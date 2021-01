به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم‌های انتقامی یا بهتر بگوییم فیلم‌هایی که داستان آن‌ها در مورد انتقام است از ترسناک‌ترین فیلم‌های ژانر وحشت به شمار می‌آیند. این فیلم‌ها می‌توانند در قالب‌های بسیار متفاوتی جای گیرند، از فیلم ترسناک گرفته تا تریلر و فیلم‌های پرتعلیق تا اسلر و فیلم‌های پر از شکنجه.

در سال‌های اخیر فیلم‌های انتقامی بسیار باکیفیتی تولید شده که مورد تمجید منتقدان نیز قرار گرفته اند. بسیاری از فیلم‌های انتقامی در درون دنیای تریلر‌های اکشن رخ می‌دهند مانند Death Wish و Peppermint، در حالی که برخی دیگر مانند I Spit on Your Grave حال و هوایی بسیار خشن و نزدیک به ژانر وحشت دارند.

با این وجود فیلم‌های انتقامی چنان ترسناک هستند که بینندگان از همه جا بی خبر ممکن است مجبور شوند پس از تماشای آن‌ها مدتی با ترس و وحشت بخوابند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم انتقامی آشنا کنیم که بعد از تماشایشان باید برای مدتی با چراغ‌های روشن بخوابید.

هشدار اسپویل: در ادامه این مطلب به ناچار به بخش‌هایی از داستان فیلم‌ها اشاره خواهد شد.

۱۰- Ma (۲۰۱۹)

استودیو بلوم هاوس خوب می‌داند چطور فیلم‌هایی بسازد که هم پولساز باشند و هم مخاطبان را سرگرم نمایند. در سال ۲۰۱۹، این استودیو یکی از فیلم‌های ترسناک با بودجه کم خود را با قرار دادن یک بازیگر زن برنده جایزه اسکار در نقش اول منتشر کرد. در فیلم انتقامی Ma، اوکتاویا اسپنسر بار دیگر با کارگردان فیلم The Help همراه می‌شود تا فیلمی را بسازد که در آن نقش زنی با لقب «ما» را بازی می‌کند. بعد از خرید نوشیدنی برای کودکان زیر سن قانونی، او مکانی برای جشن گرفتن را نیز در اختیار این کودکان قرار می‌دهد. همه این کار‌ها در واقع جزیی از یک نقشه شیطانی بوده، زیرا والدین این کودکان در کودکی او را اذیت و آزار داده و اکنون او به دنبال انتقام از آن‌ها از طریق فرزندانشان است.

۹- Carrie (۱۹۷۶)

یکی از شناخته شده‌ترین و ترسناک‌ترین فیلم‌های انتقامی Carrie نام دارد که در سال ۱۹۷۶ و بر اساس اولین رمان ترسناک استفن کینگ ساخته شد. فیلم Carrie سرنوشت یک دختر نوجوان به نام کری وایت را روایت می‌کند که مادرش برای سال‌ها او را شکنجه داده و همکلاسی هایش نیز در مدرسه به شکلی بی پایان و بدون خط قرمز او را دست انداخته اند. هیچ کس نمی‌داند که کری دارای یک قدرت فراانسانی است و وقتی همکلاسی هایش بار دیگر می‌خواهند او را دست بیندازند، او قدرتش را برای گرفتن انتقام از تمام کسانی که آزارش داده اند آزاد می‌کند.

۸- Audition (۱۹۹۹)

در سال ۱۹۹۹، تاکاشی میکه فیلم انتقامی Audition را ساخت که نمونه‌ای بسیار متفاوت از دیگر فیلم‌های انتقامی بود. پسر یک فیلمساز بیوه شده، پدرش را ترغیب می‌کند که به دنبال پیدا کردن یک زن و ازدواج دوباره باشد. اما او که راه مناسبی برای پیدا کردن زن مورد علاقه اش ندارد، تصمیم اشتباهی گرفته و با برگزاری یک جلسه انتخاب بازیگر دروغین سعی می‌کند نامزد آینده اش را از میان متقاضیان پیدا کند. او یکی از این دختران را انتخاب می‌کند، اما این انتخاب به بدترین انتخابی که در عمرش داشته تبدیل می‌شود، زیرا این زن او را هدف شکنجه‌های خود قرار داده و به شکلی سیستماتیک و به هولناک‌ترین روش‌های ممکن این مرد را خرد می‌کند.

۷- Drag Me To Hell (۲۰۰۹)

سام ریمی در سال ۲۰۰۹ با فیلم Drag Me To Hell به ژانر وحشت روی آورد. اگر چه این فیلم به اندازه سه گانه Evil Dead مورد توجه قرار نگرفت، اما یکی از ترسناک‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌های ژانر وحشت به شمار می‌آید و در سایت راتن تومیتوز امتیار ۹۰ درصد را دریافت کرده که نشان از کیفیت بالای فیلم دارد. آلیسون لومن در این فیلم نقش یک کارمند بانک را بازی می‌کند که درخواست یک پیرزن برای تمدید مهلت پرداخت وام منزلش را رد می‌کند. بدین ترتیب این پیرزن او را نفرین کرده و این نفرین باعث شکنجه‌های روحی و روانی هولناکی برای دختر بیچاره شده و در نهایت او را تا ابد به قعر جهنم می‌فرستد.

