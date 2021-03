انتشار اطلاعات جدید درباره زمان عرضه بازی God of War: Ragnarok

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، انتظار می‌رود تاخیر در عرضه بازی ها با وجود همه گیری ویروس کرونا وجود داشته باشد، اما شرکت سونی اخیراً سهم خوبی را در بازار با توجه به رکود دوران همه گیری، از آن خود کرده است. بازی کنا: پل ارواح به جای بهار در ماه آگوست عرضه می‌شود. عنوان Gran Turismo ۷ در سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود و Horizon: ممکن است امسال هم دیده نشود.

عنوان God of War: Ragnarok می‌تواند با تاخیر به بازار بیاید و گرچه کارگردان کوری بالروگ صریحا این حرف را نزده، اما اخیراً توییت کرده است: " من نمی‌دانم چه کسی باید این موضوع را بشنود، مطمئناً من نیستم، زیرا من هرگز چیزی در این مورد نشنیده ام، ولی... چه زمانی انجام شده است. اعتماد کنید که بهترین کار برای همه است."

در حالی که او می‌توانست به طور کلی صحبت کند، اما سخت است باور کنیم که این ربطی به انتشار God of War بعدی ندارد. در حال حاضر قرار است این دنباله امسال اکران شود، اگرچه ممکن است دوباره این تاریخ در داخل گروه تغییر کرده باشد.

انتظار می‌رود دنباله God of War ۲۰۱۸ حدوداً در سال ۲۰۲۱ عرضه شود. به نظر می‌رسد این توئیت جواب واضحی برای افرادی باشد که در مورد God of War Ragnarok سوال می‌کنند، چرا که این بازی در برنامه State of Play نیز حضور نداشت. تیزر اولیه از ماه سپتامبر نشان داد که این بازی در سال ۲۰۲۱ در حال آمدن است، اما سکوت رادیویی سونی و استودیوی سانتا مونیکا، و همچنین اختلال مداوم ناشی از همه گیری کرونا، برخی از مردم را نگران کرده است که God of War Ragnarok با تاخیر عرضه شود.

