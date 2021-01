به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، خب، رسیدیم به سال ۲۰۲۱ و باز به رسم سابق در حالی که کلی فیلم و سریال دیده نشده داریم و دیدن همان‌ها چند عمر کامل می‌خواهد، باز دنبال فیلم و سریال‌های جدید هستیم!

گریزی از این عادت نیست! سریال‌هایی که اینجا تحت عنوان سریال‌های تازه ۲۰۲۱ معرفی شده‌اند با سلیقه شخصی خود من انتخاب شده‌اند.

توجه بفرمایید که هدف در این گزارش معرفی بهترین سریال‌ها به صورت کلی نبوده و تنها تازه‌های سریالی در برش کوتاهی از آغاز سال ۲۰۲۱ مد نظرم بوده و من سلیقه شخصی خودم را هم در انتخاب دخالت داده‌ام.

بعضی از این سریال‌ها کاملا تازه هستند و پخش آن‌ها تازه شروع شده. اما بعضی‌هایشان هم تازه تمام شده‌اند یا اینکه مدتی از پخششان در سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، اما تازه لینک دانلود و یا زیرنویسشان آمده و تازه در حال محبوب شدن در بین بینندگان ایرانی هستند.

۱- سریال A Perfect Planet

یک سریال مستند پنج قسمتی واقعا دیدنی از بی بی سی. مجری ارائه دهنده این مستند دیوید اتنبورو است که با آن سابقه و آن صدای گیرا می‌خواهد بار دیگر ما را سفر دور دنیا ببرد.

فیلمبرداری این مستند ۴ سال طول کشیده و برای ساخت آن عوامل سازنده به ۳۱ کشور دنیا سفر کرده‌اند. آن‌ها با خطراتی مثل دمای بسیار بالا و مشکلات روتین مناطق دورافتاده دست و پنجه نرم کردند. تدوین سریال هم همزمان شد با همه‌گیری بیماری کرونا و کار را دشوار کرد.

هر قسمت از این سریال موضوعی دارد: آتشفشان‌ها، خورشید، آب و هوا، اقیانوس‌ها و قسمت آخر هم تمرکز دارد بر اثر انسان بر آب و هوا.

هر قسمت از این سریال ۶۰ دقیقه دارد. نمره IMDB آن فعلا ۹.۳ است و شاید هم وقتی که همه کاربران آن را دیدند بالاتر هم برود و تبدیل بشود به یکی از بهترین مستند‌های تاریخ.

پس در انتخاب این مستند درنگ نکنید! اما شاید هم بهتر باشد منتظر باشید و نسخه باکیفیت ۱۰۸۰ P به بالایش را دانلود کنید. ترجیح من ۴ K است. اگر سرعت اینترنت بگذارد!

۲- سریال Pretend It’s a City

باز یک مستند دیگر. این بار فرن لبوویتز و مارتین اسکورسیزی در جای جای شهر نیویورک پرسه می‌زنند تا حاصلش بشود یک مستند خاص برای دوست‌داران این شهر.

نمره IMDB این سریال ۸.۱ است.

۳- سریال The Serpent

یک سریال جنابی خوش‌ساخت از بی بی سی یک و نت‌فلیکس. داستان در مورد دستگیری یک قانل زنجیره‌ای به نام چارلز سوبراج در دهه ۱۹۷۰ است.

چارلز سوبراج یکی از معروف‌ترین قاتل‌های سریالی آسیاست که به دلیل به قتل رساندن توریست‌ها شهرتی جهانی پیدا کرد. او بین سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ میلادی، به عنوان راهنما به استخدام توریست‌ها در می‌آمد و آن‌ها را به قتل می‌رساند و در این مدت دست به ۱۲ جنایت زد و در نهایت توسط پلیس دستگیر شد.

این سریال را بی بی ساخته و سریال کاملا قابل اعتنایی است و شاید بیشتر از نمره ۶.۹ در IMDB لیاقتش باشد!

۴- سریال Lupin

یک سریال ماجراجویانه و فانتزی و کمدی که پخش آن تازه از نت‌لفیکس شروع شده و ۱۰ قسمتی است.

در این سریال عمر سای، نقش آسان دیوپ را بازی می‌کند، شخصی که با الهام از آرسن لوپن افسانه‌ای، هدفش را دنبال می‌کند.

او پسر یک مهاجر سنگالی است. پدرش برای رسیدن به یک زندگی بهتر به فرانسه آمده بود. اما پدرش در فرانسه متهم به دزدی می‌شود و از شرم خودش را می‌کشد و به این ترتیب او یتیم می‌شود …

نمره IMDB این سریال ۷.۳ است.

۵- سریال Barbarians

سریال Barbarians یا بربرها، یک سریال تاریخی آلمانی است. سریال به صورت تخیلی حوادث اشغال ژرمانیای باستان (کل قسمت شمالی مرکزی اروپای امروزی) توسط امپراتوری روم را به صتویر کشیده است. تجاوزی که منجر به شورش قبیله‌های آن منطقه به رهبری آرمینیوس می‌شود.

