۱۱ سریال پرسروصدا و مورد انتظار ۲۰۲۱؛ از «ارباب حلقه ها» تا درام «کلینتون و لوینسکی»

اگر چه سال ۲۰۲۰ در ساخت سریال‌های جذاب بیشتر کارشکنی کرد، اما تعداد سریال‌هایی که گمان می‌رود در سال ۲۰۲۱ پرسروصدا شوند بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که سرویس‌های استریمینگ بیش از هر زمان دیگری پرطرفدار هستند، سریال سازان بسیاری برای رساندن صدای خود به گوش مخاطبان عجله دارند و این موضوع به تولید حجم بزرگی از محتوا‌های جدید و باکیفیت در سرویس‌هایی مانند نتفلیکس، اچ بی اُ مکس و آمازون پرایم خواهد شد.

در کنار سریال‌های اورجینال بسیاری که قرار است در سال ۲۰۲۱ منتشر شوند، سریال‌های جدیدی نیز از راه خواهند رسید که فرانچایز‌های بسیار پرطرفدار را توسعه خواهند بخشید. MCU به طور خاص در حال توسعه دنیای تلویزیونی خود از طریق سرویس دیزنی پلاس است. تمامی سریال‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، از درام‌های جذاب تا فانتزی‌های حماسی، از اکشن‌های ابرقهرمانی تا راه اندازی‌های مجدد بسیار مورد انتظار، امید بسیاری به ایفای نقشی بزرگ در سال تلویزیونی ۲۰۲۱ داشته و از آن‌ها به عنوان جنجالی‌ترین و پربحث‌ترین سریال‌های سال در شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود.

۱۰- Hawkeye

دنیای MCU پروژه‌های تلویزیونی فوق العاده بسیاری دارد که در سال جاری از طریق سرویس دیزنی پلاس منتشر خواهند شد، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها اولین ماجراجویی انفرادی جرمی رنر خواهد بود. در سریال Hawkeye رنر نقش کلینت بارتون یا همان چشم عقابی را تکرار خواهد کرد در حالی که عضو سابق گروه انتقام جویان بعد از پایان Avengers: Endgame برای زنده ماندن تلاش کرده و در این مسیر با شخصیت‌های بسیار تازه‌ای روبرو خواهد شد. در این سریال شخصیت کیت بیشاپ با بازی هیلی استینفلد نیز به رنر خواهد پیوست، همان شخصیتی که قرار است جای رنر را به عنوان چشم عقابی جدید در دنیای سینمایی مارول بگیرد.

از دیگر بازیگران این سریال نیز می‌توان به ورا فارمیگا ستاره فیلم‌های ترسناک و همچنان فلورنس پو اشاره کرد. پو در فیلم مورد انتظار Black Widow نیز نقش آفرینی کرده و وارد پروژه‌های بیشتری در دنیای سینمایی مارول خواهد شد. همانند دیگر پروژه‌های این دنیای سینمایی، Hawkeye نقش مهمی در توسعه فاز چهارم و پنجم دنیای مارول داشته و علیرغم بعضی تاخیر‌ها در اثر شیوع کرونا، اواخر سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

Loki _۹

یکی دیگر از شخصیت‌های دیرپای دنیای سینمایی مارول قرار است ماجراجویی خاص و منفرد خود را داشته باشد و او کسی نیست جز شخصیت لوکی، برادر ثور با بازی تام هیدلستون. داستان سریال Loki در یک زمان متفاوت رخ می‌دهد جایی که خداوندگار شرارات در جریان وقایع دستکاری کننده زمان فیلم Avengers: Endgame با منشور قدرتمند فرار کرده است و انتظار اتفاقات بزرگی در تاریخ بشریت در قالب این سریال خواهیم بود. سریال Loki در متن خود یک سریال جنایی تریلر بوده و به هیدلستون شانسی برای بازگشت به روز‌هایی که لوکی هنوز یک شخصیت شرور بود و مشکلاتی با برادرش داشت خواهد داد.

قرار است سریال Loki در می ۲۰۲۱ از طریق شبکه دیزنی پلاس منتشر شود و در حالی که گفته شده بود در قالب یک مینی سری تنها ۶ اپیزودی ساخته می‌شود، اما فصل دوم آن نیز در حال ساخت می‌باشد. فصل اول Loki بدون شک یک تجربه دیوانه کننده خواهد بود و هیجان بسیاری در میان پایگاه طرفداران این شخصیت شرور ایجاد خواهد کرد.

