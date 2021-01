به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، کنسول بازی PS5 با بیشتر بازی‌های PS4 سازگاری دارد و حتی می‌تواند ترکیبی از زمان‌های بارگیری، عوامل بصری، و نرخ ارسال قاب اطلاعانی پیشرفته‌تر را ارائه دهد. در حالی که سونی می‌گوید اکثر بازی‌های PS4 قابل اجرا روی سیستم جدید هستند، چند عنوان بازی وجود دارد که با کنسول‌های نسل جدید سازگار نیستند، و اکنون دقیقا می‌دانیم کدام بازی‌ها مد نظر است.

صفحه پشتیبانی وب‌سایت رسمی پلی استیشن در ابتدا ۱۰ بازی که روی PS5 قابل اجرا نیستند را فهرست کرد، اما آن رقم در دسامبر ۲۰۲۰ به ۸ مورد کاهش پیدا کرد. این فهرست شامل برخی از محتوای VR می‌شود، و هیچ عنوان بزرگی را در بر نمی‌گیرد. بازی‌هایی محبوبی کاربران که هنگام دریافت PS5 تمایل به ادامه آن‌ها را دارند همچنان اجرا خواهند شد، اما طرفداران Diner Joe حتما با یک حقیقت تلخ مواجه می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت سونی، کاربران باید برای اجرای بازی مذکور همچنان از PS4 استفاده کنند. با این حال، اگر نام یک بازی در فهرست باشد، ممکن است در آینده حذف شود. همچنین، بازی‌های PS4 که اکنون در لیست نیستند ممکن است بعدا به آن افزوده شوند، اگرچه احتمال آن بسیار کم است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این ۱۰ بازی تنها بازی‌هایی هستند که اجرا نمی‌شوند، اما Ubisoft نیز متعاقبا فهرست خود را با تعدادی از بازی‌ها که ظاهراً روی PS5 اجرا نمی‌شوند، منتشر کرد. این فهرست شامل چندین بازی VR و Assassin’s Creed می‌شود. از آنجایی که Ubisoft فهرست آن‌ها را از روی سایت برداشته است، بازی‌های مورد نظر با علامت ستاره در فهرست قرار گرفته‌اند. این بازی‌های Ubisoft اجرا می‌شوند، اما ممکن است هنگام بازی مشکلاتی داشته باشند. پیشنهاد می‌شود کاربران برای تجربه این عناوین تا بروزرسانی‌های بعدی صبر پیشه کنند.

بازی‌های PS4 غیر قابل اجرا در PS5

• Assassin’s Creed Syndicate*

• Assassin’s Creed Chronicles: India*

• Assassin's Creed Chronicles: China*

• Assassin's Creed Chronicles: Russia*

• Risk*

• Star Trek Bridge Crew*

• Werewolves Within*

• Space Junkies*

• Afro Samurai ۲: Revenge of Kuma - Volume One

• TT Isle of Man – Ride on the Edge ۲

• Just Deal With It

• Robinson: The Journey

• We Sing

• Hitman Go: Definitive Edition

• Shadwen

• Joe's Diner

