به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،وانمود کردن علاقه و عشق به شخصی دیگر که شاید دوست داشتنی و دارای نقطه نظرات موافق نیز نباشد بخش بزرگی از هنر بازیگری است. بسیاری از داستان‌های سینمایی در خود جنبه‌هایی عاشقانه دارند و کار بازیگر این است که این عشق را به شکلی قابل باور به تصویر بکشد حتی اگر بازیگری از بازیگر دیگر متنفر بوده و با وی مشکل جدی داشته باشد. در برخی موارد نادر نیز این کار خیلی آسان می‌گردد به لطف عشق واقعی که بین دو بازیگر وجود دارد. بسیار کم اتفاق می‌افتد که زن و شوهری واقعی در یک فیلم همبازی شوند، اما غیرممکن نیز نیست. در ادامه این مطلب قصد داریم شما با زوج‌هایی آشنا کنیم که در یک یا چند فیلم با هم همبازی شدند.

۱۰- A Quiet Place

فیلم A Quiet Place که سال ۲۰۱۸ منتشر شده و علاوه بر تحسین منتقدان، عملکرد موفقی در باکس آفیس داشت، یک فیلم ترسناک است با بازی جان کرازینسکی و امیلی بلانت. آن‌ها در این فیلم نقش لی و اولین را بازی می‌کنند، زوجی که مجبور می‌شوند از کودکانشان در برابر هیولا‌هایی که به صدا حساس هستند محافظت نمایند. این هیولا‌ها به منبع کوچکترین صدایی حمله کرده و به همین دلیل بازماندگان باید کاملاً ساکت بوده و ذره‌ای صدا تولید نکنند. کرازینسکی و بلانت در زندگی واقعی نیز زن و شوهر هستند و از سال ۲۰۰۸ با هم زندگی می‌کنند. این دو در جولای ۲۰۱۰ به طور رسمی ازدواج کرده و تاکنون نیز صاحب دو فرزند شده اند. بلانت و کرازینسکی در فیلم‌های The Muppets (۲۰۱۱) , The Wind Rises (۲۰۱۳) و قسمت دوم فیلم A Quiet Place نیز با هم همبازی بوده اند.

۹- Blades Of Glory

فیلم Blades Of Glory که در سال ۲۰۰۷ ساخته شد فیلمی کمدی با بازی ویل فرل و جان هدر بود. در این فیلم ویل آرنت و ایمی پوهلر نقش شخصیت‌های استرانز و فیرچایلد ون والدنبرگ را بازی می‌کنند. در زمان ساخت این فیلم، آرنت و پوهلر زن و شوهر بوده و در سال ۲۰۰۳ ازدواج کرده بودند. این دو بعد از ازدواج صاحب دو فرزند شده که اولین آن‌ها یک سال پس از انتشار فیلم Blades of Glory بدنیا آمد. این دو بعد‌ها در فیلم‌های Horton Hears a Who (۲۰۰۸) و Monsters v. Aliens (۲۰۰۹) نیز همبازی شدند. آرنت و پوهلر در نهایت در سال ۲۰۱۶ از هم جدا شدند.

۸- Daredevil

فیلم Daredevil بدون شک یکی از آن فیلم‌های به یاد ماندنی و خوشنام ابرقهرمانی نیست، علیرغم اینکه ستاره‌های طراز اولی در آن بازی می‌کنند. در مرکز داستان این فیلم الکترا و بی باک قرار دارند که نقش آن‌ها را جنیفر گارنر و بن افلک بازی می‌کنند، بازیگرانی که در هنگام ساخت فیلم در سال ۲۰۰۳، در دنیای واقعی نیز با هم رابطه داشتند. اگر چه افلک و گارنر در فیلم Pearl Harbor (۲۰۰۱) همبازی بودند، اما تا زمان حضور دی این فیلم ابرقهرمانی رابطه خود را علنی نکرده بودند. این دو بعد‌ها در ژوئن ۲۰۰۵ با هم ازدواج کرده و ۱۲ سال در کنار هم ماندند. افلک و گارنر در آوریل ۲۰۱۷ برای جدایی اقدام کرده و یکسال بعد ازدواج آن‌ها به طور رسمی پایان یافت.

۷- Hackers

فیلم Hackers که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد داستان گروهی از دانش آموزان دبیرستانی عاشق تکنولوژی را روایت می‌کند که در یک توطئه گرفتار می‌شوند. نقش‌های اصلی فیلم را آنجلینا جولی و جانی لی میلر بازی می‌کنند که در جریان ساخت فیلم به هم نزدیک شده و خیلی زود رابطه‌ای عاشقانه بین آن‌ها شکل گرفت. این دو در مارس ۱۹۹۶ و تنها ۶ ماه پس از انتشار فیلم Hackers با هم ازدواج کردند. رابطه میلر و جولی، اما دوام چندانی نداشته و در فوریه ۱۹۹۹ بود که جولی در خواست طلاق داد. این دو هنوز هم رابطه خوبی داشته و سال‌ها بعد در فیلم The Day After Peace (۲۰۰۸) نیز همبازی شدند.