۸- Your Honor

اگر چه این تریلر حقوقی ۱۰ قسمتی از قبل نیز در ایالات متحده منتشر شده، اما سریال Your Honor هنوز در دیگر نقاط جهان کمتر مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود مخاطبان بسیاری به لطف قدرت ستارگی و بازی بی نقص برایان کرانستون در ماه‌های پیش رو پیدا کند. سریال Your Honor اولین حضور عمده کرانستون در دنیای تلویزیون پس از پایان درخشان بازی در نقش والتر وایت خواهد بود و در آن کرانستون نقش مایکل دزیاتو را بازی خواهد کرد، یک قاضی مشهور که پس از حادثه‌ای مربوط به پسرش با یک رییس مافیایی روبرو می‌شود.

پیتر موفات که خود قبلاً وکیل دادگستری بوده نقش شورانر این مینی سریال را بر عهده دارد، سریالی که تا همین حالا نیز به خاطر روایت جذاب، بازی‌های بی نقص و پیچش‌های داستانی شجاعانه اش نقد‌های بسیار مثبتی دریافت کرده است. با داشتن کرانستون در نقش اصلی و بازیگران دیگری مانند مایکل استالبرگ، کارمن اجوگو و مائورا تیرنی، سریال Your Honor با انتشار در ماه‌های پیش رو در پلتفرم‌های بیشتر به یک سریال محبوب و خبرساز تبدیل خواهد شد.

۷- Dexter

سال ۲۰۲۰ سال غافلگیری‌ها بود هر چند نمی‌توان همه آن‌ها را بد دانست. بعد از یک فصل پایانی ناموفق در سال ۲۰۱۳، در پایان سال ۲۰۲۰ اعلام شد که سریال Dexter با یک یک مینی سری ۱۰ قسمتی که داستان آن ۱۰ سال پس از اتفاقات پایان سریال اورجینال رخ می‌دهد باز خواهد گشت. نکته جالب اینکه مایکل سی هال در نقش اصلی سریال بازخواهد گشت و اگر چه هنوز بازگشت دیگر شخصیت‌های اصلی سریال اورجینال به این مینی سریال تایید نشده، اما بازیگران جدیدی مانند جولیا جونز، آلانو میلر و جک آلکوت در کنار هال حاضر خواهند شد. همچنین تایید شده که کلنزی براون همیشه ترسناک نیز در نقش شخصیت منفی اصلی این مینی سریال حضور خواهد یافت که ترکیب این عوامل نوید یک سریال درام تاریک و مرگبار را می‌دهد.

در شرایطی که هنوز بسیاری از طرفداران سریال Dexter از چگونگی به پایان رسیدن داستان آن در فصل هشتم ناراحت و دلخور هستند، مینی سریال جدید بار سنگینی روی دوش خود دارد، اما انتظار می‌رود که تا پایان مخاطبان را درگیر سازد و در این حین بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در مورد آن صورت گیرد. مینی سریال Dexter اواخر سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

۶- Friends Reunion Special

پس از سال‌ها شایعه در مورد ساخت، بازیگران سریال Friends در نهایت قرار است در سرویس HBO Max ظاهر شده و بازگشتی که همیشه طرفداران می‌خواستند را به آن‌ها بدهند. سریال Friends Reunion Special که در ابتدا قرار بود ماه می‌سال گذشته منتشر شود، پس از یک مدت کوتاه فیلمبرداری در ماه مارس به دلیل شیوع کرونا با تاخیر ساخت و انتشار مواجه شد. اما خبر خوب این است که متیو پری در توییتر اعلام کرده این سریال در مارس سال جاری و یک سال پس از تاریخ تاریخی که در ابتدا برای انتشار آن اعلام شده بود منتشر خواهد شد. این سریال در قالب یک ماجرای بدون سناریو حدود یک ساعته ساخته شده که در آن بازیگران سریال به دیدار لوکیشن‌های قدیمی و نمایدن سریال رفته و لحظات به یاد ماندنی خود در هنگام ساخت سریال اورجینال را بازگو خواهند کرد.

