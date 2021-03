۱۵ حقیقت غافلگیر کننده درباره علم مدیتیشن

حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان مدیتیشن به گزارش خبرنگار، تقریبا هر مطالعه‌ای که درموردو تاثیرات آن بر بدن انسان صورت گرفته مربوط به قرن ۲۱ است و اگرچه قرن هاست که مدیتیشن وجود دارد، امّا هنوز جزء فعالیت‌هایی است که اطلاعات کمی در خصوص آن داریم.

در حال حاضر، بسیاری از محققان در مورد مدیتیشن تحقیق می‌کنند؛ به طوری که در آینده نزدیک نیز مطالعات زیادی در مورد آن شکل خواهد گرفت و به دنبال آن هستیم که با کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این فعالیت، افراد زیادی وقت خود را برای آرام کردن ذهن و روحشان از طریق مدیتیشن سپری کنند. مطالعات انجام شده نشان داده اند که حقایق شگفت آور بسیاری در علم مدیتیشن وجود دارد که در این مطلب، ما به ۱۵ مورد از آن‌ها اشاره کرده ایم.

مدیتیشن می‌تواند حافظه شما را تقویت کند

مدیتیشن آگاهانه مدت هاست توسط جمعیت‌های مختلف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از این افراد ادعا می‌کنند که مدیتیشن می‌تواند منجر به تقویت حافظه شود و این گونه که مشخص شد، چندین تحقیق این موضوع را تایید کرده اند.

در سال ۲۰۰۵, مطالعه‌ای توسط یک دانشمند مغز و اعصاب در دانشکده پزشکی هاروارد انجام شد و در طول تحقیق، برخی از اولین شواهد نشان داد که مدیتیشن منجر به افزایش ضخامت قشر مغز می‌شود و در این راستا، شش سال بعد، مطالعه دیگری در هاروارد به مقایسه مغز افرادی که هر روز حداقل ۳۰ دقیقه مدیتیشن انجام می‌دادند با افرادی که این کار را انجام نمی‌دادند، پرداخت که نتایج نشان داد میزان ماده خاکستری موجود در هیپوکامپ افرادی که مدیتیشن انجام داده بودند تنها پس از هشت دقیقه افزایش پیدا کرده بود و جالب است بدانید این بخشی از مغز است که نقش زیادی در حافظه و یادگیری دارد و بدنبال آن، مدیتیشن می‌تواند از برخی از بیماری‌های عصبی پیشگیری کند.

بر اساس مطالعه‌ای که توسط مرکز پزشکی Beth Israel Deaconess در بوستون آمریکا انجام شده است، بین کاهش استرس ناشی از مدیتیشن و کاهش برخی از بیماری‌های عصبی مانند زوال عقل و آلزایمر ارتباط وجود دارد و در طول این مطالعه، بیماران مبتلا به آلزایمر پس از ۸ هفته، استرس ذهنی کمتری نسبت به افرادی داشتند که در این مطالعه شرکت نکرده بودند.

مدیتیشن می‌تواند فشار خون را کاهش دهد

یک مطالعه تحقیقاتی توسط بیمارستان عمومی ماساچوست نشان داد که مدیتیشن منجر به آرامش شده و این امر باعث تولید اکسید نیتریک در مغز می‌شود و در نهایت، فشار خون را کاهش می‌دهد.

این تحقیق همچنین ثابت کرد که به طور مشخص, ۶۴ درصد از بیمارانی که در این مطالعه شرکت کرده اند و سه ماه به طور منظم فعالیت مدیتیشن انجام داده اند، آن قدر در فشار خون خود تغییراتی را مشاهده کردند که توانستند دارو‌هایی که برایشان تجویز شده را کاهش دهند.

