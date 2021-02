به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، جمعه آینده در Apple TV Plus For All Mankind قرار است اپل برنامه جدید AR را برای دستگاه‌های iOS معرفی و منتشر کند. برنامه For All Mankind: Time Capsule به شما امکان می‌دهد یک جعبه یادداشت که متعلق به یک شخصیت جوان جدید در این نمایش است را مرور کنید. اشیا داخل جعبه به طور جمعی داستانی را روایت می‌کنند که با حضور چندین بازیگر سریال، زندگی شخصیت‌های دیگر نمایش را کاوش می‌کنند. برنامه Time Capsule حتی دارای اخبار منتشر شده در جهان بوده که به طور خاص برای برنامه فیلمبرداری شده است.

جزئیاتی از نرم افزار واقعیت افزوده شرکت اپل

چیزی که به نظر می‌رسد مانند یک بازی داستانی اول شخص باشد، عنوانی که ممکن است چیزی مانند Gone Home یا Firewatch را به شما یادآوری کند. شما اشیا examine را بررسی می‌کنید و خرده داستان‌هایی دارید که توسط لوازم جانبی AR و رسانه‌های درون برنامه به شما تحویل داده می‌شود. این برنامه را می‌توان در ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند دانلود کرد و در اواخر این ماه سایر مناطق به آن دسترسی پیدا می‌کنند. کاربران iPhone 12 Pro ،iPhone 12 Pro Max و iPad Pro حتی می‌توانند از دو صحنه منحصر به فرد داستان لذت ببرند.

مور گفت توانایی AR به بیننده فرصتی داد تا برای اولین بار وارد دنیای فیلم‌ها و بازی‌ها شوند و واقعا در دنیای مجازی به گشت و گذار مشغول شده و به اطراف خود نگاه کنند. با این حال باید برای مشخص شدن قابلیت‌ها دیگر برنامه AR تا زمان اعلام رسمی شرکت اپل منتظر ماند.