سرویس HBO Max در سال ۲۰۱۹ در مورد ماهیت این برنامه ویژه چنین گفته است: «برای اینکه از هرگونه سوء تعبیر در مورد اینکه ویژه چیست، می‌خواهیم شفاف سازی کنیم که یک اپیزود جدید و اورجینال از سریال نخواهد بود. بازیگران در نقش خودشان ظاهر شده و نه شخصیت‌های دوست داشتنی سریال». شاید این بازگشت به نحوی برای برخی از طرفداران سریال Friends ناامید کننده باشد، اما دیدن جمع شدن دوباره این گروه بعد از سال‌ها و به اشتراک گذاشتن برخی از جذاب‌ترین و شیرین‌ترین شایعات و ماجرا‌های پشت صحنه سریال همچنان جذاب خواهد بود.

۵- The Falcon And The Winter Soldier

باز هم دنیای سینمایی مارول و این بار بازیگران کهنه کار دنیای مارول یعنی آنتونی مک کیو سباستین استن این فرصت را خواهند داشت تا ماجراجویی‌های خاص خود را داشته باشند. سریال The Falcon And The Winter Soldier که داستان آن پس از اتفاقات Avengers: Endgame و پس از خداحافظی این دو شخصیت با استیو راجرز و سم ویلسون و آغاز دوره جدید Captain America رخ می‌دهد داستان رویارویی فالکون و سرباز زمستان با یک گروه شخصیت منفی جدید به نام Flag-Smasher خواهد بود.

علاوه بر مک کی و استن، امیلی ون کمپ در نقش شارون کارتر و دانیل برول در نقش هلموت زیمو نیز در سریال حضور داشته و یک بازیگر جدید دنیای سینمایی مارول به نام وایت راسل نیز در نقش مامور مخفی ایالات متحده که جانشی استیو راجرز خواهد بود در این سریال ظاهر خواهد شد. این مینی سریال ۶ قسمتی قرار بود در پایان سال ۲۰۲۰ منتشر شود، اما شیوع کرونا فیلمبرداری‌ها و متعاقب آن تاریخ انتشار را با تاخیر مواجه کرد. با این وجود به طور رسمی اعلام شده که این سریال در ۱۹ مارس ۲۰۲۱ از سرویس دیزنی پلاس پخش خواهد شد.

۴- Impeachment: American Crime Story

سومین فصل در سریال درام آنتولوژی رایان مورفی با نام American Crime Story در مورد رسوایی مشهور کلینتون و لوینسکی خواهد بود که در سال ۱۹۹۸ ایالات متحده را تکان داد. این سریال با عنوان Impeachment: American Crime Story نگاهی عمیق و دراماتیزه شده به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و تاثیر رسوایی جنسی او بر آن و همچنین ماجرای استیضاحی که برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند خواهند انداخت. کلایو اوون نامزد جایزه اسکار در این سریال نقش رییس جمهور سابق ایالات متحده را بازی کرده و بینی فلدستین نیز نقش مونیکا لوینسکی را بر عهده خواهد داشت.

از آنجایی که این سریال نتیجه تلاش‌ها و خلاقیت‌های رایان مورفی است، بازیگران همیشگی سریال‌های مورفی، یعنی سارا پاولسون و بیلی ایشنر نیز در این سریال حضور خواهند داشت. سریال Impeachment: American Crime Story قرار بود در سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شود، اما پس از شروع دوباره فیلم برداری‌ها در ماه اکتبر گذشته، اعلام شد که انتشار این سریال مورد انتظار در سال ۲۰۲۱ صورت خواهد گرفت. با توجه به استعدادی که در عوامل سازنده این سرال وجود دارد و موفقیت فصول قبلی و شرایط این روز‌های فضای سیاسی ایالات متحده، به نظر می‌رسد این سریال یک داستان به موقع و افشاگرانه برای بسیاری باشد.

۳- Atlanta

دونالد گلاور بازیگری است که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها موفقیت هایش به پایان نخواهد رسید. در طول سریال کالت محبوب Community و پس از آن، او یک دوره موفق در دنیای موسیقی با نام Childish Gambino داشته، در دنیای سینمایی مارول و جنگ ستارگان حضور یافته و نویسندگی و بازی در دو فصل اول سریال موفق Atlanta را بر عهده گرفت، سریال درام کمدی که به ماجرای دو دوست در فضای موسیقی هیپ هاپ آتلانتا می‌پردازد.