۶- Much Ado About Nothing

کنت برانا با اقتباس‌های شکسپیر بیگانه نیست و در سال ۱۹۹۳ او نسخه سینمایی از یکی از مشهورترین کمدی‌های شکسپیر را ساخت: Much Ado About Nothing. این داستان که در اواخر قرن نوزدهم نوشته شده در مورد رابطه عاشقانه بین بندیک و بئاتریس است که نقش آن‌ها را کنت برانا و، اما تامپسون بازی می‌کنند. این دو در سال ۱۹۸۹ با هم ازدواج کرده و در چند پروژه دیگر مانند Henry V (۱۹۸۹) و Dead Again (۱۹۹۳) هم همبازی شده بودند. برانا و تامپسون در نهایت در سال ۱۹۹۵ از هم جدا شدند، زیرا ظاهراً برانا با هلنا بونهام کارتر وارد رابطه شده و به تامپسون خیانت کرده بود.

۵- ۱۰ Years

در فیلم ۱۰ Years که با تهیه کنندگی چینینگ تیتم در سال ۲۰۱۱ ساخته شد، تیتم با جنا دیوان همبازی بود. تیتم و دیوان در آن زمان با هم ازدواج کرده بودند، رابطه‌ای که پس از همبازی شدن در سال ۲۰۰۶ در فیلم Step Up آغاز شده بود. این دو در جولای ۲۰۰۹ با هم ازدواج کرده و اولین دخترشان در می ۲۰۱۳ به دنیا آمد. تیتم و دیوان به مدت نزدیک به ۹ سال در کنار هم مانده و در آوریل ۲۰۱۸ جدایی شان را اعلام کردند.

۴- Take Me Home Tonight

فیلم Take Me Home Tonight که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد یک فیلم کمدی بود که در باکس آفیس شکست خورد و با بودجه‌ای ۱۹ میلیون دلاری تنها ۷ میلیون دلار در گیشه فروش داشت و از آن بدتر اینکه نقد‌های بسیار منفی نیز دریافت کرد. نقش‌های دو شخصیت اصلی وندی فرانکلین و کایل مسترسون را آنا فاریس و کریس پرت بازی می‌کنند. این دو در جریان فیلمبرداری فیلم عاشق یکدیگر شده و با هم ازدواج کردند. بعد از اینکه Take Me Home Tonight و فیلم What’s Your Number با بازی هر دوی آن‌ها در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، دو سال از ازدواج پرت و فاریس می‌گذشت.

۳- Cruel Intentions

درام نوجوانانه Cruel Intentions با بازی ستارگانی مانند سارا میچل گلار، رایان فیلیپ، ریس ویثرسپون و سلما بلر ساخته شد. فیلیپ و ویثرسپون در سال ۱۹۹۷ با هم آشنا شده و یک سال بعد با هم نامزد کردند. آن‌ها دو سال بعد در سال ۱۹۹۹ به طور رسمی ازدواج کرده و اولین فرزند آن‌ها همان سال به دنیا آمد. این زن و شوهر بعد‌ها در سال ۲۰۰۳ نیز صاحب فرزند دیگری شده و در سال ۲۰۰۶ به طور رسمی از هم جدا شدند.

۲- Haunted Honeymoon

فیلم Haunted Honeymoon که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد یک کمدی ترسناک به نویسندگی و کارگردانی جین وایلدر بود. همانند جان کرازینسکی، وایلدر علاوه بر کارگردانی، خخود در فیلم نیز ایفای نقش کرده و با همسرش گیلدا رادنر همبازی شد. وایلدر و رادنر در سال ۱۹۸۲ و در هنگام ساخت فیلم Hanky Panky با هم آشنا شده و خیلی زود شیفته یکدیگر شدند. این دو در نهایت در سال ۱۹۸۴ و بعد از جدایی رادنر از همسرش، جی‌ای اسمیت، با هم ازدواج کردند. در هنگام ساخت فیلم Haunted Honeymoon، اما رادنر به شدت بیمار شده و در سال ۱۹۸۹ در سن ۴۲ سالگی در اثر ابتلا به سرطان تخمدان درگذشت.

۱- The Big Sleep

فیلم The Big Sleep که به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های نوآر تمام دوران شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۶ با بازی هامفری بوگارت در نقش کارآگاه فیلیپ مارلو و لوران باکال در نقش ویوین راتلج ساخته شد که در آن دوران در دنیای واقعی نیز زن و شوهر بودند. باکال در واقع چهارمین همسر بوگارت بود و در هنگام ساخت فیلم To Have and Have Not در سال ۱۹۴۴ با هم آشنا شدند. این دو در سال ۱۹۴۵ ازدواج کرده و یکسال بعد بود که فیلم The Big Sleep منتشر شد. آن‌ها تا زمان مرگ بوگارت در سال ۱۹۵۷ در اثر سرطان مری در کنار هم ماندند. باکال نزدیک به ۶۰ سال پس از همسرش نیز زندگی کرد و در سال ۲۰۱۴ در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

