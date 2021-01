۱۰ فیلم سینمایی برتر با موضوع زندان + تصاویر

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، حدود ۲۵ سال از اکران فیلم سینمایی «رستگاری در شاوشنگ» می‌گذرد. یک فیلم در سبک فرار از زندان بر اساس رمانی به قلم استیفن کینگ در سال ۱۹۸۲، اقتباس شد. این فیلم اگرچه در زمان اکران زیاد مورد استقبال واقع شد، اما اکنون به نظر عده زیادی یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ محسوب می‌شود. این فیلم هم در دسته آثار با موضوع زندان قرار می‌گیرد، اما تنها در مورد زندگی در یک سلول زندان نیست. در این گزارش با بهترین فیلم‌های سینمایی تاریخ با موضوع زندان آشنا می‌شوید.

خوی حیوانی «Brute Force»



این فیلم سینمایی نوآر محصول سال ۱۹۴۷ درباره زندگی در پشت میله‌های زندان وستگیت است که برت لنکستر، هیوم کرونین، چارلز بیکفورد، ایوان دی کارلو و آن بلایت بازی می‌کنند. این اثر به کارگردانی جولز داسین و نویسندگی ریچارد بروکز، واقعیت‌های وحشیانه سیستم زندان‌های آمریکا در دهه ۱۹۴۰ را مورد توجه قرار می دهد. این فیلم با گذشت بیش از ۷۰ سال همچنان مورد توجه است.

پرنده باز آلکاتراز «Birdman of Alcatraz»



اگرچه این فیلم محصول سال ۱۹۶۲ تا حد زیادی داستانی و خیالی است، اما شخصیت اصلی داستان به نام رابرت استراد، یک شخصیت واقعی بود. همانطور که در این فیلم پیداست او فردی است که به قتل محکوم شده و بیشتر عمر خود را در سلول انفرادی می‌گذراند. اما پس از اتفاقاتی این شخصیت خشمگین علاوه بر آنکه کتابی تخصصی در مورد پرندگان می‌نویسد با نوشتن زندگی نامه خود و همینطور شرایط زندان‌های آمریکا به شهرت می‌رسد.

فرار بزرگ «The Great Escape»



در این فیلم سینمایی استیو مک کوئین در راس تیم بازیگری است که شامل افراد مشهور دیگری مثل جیمز گارنر و چارلز برونسون نیز می‌شود. این اثر از یک کتاب غیر داستانی نوشته شده در سال ۱۹۵۰ اقتباس شده است و داستانی در جنگ جهانی دوم دارد. اگرچه خود فیلم خیالی است، اما کتاب در مورد فرار دسته جمعی بسیاری از اسرای جنگی از اردوگاه‌های آلمانی در سال ۱۹۴۴ بود.

پاپیون «Papillon»



داستان پاپیون توسط دالتون ترامبو نوشته شده و بازیگرانی مثل استیو مک کوئین و داستان هافمن در آن بازی می‌کنند. داستان فیلم در مورد تلاش‌های مکرر دو مرد برای فرار از زندان گویان در فرانسه است. اگرچه فیلمبرداری این اثر گران تمام شد، اما ۵۳ میلیون دلار در گیشه فروخت. استیو مک کوئین برای این نقش نامزد گلدن گلوب و خود فیلم هم در اسکار نامزد شد.

قطار سریع‌السیر نیمه‌شب «Midnight Express»



در سال ۱۹۷۰، یک دانشجوی آمریکایی به دلیل تلاش برای قاچاق دو کیلوگرم مواد مخدر در ترکیه دستگیر می‌شود. او در ابتدا به ۴ و بعد به ۳۰ سال زندان محکوم شد و منجر شد او تلاش‌های متعددی را برای فرار از زندان ترکیه داشته باشد. در سال ۱۹۷۸ از این داستان توسط الیور استون اقتباس شد که مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.

فرار از آلکاتراز «Escape from Alcatraz»



سه زندانی در سال ۱۹۶۲ با برنامه ریزی گسترده و دقیق از ندامتگاه فدرال آلکاتراز فرار کردند و وارد آب‌های خلیج سانفرانسیسکو شدند. در سال ۱۹۷۹، کلینت ایستوود، فرد وارد و جک تیبو در فیلمی به کارگردانی دان سیگل نقش سه زندانی را بازی کردند که مورد ستایش قرار گرفت.

به نام پدر «In the Name of the Father»



به نام پدر داستان واقعی افرادی است که بی گناه به انجام بمب‌گذاری و قتل سربازان انگلیسی در ایرلند محکوم شدند. این فیلم هفت نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم را برای جیم شریدان دریافت کرد. دنیل دی لوئیس هم برای این اثر نامزد بهترین بازیگر مرد شد.

رستگاری در شاوشنگ «The Shawshank Redemption»



رسنگاری در شاوشنگ نه تنها از بهترین فیلم‌ها با موضوع زندان است بلکه از بهترین فیلم‌های تاریخ محسوب می‌شود. این فیلم با بازی تیم رابینز و مورگان فریمن از رمان استیفن کینگ اقتباس شده و در مورد فرار مردی از زندان است که خود را سر به راه نشان می‌دهد. این فیلم در ۷ بخش نامزد اسکار شد.

مسیر سبز «The Green Mile»



به نظر می‌رسد که استیفن کینگ در نوشتن داستان‌هایی که در زندان می‌گذرند توانایی زیادی دارد. این فیلم محصول سال ۱۹۹۹ در مورد مردی است که در زندان مسئول گروه اعدام کنندگان بوده و در آنجا با یک سیاهپوست به نام جان کافی آشنا می‌شود. جان کافی به قتل دو دختر بچه محکوم شده است.

برانسون «Bronson»



این فیلم سینمایی را کمتر کسی دیده چرا که در گیشه فروش فقط ۲.۳ میلیون دلار فروخت. با این حال این بیوگرافی با بازی تام هاردی داستان واقعی یک مجرم خطرناک به نام مایکل پترسون را روایت می‌کند که اتفاقات عجیبی برای او در زندان می افتد.

منبع: Yardbarker

انتهای پیام/