اگر چه تاخیر‌ها در فیلمبرداری، تاریخ انتشار آن را با تاخیر‌هایی مواجه کرد، اما فصل سوم این سریال نیز در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و فصل چهارم نیز که همراه با فصل سوم فیلمبرداری شده مدت کوتاهی بعد منتشر خواهد شد. Atlanta ثابت کرده که یک موفقیت دیگر در رزومه گلاور خواهد بود و با بازیگرانی مانند برایان تایری هنری، لاکیث استنزفیلد و زیزی بیتز که همگی باز خواهند گشت، فصل سوم این سرال بدون شک یک موفقیت دوباره خواهد بود. گلاور در توییتر بسیار از فصل سوم سریال خود تعریف کرده و آن را با سریال کلاسیک sopranos مقایسه کرده است.

۲- WandaVision

هنوز از دنیای سینمایی مارول خارج نشده ایم. اولین سریالی که قرار است در قالب فاز چهارم این دنیای سینمایی منتشر شود، سریال WandaVision است که ۱۵ ژانویه سال جاری منتشر خواهد شد و به همین زودی به خاطر تریلر دیوانه کننده اش و تئوری‌های مختلفی که توسط طرفداران در مورد ماهیت واقعی سریال مطرح شده، بسیار پرسروصدا شده است. بر اساس چیز‌هایی که تاکنون می‌دانیم، الیزابت اولسن و پل بتانی نقش‌های مشهور خود، اسکارلت ویچ و ویژن را تکرار خواهند کرد در حالی که این دو سعی دارند بفهمند در دنیای سوررئال و پرپیچ و تابشان چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

شخصیت‌های تازه‌ای با بازی تیونا هریس و کاترین هان و همچنین همبازی‌های سابق اولسن و بتانی در دنیای سینمایی مارول، رندال پارک و کت دنینگز، نیز در این سریال حضور خواهند داشت. از تمام سریال‌های دنیای سینمایی مارول که امسال در سرویس دیزنی پلاس منتشر خواهند شد، بدون شک WandaVision پیچیده ترین، شجاعانه‌ترین و عجیب‌ترین آن‌ها خواهد بود در حالی که منتقدان به این زودی اعلام کرده اند این سریال شبیه هیچ یک از ساخته‌های قبلی این فرانچایز نیست.

۱- The Lord Of The Rings

بعد از سال‌ها برنامه ریزی برای توسعه و ساخت، داستان The Lord Of The Rings بالاخره در قالب یک سریال تلویزیونی ساخته شد، آن چیزی که همیشه شایستگی اش را داشته و انتظارش می‌رفت. این درام فانتزی افسانه‌ای هزاران سال قبل از اتفاقات سه گانه هابیت‌ها و سه گانه سینمایی ارباب حلقه‌ها را روایت کرده و داستان سرگذشت تعدادی از شخصیت‌های قدیمی و جدید را دنبال می‌کند که با بازگشت بزرگ‌ترین شخصیت شرور در زمین میانه مواجه می‌شوند. با فهرستی از بازیگران شناخته شده مانند رابرت آرامایو، نازنین بنیادی، تام باج و بسیاری بازیگران شناخته شده دیگر، سریال The Lord Of The Rings قرار است در زمستان ۲۰۲۱ از سرویس آمازون پرایم پخش شود و نگاهی عمیق تر، پرجزییات‌تر و مبسوط‌تر به دنیایی خواهد داشت که با آن زیبایی فراموش نشدنی در Fellowship of the Ring معرفی شد.

فصل اول سریال در قالب ۸ اپیزود ساخته شده و دستور ساخت فصل دوم نیز صادر شده است. همانند سه گانه سینمایی اورجینال، این سریال نیز در نیوزیلند فیلمبرداری شده و گفته می‌شود که هزینه ساخت آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. با این فضای افسانه ای، بودجه هنگفت و استعداد‌های بازیگری متعدد، سریال The Lord Of The Rings می‌تواند بزرگ‌ترین و بهترین سریال سال ۲۰۲۱ بوده که می‌تواند جای خالی بازی تاج و تخت را پس از چندین سال پر کند.

منبع: روزیاتو

