مشکلات فنی سایت نمایشگاه مجازی کتاب گریبانگیر مردم شد + جوابیه

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایشگاه مجازی کتاب تهران از امروز آغاز به کارکرده است و مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سایت tehranbookfire.ir کتاب‌های مورد نیازشان را تهیه کنند و این رویداد فرهنگی تا ششم بهمن ماه ادامه دارد.

در دقایق ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب تهران به سایت این نمایشگاه مراجعه کردیم.

دربخش نمایشگاهی کتاب به جستجوی نام ناشر پرداختیم اما متوجه شدیم ناشران تخصصی شعر و ادبیات در این نمایشگاه حاضر نشدند از جمله آن‌ها می‌توان به انتشارات سوره مهر، انتشارات نیماژ، فصل پنجم، شهرستان ادب، نشر مایا و انتشارات شانی اشاره کرد. از حوزه تخصصی شعر و ادبیات شاهد حضور نشر نزدیکتر در این رویداد فرهنگی بودیم.

پس از آن به پنل یکی از ناشران حاضر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران رفتیم. پس از چند دقیقه لیست کتاب‌های ناشر برایمان به نمایش درآمد. پس از اینکه کتاب موردنظرمان را انتخاب کردیم روی آن کلیک کردیم برای اینکه مطالب بیشتری درباره کتاب بخوانیم و در صورت تمایل آن را معرفی کنیم متاسفانه پس از کلیک روی نام کتاب با پیامی مواجه شدیم که در زیر مشاهده می کنید.



متاسفانه نمایشگاه مجازی کتاب تهران در اولین دقایق برگزاری اش با مشکلات اینترنتی مواجه شده است دوباره به بخش کتاب‌های ناشر مراجعه کردیم تا ببینیم با مشکل مواجه خواهیم شد یا نه؟ اما دوباره با مشکل مواجه شدیم و این بار صفحه مورد نظر بالا نیامد و هیچ اخطاری در این زمینه دیده نشد.

برای سومین بار سراغ لیست کتاب‌های ناشر مورد نظر رفتیم در این گام مشکلی در زمینه نمایش لیست کتاب‌ها وجود نداشت دوباره یکی از کتاب‌ها را انتخاب کردیم تا ببینیم این بار با اخطار سایت مواجه می‌شویم یا خیر که این بار هم با این اخطار مواجه شدیم.

پس از آنکه از مشاهده اطلاعات کتاب منصرف شدیم به راحتی توانستیم به صفحه اصلی نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازگردیم. اما در بخش نشست‌های فرهنگی تنها با فیلم‌های آماده شده و آفلاین نشست‌های فرهنگی مواجه بودیم.

اما ساعتی پس از انتشار این خبر، جوابیه و اطلاعیه ای از سوی مسئولان سایت نمایشگاه مجازی کتاب منتشر شد؛ در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به موج استقبال گسترده بازدیدکنندگان و خریداران کتاب از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران همزمان با آغاز نمایشگاه، از خریداران تقاضا می‌شود با توجه به ۲۴ ساعته بودن بازدید و خرید، مراجعه به سایت را به روز‌های آینده و ساعت‌های مختلف موکول کنند.»

کتاب‌دوستان در ساعات‌ مختلف به سایت نمایشگاه کتاب مراجعه کنند

