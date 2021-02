به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ماییم و ترس و هراس از پیری! اینکه واقعا این هراس منطقی است، یک بحث فلسفی است. بعضی‌ها اصلا چهره دارای چین و چروک که گرد میانسالی یا سالخوردگی بر آن نشسته و مو‌های جوگندمی را نشانه کمال و خرد می‌دانند، اما از آن سو، چنین به اصطلاح موهبتی به ما هشدار می‌دهد که به «انتها» در حال نزدیک شدن هستیم.

به همین خاطر است که اکسیر جوانی و آب حیات در آثار ادبی و افسانه‌های قدیمی و جاودانگی ذهنی دیجیتالی در عصر فناوری، بسیار موضوعات پرتکراری هستند.

اما از نظر ظاهری و در دنیای سینما و تلویزیون، شاید نیاز به این همه فلسفه‌بازی و درنگ نباشد. چرا که جلوه‌های ویژه جوان‌سازی و CGI روز به روز بیشتر پیشرفت می‌کنند و دیگر کار به جایی رسیده که بدون گریم‌های سنگین می‌شود هنرپیشه‌ها را دست‌کم دو سه دهه جوان‌تر دید.

کسی چه می‌داند شاید در یکی دو دهه بعد، هنرپیشه‌های سالخورده حق استفاده از مدل دیجیتالی خود را بفروشند و بعد استودیو‌ها به دلخواه و بر اساس داستان فیلم، هنرپیشه را در هر سن و سالی که خواستند روی پرده سینما ببرند، همان طور که دیر یا زود استفاده از چهره و اندام هنرپیشه‌های مرده و حتی هم بازی کردن هنرپیشه‌هایی از عصر‌های مختلف در یک فیلم، مرسوم خواهد شد.

در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به تعدادی از مشهورترین فیلم‌ها که از تکنیک‌های جوان‌سازی دیجیتال در آن‌ها استفاده شده است:

کرت راسل در فیلم Guardians Of The Galaxy

رابرت دانی جونیوز در فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی

آنتونی هاپکینز در سریال وست‌ورلد:

استن لی در فیلم Avengers: Endgame

مایکل داگلاس در فیلم مرد مورچه‌ای و زنبور:

مارک هامیل در سریال Mandalorian

برد پیت در فیلم مورد عجیب بنجامین باتن:

ساموئل ال جکسون در فیلم کاپیتان مارول:

ویل اسمیت در فیلم Gemini

میشل فایفر در فیلم مرد مورچه‌ای و زنبور:

کلارک گرگ در فیلم کاپیتام مارول:

یان مک‌کلن در فیلم The Last Stand

رابرت دو نیرو در فیلم مرد ایرلندی:

جو پشی در فیلم مرد ایرلندی:

جنیفر کانلی در فیلم American Pastoral

پاتریک استیوارت در فیلم X-Men: The Last Stand

جانی دپ در فیلم Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales

پل روبنس، در فیلم Pee Wee’s Big Holiday

کری فیشر در فیلم Rogue One از سری فیلم‌های جنگ‌های ستاره‌ای:

دواین جانسون در فیلم Central Intelligence

جف بریجز در فیلم Tron: Legacy

منبع:۱ پزشک