آرمینیوسیک شخصیت تاریخی واقعی است. او بین قبیله‌هیا ژرمن اتحاد و پیوند ایجاد کرد و در این سریال داستان نبرد جنگل توتبورگ را با هم می‌بینیم.

داستان رهبران محلی که در مقابل متجازوان مشهور تاریخ، قیام کردند، اما بعد از مدتی شجاعت و گوشمالی دادن دشمن، از صحنه محو شده‌اند، هنوز بکر است. از آنجا که شواهد تاریخی بعد از سرکوب قیام‌های آن‌ها محو شده و تاریخ ممزوج با بدگویی‌هایی دشمنان آن‌ها می‌شود، داستان سرراستی از زندگی آن‌ها وجود ندارد.

از این نظر تاریخ ایران بسی غنی است و این برعهده نویسندگان و درام‌سازانی در آینده است که این صفحات تاریخ را با ترکیب واقعیات و تکنیک‌های داستانی، برای ما روشن کنند.

۶- سریال ۳۰ Coins

یک سریال اسپانیایی در ژانر وحشت و اسرارآمیز که توسط HBO بخش اروپا ساخته شده است. در این سریال شخصیت اصلی، پدر وارگارا است که جن‌گیری است که به کلیسای کوچکی در روستای دورافتاده پدرازا تبعید شده و امید دارد که دشمنان، فراموشش کرده باشند.

نمره IMDB این سریال ۷.۲ است.

۷- سریال هندی Panchayat

این هم برای کسانی که سریال‌های نزدیک‌تر به فرهنگ شرقی می‌خواهند!

این سریال کمدی- درام هندی از آمازون پخش می‌شود و داستان یک فارغ التحصیل مهندسی به نام پانچایات است که بعد مدتی تلاش برای یافتن کار، در یک دهکده دور افتاده در اوتار پرادش هند، مشاور دهداری می‌شود.

۸- سریال Bridgerton

اگر آثار جین آستین را با یک کتاب جنایی ترکیب کنید، می‌رسید به سریال بریجرتون. این سریال اقتباسی است از اثر جولیا کویین که کتاب‌هایش به فارسی هم ترجمه شده‌اند. داستان سریال در ابتدای قرن نوزدهم روایت می‌شود و داستان پسر‌ها و دختر‌های پرشمار خانواده بریجرتون را برایمان تعریف می‌کند.

اگر محیط آثار جین آستینی را با کمی ادویه شور و تند دوست داریدف شاید بریجرتون برایتان بد نباشد.

۹- سریال The Flight Attendant

یک سریال سرگرم کننده از HBO. در این سریال شما کالی کوکو (همان پنی سریال بیگ بنگ تئوری) را می‌بینید که یک میهماندار خطوط هوایی کمی سر به هواست که بعد یک شب بدمستی با جسدی در اتاق خود روبرو می‌شود و خودش هم درمی‌ماند که آیا قاتل است یا نه.

۱۰- سریال Someone Has to Die

این یک سریال مکزیکی – اسپانیایی است و نمره‌اش در IMDB فقط ۶.۳ است. اما برای شب‌هایی که دنبال سریالی با ضرب‌آهنگ پایین هستید، سریال بدی نیست.

دستان از آنجا شروع می‌شود که در اسپانیای دچار جنگ داخلی، پسر یک خانواده متمایل به فاشیست‌ها همراه با دوست خود نزد خانواده‌اش برمی‌گردد. پدر خانواده می‌خواهد جوان را سر و سامان بدهد، اما حوادث دیگری در راه است!

۱۱- سریال Your Honor

در لحظه نگارش این پست، این سریال به قسمت ششم رسیده است. هنرپیشه اصلی این سریال برایان کرانستون است. او در این سریال نقش یک قاضی را بازی می‌کند که با تنها پسرش زندگی می‌کند. همسر او سال پیش به قتل رسیده و پرونده قتل او به جایی نرسیده است.

در سالگرد فوت همسر، حادثه‌ای برای فرزندش رخ می‌دهد که باعث می‌شود او در دوراهی قانون‌گرایی و تلاش برای نجات زندگی پسرش برآید و همین تلاش او به صورت دومینویی، زنجیره‌ای از حوادث را برمی‌انگیزد که می‌توانند کل شهر را تحت تاثیر قرار بدهند.

سریال خیلی بهتر از چیزی که فکر می‌کردم، شده و دیدنش را واقعا توصیه می‌کنم! نمره این سریال در IMDB هم نشاندهنده محبوب شدنش دارد: ۸.۳.

این تازه ابتدای سال ۲۰۲۱ است. باید ببینیم که تا انتهای سال، چه سریال‌های دیگر جلب نظر می‌کنند.

منبع:۱ پزشک