مدیتیشن منظم منجر به ترمیم پذیری عصبی در مغز می‌شود

ریچارد دیویدسون دانشمند مغز و اعصاب دانشگاه ویسکانسین متوجه شد افرادی که به صورت منظم مدیتیشن انجام می‌دهند، سطح بالایی از موج گاما را از بدن خود ساطع می‌کنند و بر همین اساس، چنین فعالیتی به افرادی که به طور مداوم و منظم این کار را انجام می‌دهند امکان کنترل بهتر افکار و واکنش آن‌ها را می‌دهد و مطالعات دیگر نشان داده است که این مقادیر بالای امواج گاما در واقع، منجر به ترمیم پذیری عصبی می‌شود و این توانایی مغز برای تغییر، از نظر ساختاری و عملکردی، بر اساس شرایط محیطی است.

مدیتیشن می‌تواند تاثیرگذارتر از خواب باشد

در سال ۲۰۰۶، طی یک مطالعه تحقیقاتی، از دانشجویان یک دانشگاه خواسته شد تا بین سه فعالیت خوابیدن، تلویزیون تماشا کردن و مدیتیشن یکی را انتخاب کنند و آن را انجام دهند.

پس از افزایش زمان فعالیت‌های مختلف، تمرکز هر دانش آموز مورد آزمایش قرار گرفت؛ به طوری که از هر کدام از آن‌ها خواسته شد تا وقتی چراغ سبزی را روی صفحه نمایش دیدند، دکمه‌ای را فشار دهند و نتایج تعجب‌برانگیز بود. زیرا دانش‌آموزانی که مدیتیشن انجام می‌دادند، ۱۰ درصد از افرادی که خوابیده بودند، عملکرد بهتری داشتند.

مدیتیشن نسبت به مورفین، مسکن اثرگذارتری است

مدیتیشن به عنوان یک مسکن با ایجاد آرامش در قشر حسی مغز و در عین حال، تحریک فعالیت در سایر قسمت‌های مغز، عمل و فعالیت می‌کند.

تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه ویک فارست باپتیست نشان داد که مدیتیشن قدرت کاهش ۴۰ درصدی شدت درد و همچنین کاهش ۵۷ درصدی حس درد را دارد و در مقابل، مورفین و مسکن‌های مشابه فقط در حدود ۲۵ درصد درد را کاهش می‌دهند.

تحقیقات انجام شده توسط ویک فارست با مطالعه دیگری که توسط دانشگاه مونترال انجام شده است، تأیید شد. زیرا این مطالعه نشان داد افرادی که مدیتیشن انجام می‌دهند، نسبت به افرادی که مدیتیشن نمی کنند درد بیشتری را تحمل می کنند.

مدیتیشن روزمره تصمیم‌گیری را آسان‌تر می‌کند

افرادی که در تصمیم‌گیری مشکل دارند، مدیتیشن روزمره را برای حل این مشکل مفید می‌دانند.

طبق مطالعه‌ای که توسط UCLA در سال ۲۰۱۲ انجام شد، افرادی که به طور مداوم برای مدتی طولانی مدیتیشن می‌کنند، قشر مغزی جمع‌تری نسبت به دیگران دارند و این پدیده که جایریفیکیشن نام دارد، به معنای سطح اضافی مغز است که طبق مطالعه، پردازش عصبی یا تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و در این خصوص، مطالعات بیشتری لازم است.

با این وجود، تحقیقات UCLA نشان داد که مدیتیشن می‌تواند منجر به بهبود روش مغز برای انجام یک سری وظایف از جمله تصمیم‌گیری شود.

مدیتیشن مداوم از مدیتیشن طولانی مدت مهم‌تر است

بسیاری از افراد از مدیتیشن‌ها دست می‌کشند، زیرا فکر می‌کنند که برای رسیدن به اختلافات چشمگیر، به دوره‌های طولانی مدت هر روزه نیاز است.

پدرام شجاعی، نویسنده کتاب Urban Monk: Eastern Wisdom and Modern Hacks to Stop Time and Find Success, Happiness, and Peace است.

