرکز مخاطبان بر روی حضور شخصیت شان کانری داشته باشد ربط داده اند. گمان می‌رود که دیویس جونیور مبلغ قابل توجهی برای این نقش آفرینی حذف شده دریافت کرده باشد، همان چیزی که در مورد نقش آفرینی‌های کوتاه مدت چهره‌های سرشناس دیگری در این فرانچایز مانند مدونا رخ داده بود.

۵- نیکلاس کیج در Superman Lives

در دهه ۱۹۹۰، بعد از موفقیتش با فیلم‌های Batman، تیم برتون برای ساخت فیلمی از مجموعه سوپرمن به نام Superman Lives انتخاب شد که ساخت آن پیش از شروع فیلمبرداری‌ها کنسل شد. با این وجود، عجیب‌ترین واقعیت در مورد این فیلم این بود که نیکلاس کیج قرار بود نقش مرد آهنین را بازی کند. در سال ۲۰۱۵، جان شنپ مستندی در مورد پروژه کنسل شده سوپرمن به نام The Death Of “Superman Lives”: What Happened? ساخت که اطلاعات زیادی در مورد این فیلم کنسل شده افشا کرده بود. مشخص شد که فیلم Superman Lives در واقع ایده کیج بود، کسی که خود از طرفداران کتاب‌های کمیک بوده و داستان فیلم نیز در مورد مبارزه سوپرمن با عجیب‌ترین دشمنش، براینیاک، بود که قرار شده بود جیم کری یا گری اولدمن نقش او را در قالب یک عنکبوت مکانیکی بسیار غول پیکر بازی کند.

تا به امروز، تنها چیزی که در مورد این فیلم وجود دارد برداشت‌های آزمایشی است که کیج در آن‌ها با مو‌های بلند لباس قرمز و آبی شخصیت بتمن را به تن کرده است. وقتی تصاویر کیج در این لباس در اینترنت منتشر شد، بسیاری آن را یک فریب و شوخی می‌دانستند. جدای از این، کیج پیش از شروع فیلمبرداری‌ها ۲۰ میلیون دلار به عنوان دستمزد برای حضور در فیلم گرفته بود. در نهایت، اما تمام پولی که تهیه کنندگان در این پروژه سرمایه گذاری کرده بودند و ایده یک عنکبوت مکانیکی غول پیکر به پروژه Wild Wild West با بازی ویل اسمیت اختصاص داده شد.

۴- هریسون فورد در E.T.

بدون اینکه بسیاری از کسانی که این فیلم را دیده اند بدانند، هریسون فورد قرار بود نقش کوتاهی در فیلم E.T. شاهکار استیون اسپیلبرگ داشته باشد. این بازیگر افسانه‌ای قرار بود نقش مدیر مدرسه الیوت را بازی کند. در یکی از سکانس‌های فیلم، بعد از اینکه دوستی با موجود فضایی بر درس الیوت تاثیر می‌گذارد، الیوت به دفتر مدیر مدرسه فرستاده می‌شود. در این سکانس فورد وارد شده و بدون مشکل نقش مدیر مدرسه را بازی می‌کند، اما اسپیلبرگ این سکانس را قبل از انتشار فیلم حذف کرد. در نهایت تنها چیزی که در فیلم از فورد باقی ماند صدای متفاوت اوست. اسپیلبرگ از این بیم داشت که حضور کوتاه فورد توجه را از شخصیت‌های‌ای تی و الیوت دور کند، زیرا هریسون در آن دوران به خاطر بازی در فیلم‌های Star Wars و Indiana Jones از مشهورترین چهره‌های هالیوود بود.

اسپیلبرگ نمی‌خواست که فورد باعث تغییر توجه تماشاگر از نکته اصلی فیلم شود، به ویژه وقتی پای بازاریابی فیلم به میان می‌آمد، زیرا فورد می‌توانست تمام اعتبار فیلم را به خود اختصاص دهد و به همین دلیل سکانس حاوی بازی او در نسخه به نمایش درآمده در سینما‌ها حذف شد. با این وجود سکانس‌های مات بازی فورد در این سکانس بعد‌ها در یوتیوب منتشر شد. حتی در نسخه تدوین شده جدید فیلم که به مناسبت بیستمین سالگرد ساخت آن منتشر شد نیز اثری از هریسون فورد دیده نمی‌شد.

۳- توبی مگوایر در Life Of Pi

Life Of Pi یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۲ بود. این فیلم که توسط آنگ لی فیلمساز مشهور تایوانی و با بازی سوراج شارما ساخته شد شبیه هیچ فیلم دیگری که در آن سال ساخته شده بود به نظر نمی‌رسید. این فیلم بسیار تازه و اورجینال بوده و در آن اثری از کلیشه‌های همیشگی هالیوودی یا قدرت ستارگی نبود، به جز جرارد دپاردیو که در سال ۲۰۱۲ به کلی از تیررس رسانه‌های اصلی دور شده بود و دیگر اعتبار و شهرت گذشته را نداشت. تمامی این تمهیدات عمداً چنین برنامه ریزی شده بود، زیرا لی می‌خواست که بینندگان روی جنبه‌های عرفانی داستان و نه بازیگران آن تمرکز کنند.