۶- The Ring (۲۰۰۲)

فیلم ترسناک The Ring که در سال ۲۰۰۲ ساخته شده و به یک فیلم پرطرفدار تبدیل شد آغازگر تمایل دیوانه وار سینمای هالیوود به بازسازی فیلم‌های ترسناک ژاپنی در مورد ارواح بود. بازسازی این فیلم ژاپنی به یکی از موفق‌ترین بازسازی‌هایی سینمایی تبدیل شده و هم نسخه ژاپنی و هم نسخه آمریکایی بسیار مورد استقبال قرار گرفتند. داستان هر دو فیلم ساده بود: یک نوار ویدیویی دست به دست می‌شد و هر کسی که آن را تماشا می‌کرد بعد از یک هفته می‌میرد. کلیت ماجرا بر اساس سرنوشت دختری به نام سامارا شکل می‌گرفت که کشته شده و به درون چاهی انداخته شده بود و اکنون به دنبال انتقام می‌گشت.

۵- Us (۲۰۱۹)

این واقعیت که فیلم Us یک فیلم انتقامی نامیده شود می‌تواند اسپویل کننده پایان داستان باشد. در فیلم، یک خانواده از تعطیلات خود در یک خانه کنار ساحل لذت می‌برند که ناگهان همزادهایشان ظاهر شده و به آن‌ها حمله می‌کنند. چیزی که در ابتدا یک خانواده در معرض تهدید و خطر به نظر می‌رسد به یکباره به اتفاقی تبدیل می‌شود که در مواقعی خاص همه جا رخ می‌دهد. در نهایت مشخص می‌شود همه ماجرا به انتقام برای دختری مربوط است که سال‌ها پیش توسط خانواده اش به حال خود رها شده و همزادش جایگزین او شده است. آن همزاد بزرگ شده و دختر دیگر در زیر زمین توسط همزاد‌ها پرور یافته و پس از تبدیل شدن به رهبر گروه خود در صدد انتقام از دنیایی است که او را جا گذاشته بود.

۴- Friday The ۱۳th (۱۹۸۰)

با داستانی بسیار شبیه فیلم انتقامی Us، فیلم ترسناک Friday The ۱۳th تا سکانس و پیچش داستانی پایان خودش در قالب یک فیلم انتقامی نمی‌گنجد. در این فیلم خبری از آن قاتل سریالی اسلشر موسوم به جیسون وورهیس که کودکان را می‌کشت نیست و با دیگر فیلم‌های این فرانچایز در این زمینه تفاوت دارد. به جای آن ماجراها، این فیلم داستان قاتلی به نام پاملا وورهیس را روایت می‌کند که مادر جیسون بوده و می‌خواهد از کسانی که مسئول مرگ پسرش در سال‌های قبل می‌داند انتقام بگیرد. آن‌ها در واقع گروهی زن و مرد بوده که خوشگذرانی را به تلاش برای نجات فرزند او ترجیح داده اند.

۳- The Invisible Man (۲۰۲۰)

فیلم انتقامی و ترسناک The Invisible Man که یکی از فیلم‌های موفق و غیرمنتظره سال ۲۰۲۰ بود یکی از عناوینی بود که در جریان ترند بازسازی‌های ترسناک یونیورسال پیکچرز ساخته می‌شد. در حالی که بازسازی فیلم‌های هیولایی دیگر ماند دراکولا، مرد گرگ نما و مومیایی با شکست تجاری و هنری مواجه شد، فیلم The Invisible Man به لطف مشارکت داشتن استودیو بلوم هاوس در ساخت آن به یک موفقیت تجاری تبدیل شد. الیزابت ماس در این فیلم نقش زنی را بازی می‌کند که از یک ازدواج بد فرار می‌کند، اما نامزد سابق او نامرئی شده و در صدد انتقام بر می‌آید.

۲- Black Christmas (۲۰۱۹)

اولین فیلمی که با عنوان Black Christmas ساخته شده یک فیلم ترسناک در ژانر فرعی اسلشر در دهه ۷۰ میلادی بود. این فیلم قبل از شروع فرانچایز Halloween ساخته شده و سنگ بنای شکوفایی ژانر اسلشر در یک دهه بعدی به شمار می‌رود. با این وجود، بازسازی این فیلم در سال ۲۰۱۹ یک نتیجه بسیار متفاوت داشت. به جای روایت سرگذشت دخترانی که در یک مدرسه شبانه روزی دینی مورد حله یک قاتل اسلشر قرار می‌گیرند، نسخه جدید در مورد زنانی است که اشتباه مرگباری مرتکب می‌شوند. به جای فرار برای زنده ماندن، این زنان در صدد انتقام و شکار قاتل بر می‌آیند.

۱- I Saw The Devil (۲۰۱۲)

همانطور که گفته شد فیلم‌های انتقامی بسیاری در سال‌های اخیر ساخته شده اند که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها در ژانر وحشت بوده اند، اما کمتری فیلم انتقامی را می‌توان با I Saw The Devil ساخته کیم جی وون مقایسه کرد: یک فیلم انتقامی تریلر و پراکشن که در آن یک کارآگاه جنایی بعد از کشته شدن و سلاخی نامزدش به دست یک قاتل سریالی بیرحم، به شیوه خود در صدد انتقام بر می‌آید و در جریان یک بازی موش و گربه بار‌ها قاتل سریالی را شکنجه می‌کند تا شرایطی مشابه آنچه قربانیانش تحمل کرده اند برای وی ایجاد کند. با تمام خشونت‌هایی که در طول فیلم از شخصیت‌های داستان می‌بینیم، سکانس پایانی فیلم قوی‌ترین ضربه احساسی در مقایسه با دیگر سکانس‌های خشونت بار فیلم است. او در نهایت بدترین و دردناک‌ترین شکل انتقام برای قاتل سریالی داستان را طراحی و پیاده می‌کند.

منبع:روزیاتو

