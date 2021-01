۱۵ تغییر در چهره کیانو ریوز که طرفدارانش را بیش از پیش شیفته او ساخت+ تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،وقتی هر روز بازیگر مورد علاقه شما روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود ممکن است متوجه تغییرات او یا تکامل ظاهر و استیل لباس پوشیدن یا آرایش نشوید. اما اگر به اولین تصویر آن‌ها بعد از مشهور شدن نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که ظاهر و سبک تفکر آن‌ها از آن زمان تاکنون چه تغییراتی را متحمل شده است. اما در مورد کیانو ریوز یک موضوع همچنان ثابت مانده و آن اینکه او همیشه یک انسان شریف و دوست داشتنی باقی مانده است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با برخی از تغییراتی که کیانو ریوز در طول سال‌ها تجربه کرده آشنا کنیم.

۱- ۱۹۸۴

در سال ۱۹۸۴، کیانو ریوز خبرنگار بنگاه خبرپراکنی کانادا بود. همان سال او اولین تجربه بازیگری خود را در Hangin’ کسب کرد. این فقط یک شروع بود و شانس نیز با کیانو همراه شد.

۲- ۱۹۸۷

کیانو ریوز در تئاتر نیز بازی کرد، اما در کنار آن‌ها در سال ۱۹۸۵ در یک ویدیو تبلیغاتی برای کوکا کولا نیز حضور یافت. وی در سال ۱۹۸۶ اولین نقش سینمایی خود را در فیلم Youngblood به کارگردانی پیتر مارکل بازی کرد. در آن زمان منتقدان از وی به عنوان یک شخصیت «تاثیرگذار و دوست داشتنی» یاد کرده بودند.

۳- ۱۹۹۱

در سال ۱۹۹۱، کیانو ریوز در فیلم Bill & Ted’s Bogus Journey که دنباله‌ای از Bill & Ted’s Excellent Adventure بود حضور یافت. منتقدان به خاطر بازی‌های خوبیش او را ستود و همان سال برای اولین بار نقش شخصیت‌های بالغ را بازی کرد.

۴- ۱۹۹۴

در سال ۱۹۹۴ حرفه بازیگری کیانو ریوز بسیار موفق‌تر از قبل شده و تا به امروز محبوبیت او همچنان ادامه دارد. در سال ۱۹۹۴ ریوز در فیلم Speed در کنار ساندرا بولاک ظاهر شد. او برای اینکه شباهت بیشتری به نقش یک مامور پلیس داشته باشد مو‌های خود را از ته تراشیده و دو ماه را به تمرینات ورزشی پرداخت تا بدنش برای ایفای نقش یک پلیس با قدرت بدنی بالا آماده شود.

۵- ۲۰۰۰

بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰، ریوز در برخی از بهترین فیلم هایش بازی کرد: Johnny Mnemonic, A Walk in the Clouds, Chain Reaction, The Devil’s Advocate. اما موفق‌ترین فیلم او The Matrix بود که همه جهان را شیفته ریوز ساخت. علیرغم این موفقیت ها، زندگی شخصی کیانو ریوز خوب پیش نرفت. در پایان سال ۱۹۹۹، جنیفر سایم، نامزد ریوز، دختر ۸ ساله شان را مرده به دنیا آورد و مدت کوتاهی بعد این دو از هم جدا شدند.

۶- ۲۰۰۱

در ۲ آوریل ۲۰۰۱، نامزد سابق کیانو ریوز در یک حادثه رانندگی کشته شد و این ماجرا تاثیر زیادی بر زندگی و فلسفه ریوز گذاشت. او به بازی در نقش‌های متفاوت در ژانر‌های مختلف ادامه داد و یکی از آن‌ها کمدی رمانتیک Sweet November بود که دومین همکاری او با شارلیز ثرون به شمار می‌رفت.

۷- ۲۰۰۲

در سال ۲۰۰۲، دوران حرفه‌ای ریوز در عرصه موسیقی به پایان رسیده و گروه موسیقی راک Dogstar از هم پاشید. بعد از مدتی دوری از هالیوود در سال ۲۰۰۲، ریوز در سال ۲۰۰۳ با دنباله‌ای بر The Matrix بازگشت.

۸- ۲۰۰۵

در سال ۲۰۰۵، ریوز در یک فیلم بسیار موفق دیگر به نام Constantine بازی کرد که در سراسر جهان بیش از ۲۳۰ میلیون دلار فروش داشت اگر چه نقد‌های متفاوتی دریافت کرد.

۹- ۲۰۰۸

سال ۲۰۰۸ برای ریوز موفقیت آمیز نبود و بعد از همکاری با دیوید آیر در فیلم تریلر جنایی Street Kings نقد‌های تندی علیه این فیلم صورت گرفت.

۱۰- ۲۰۰۹

سال ۲۰۰۹ سال بسیار مهمی برای کیانو ریوز بود. او در یک مهمانی شبانه با الکساندرا گرانت آشنا شد و بعد از آن بود که این دو در نوشتن دو کتاب با هم همکاری کردند. ریوز زندگی خصوصی اش را به شدت پنهان نگه داشته و این دو برای اولین بار در نوامبر ۲۰۱۹ در انظار عمومی همراه هم ظاهر شدند.

۱۱- ۲۰۱۰

در سال ۲۰۱۰، کیانو ریوز به یک ژست اینترنتی تبدیل شد. آن سال بود که تصویری از او در حالی که غمگین روی نیمکتی در پارک نشسته بود خبرساز شد. بعد از آن بود که طرفداران او روز ۱۵ ژوئن را «روز خوشحالی کیانو» نامگذاری کردند.

۱۲- ۲۰۱۲

سال ۲۰۱۲ تنها کار کیانو ریوز کتاب مصور Ode to Happiness بود که در همکاری با الکساندرا گرانت تهیه شده بود. بعد از مدتی ریوز در مستندی به نام Side by Side و سپس یک فیلم درام به نام Generation Um… ظاهر شد که به مذاق منتقدان خوش نیامد.

۱۳- ۲۰۱۳

در سال ۲۰۱۳، ریوز نقش کای در ۴۷ Ronin را بازی کرد که ابتدا در ژاپن اکران شده، اما شکست خورد. نقد‌های فیلم مثبت نبوده و باعث شد که یونیورسال پیکجرز از تبلیغات خود برای این فیلم در کشور‌های دیگر بکاهد.

۱۴- ۲۰۱۴

سال ۲۰۱۴ سال بسیاری مهمی برای حرفه و زندگی کیانو ریوز بود، زیرا بعد از شکست‌های فراوان او با بازی در فیلم John Wick دوباره متولد شد و این بازگشت کیانو به ژانر اکشن بود.

۱۵- ۲۰۱۹

در سال ۲۰۱۹ دست در دست نامزدش الکساندرا گرانت در انظار عمویم ظاهر شد که همسن اوست. طرفداران کیانور ریوز از اینکه بازیگر مورد علاقه شان دیگر مجرد و تنها نیست بسیار خوشحال شدند.

منبع: روزیاتو