سند این واقعیت این بود که اگر چه توبی مگوایر بازیگر فیلم‌های Spider-Man در این فیلم بازی کرده و سکانس‌های واقعی داشت، اما این سکانس‌ها در نهایت به خاطر تاثیر منفی قدرت ستارگی او برای یک فیلم جاه طلبانه حذف شد. مگوایر قبلاً در سال ۱۹۹۷ در فیلم The Ice Storm با آنگ لی کار کرده بود و همین سابقه همکاری بود که باعث شد وی در فیلم Life Of Pi نقش نویسنده‌ای را بر عهده داشته باشد که با پی در دوران بزرگسالی مصاحبه می‌کند. اما وقتی لی نتیجه نهایی را در مراحل پس از تولید تماشا کرد به این باور رسید که قدرت ستارگی مگوایر باعث تحت تاثیر قرار گرفتن سکانس‌های عاطفی فیلم خواهد شد. بدین ترتیب وی رافه اسپال را جایگزین وی کرد.

۲- میک جگر در Fitzcarraldo

فیلم Fitzcarraldo شاهکار حماسی ورنر هرتسوگ حتی امروز نیز به عنوان یکی از شاهکار‌های تاریخ سینما شناخته می‌شود که در ماهیت خود فیلمی عظیم بود، علیرغم این که ساخت آن یک کابوس مطلق بود. داستان فیلم در مورد یک تاجر لاستیک است که یک کشتی بخار را از یک تپه بسیار شیب دار بالا می‌برد. در ابتدا قرار بود جیسون روباردز نقش شخصیت اصلی فیتزکارالدو (برایان فیتزجرالد) را بازی کند و میک جگر عضو گروه موسیقی رولینگ استونز نیز برای بازی در نقش دستیار او، ویلبر، در نظر گرفته شده بود. با این وجود روباردز بیمار شده و کلاوس کینسکی بدقلق جایگزین وی شده، اما میک جگر به طور کلی از این نقش کنار گذاشته شد. در حالی که روباردز به دلیل ابتلا به اسهال خونی مدت‌ها از بازیگری کناره گیری کرد، جگر به دلیل تور گروهش در آمریکا در سال ۱۹۸۱ نمی‌توانست برای فیلمبرداری دوباره بازگردد.

در نتیجه، هرتسوگ باید سناریو فیلم را از نو بازنویسی کند. او شخصیت ویلبر را حذف کرده و نقش فیتزکارالدو را طوری نوشت که مناسب سبک بازی کلاوس کینسکی باشد. علیرغم درگیری‌های این دو در پروژه‌های قبلی، هرتسوگ می‌دانست که کینسکی تنها بازیگری خواهد بود که می‌تواند در این شرایط دست و پا کند. ظاهراً میک جگر نقش خود در این فیلم را بسیار دوست داشت و هنوز هم تصاویری از بازی جگر در کنار روباردز وجود دارد که از بازی کینسکی در نقش فیتزکارالدو بسیار متفاوت است. جگر و روباردز سبک بازی بسیار آرامی داشتند در حالی که کینسکی بازی بسیار پرتنشی را انجام داد. همچنین گفته می‌شود که روباردز و جگر برای حضور ناموفق و نافرجام خود در این فیلم دستمزد‌های قابل توجهی دریافت کرده بودند.

۱- مایکل بین در Terminator ۲: Judgement Day

مایکل بین بیشتر به خاطر شخصیت کایل ریس، قهرمان مقاومت که در نسخه اورجینال The Terminator در مقابل شخصیت شوارتزنگر قرار می‌گرفت می‌شناسند. با این وجود، سکانس‌های مربوط به وی در دنباله این فیلم با نام Terminator ۲: Judgement Day در نسخه سینمایی حذف شد. در تلاش برای کمک به ارتباط برقرار کردن مخاطبان با رنج‌های احساسی سارا کانر، جیمز کامرون سکانسی را فیلمبرداری کرد که در آن کانر رویای ریس را می‌بیند تا خود را تقویت کرده و از بیمارستان روانی که در آن نگهداری می‌شود فرار کند. اگر چه نگه داشتن این سکانس نمی‌توانست توجه مخاطب را از ماجرا‌های داستان دور کند، اما به دلیل مدت طولانی فیلم (۲ ساعت و ۱۰ دقیقه) حذف شد. کامرون حس می‌کرد که این سکانس رویا و سکانس دیگری در ابتدای داستان می‌تواند بدون تاثیر زیادی بر روایت فیلم حذف شود و به همین دلیل سکانس‌های مربوط به بین به طور کلی حذف شود. در سال ۲۰۱۵، اما در نسخه دی وی دی این فیلم سکانس مربوط به رویای کانر گنجانده شده بود.

