چگونه بازی‌ های خود را در PS5 با دیگر حساب ها به اشتراک بگذاریم؟

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ویژگی Gameshare کنسول PlayStation 5 به کاربران این امکان را می‌دهد بازی‌های دیجیتالی دوست یا اعضای خانواده خود را در کنسولشان اجرا کنند و همچنین اشتراک PlayStation Plus را نیز به اشتراک بگذارند. این یک روش عالی برای گسترش ویژگی‌ها و بازی‌ها به حساب می‌آید. برای راه‌اندازی قابلیت Gameshare در PS5، کاربران باید وارد تنظیمات شوند و یک حساب شبکه PlayStation ثانویه را باز کنند. اساسا کاربر یک حساب کاربری را به کنسول PS5 خود پیوند می‌دهد تا هر حساب دیگری بتواند به این بازی‌ها دسترسی پیدا کند. کاربران باید این مورد را به عنوان ویژگی کنسول اصلی پلی استیشن ۴ در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید

فعال کردن گزینه Console Sharing and offline play

برای شروع کاربر باید وارد حساب اصلی PlayStation Network خود شود و به تنظیمات PS5 در گوشه سمت راست و بالای کنسول بروند. پس از وارد شدن، افراد باید گزینه کاربران و حساب‌ها را انتخاب کنند. در تنظیمات Users and Accounts لیستی از گزینه‌ها وجود دارد، اما فقط یکی از آن گزینه‌ها مهم است. کاربر باید گزینه Other را در پایین انتخاب کرده و سپس Console Sharing و Offline Play را انتخاب کند. با انتخاب Console Sharing و Offline Play صفحه‌ای با مقداری متن دیده می‌شود. اگر در بالای صفحه نمایش PS5 گزینه Console Sharing and Offline Play فعال وجود ندارد بدان معنی است که حساب فعلی به کنسول PS5 مرتبط نیست. برای ایجاد ارتباط با کنسول PS5 کاربر باید در مرحله بعدی آن را به یک حساب جداگانه پیوند دهد. برای این کار افراد باید گزینه Do not turn را انتخاب کرده و به فهرست اصلی برگردند. اگر گزینه Console Sharing and Offline Play در این PS5 فعال است باید آن را غیرفعال کرد و به فهرست اصلی برگشت.

وارد شدن به یک حساب شبکه PlayStation ثانویه

در این بخش کاربر باید وارد حسابی شود که می‌خواهد از بازی‌های دیجیتالی آن استفاده کند. برای انجام این کار ابتدا فرد باید آواتار کاربر را در گوشه بالا سمت راست و کنار نماد چرخ دنده تنظیمات انتخاب کرده و گزینه Switch User را بزند. در آن فهرست، باید گزینه افزودن کاربر انتخاب شود. سپس در آن قسمت گزینه Add a user to this PS5 را باید انتخاب کرد. در غیر این صورت حساب PSN فقط به طور موقت وارد سیستم می‌شود و گزینه‌ای که در مرحله آخر استفاده شده‌ است نمایش داده نمی‌شود. برای تکمیل این مورد، کاربر به آدرس ایمیل و رمز ورود حساب ثانویه نیاز دارد.

اشتراک کنسول و استفاده از بازی‌ها به صورت آفلاین

کاربر از حساب ثانویه به بخش تنظیمات، قسمت کاربران و حساب‌ها و سپس Console Sharing و Offline Play برگردد. وقتی این بار به بخش مورد نظر رسید، باید در بالای صفحه PS5 گزینه غیر فعال Console Sharing and Offline Play انتخاب شود تا ویژگی اشتراک گذاری بازی با موفقیت فعال شود. افرادی که می‌خواهند بازی‌های حساب اصلی خود را با یک کنسول PS5 دیگر به اشتراک بگذارند، باید از شخص مقابل بخواهند مراحل مربوط به کنسول خود را طی کند و آن‌ها را در حساب مدنظر فعال کند.

جوانب مثبت و منفی اشتراک بازی در PS5

برای انجام واقعی بازی‌ها از حساب ثانویه، باید هنگام ورود به سیستم آن‌ها را بارگیری کرد. پس از انجام این کار، می‌توان دوباره به حساب اصلی برگشت و آن‌ها را به صورت رایگان استفاده کرد. با این حال یک نکته مهم وجود دارد؛ فرد باید برای انجام بازی‌ها از حساب اصلی خود به اینترنت متصل باشد. از آن جا که کنسول PS5 را به یک حساب ثانویه پیوند داده‌ شده، حساب اصلی باید آنلاین باشد تا فرد به بازی‌های خاص کنسول میزبان دسترسی پیدا کند. علاوه بر این کاربران می‌توانند از مزایای PlayStation Plus و مجموعه بازی‌های رایگان این سرویس بهره‌مند شد.

انتهای پیام/