او در این کتاب می‌گوید که سازگاری با انفجار‌های کوتاه مدیتیشن بسیار موثرتر از مداخله طولانی مدت ناسازگار است.

به گفته شجاعی، فقط ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در روز برای شروع مشاهده تفاوت‌ها لازم است و همان طور که او توضیح می‌دهد، "میزان کمی از انجام دادن کار به صورت روزانه، یک حفاظ در برابر استرس شما ایجاد کرده و از شما در مقابل از دست دادن کنترل زندگی خود مراقبت می‌کند.

مغز با مدیتیشن عملکرد بهتری دارد

هرچه مدیتیشن را به بخش ثابتی از روز خود تبدیل کنید، تأثیرات مثبت بیشتری بر روی مغز می‌گذارد.

در مقاله Psychology Today منتشر شده در سال ۲۰۱۳، دکتر ربکا گلادینگ معتقد است که مدیتیشن منظم، مسیر‌های عصبی بین مرکز ترس مغز و آن چه گلدینگ "مرکز من" می‌نامد را "سست" می‌کند.

این قسمت در مغز،نقطه ای است که به طور مداوم در خودآگاه ما نمایان می‌شود.

وقتی مدیتیشن این مسیر‌های عصبی را سست می‌کند، احساس ترس و اضطراب را کاهش می‌دهد و علاوه بر این، مسیر‌های عصبی جدید، از جمله پاسخ‌های همدلی مثبت‌تر، شروع به شکل‌گیری می‌کنند.

حتی سلامت قلب را می‌توان با مدیتیشن بهبود بخشید

مغز تنها بخشی از بدن نیست که با مدیتیشن مداوم، بهبود می‌یابد. مطالعه منتشر شده در نسخه نوامبر ۲۰۱۲ در کتاب «گردش خون: کیفیت قلب و عروق و نتایج» نشان داد که مدیتیشن می‌تواند سهم زیادی در بهبود سلامت قلب داشته باشد.

برای شروع مطالعه، به ۲۰۱ نفر مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب، این امکان داده شد که با بهبود رژیم و ورزش، در کلاس مدیتیشن یا سلامتی شرکت کنند.

پس از پنج سال، مشخص شد افرادی که مدیتیشن را انتخاب کرده‌اند، ۴۸ درصد خطر سکته، حمله قلبی و مرگ در بدن آن ها کاهش یافته است.

این مطالعه مقدماتی بود و برای کسب اطلاعات بیشتر به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما ارتباط بین سلامت قلب و مدیتیشن همچنان دلگرم‌کننده است.

هزاران نفر با استفاده از مدیتیشن بر اعتیاد غلبه کرده‌اند

مطالعات بی‌شماری در طول سال‌های اخیر انجام شده است و نتایج آن‌ها در نشریات معتبری مانند «تحقیقات اعتیاد»، «مجله پزشکی اعتیاد» و «آگاهی و پذیرش» منتشر شده است و در این مطالعات نشان داده شده است که مدیتیشن نقش مهمی در ترغیب افراد به ترک اعتیاد دارد.

در یک مطالعه، ۱۹ فارغ التحصیل بزرگسال وابسته به الکل در یک برنامه مورد بررسی قرار گرفتند. پانزده نفر از آن‌ها یک دوره مدیتیشن هشت هفته‌ای را پشت سر گذاشتند و در پایان این مطالعه، ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان از ترک مطلق خبر دادند و ۴۷ درصد دیگر فقط یک روز، از " نوشیدن زیاد الکل" گزارش دادند و تا پایان برنامه، ۸۷ درصد از شرکت‌کنندگان، مدیتیشن را یک کمک‌کننده بسیار مهم برای افرادی خواندند که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.

۸۵ درصد از این شرکت‌کنندگان، مدیتیشن را ابزاری مفید برای پیشگیری از بازگشت به اعتیاد خواندند و ۹۰ درصد هم اعلام کردند که مدیتیشن را حتما ادامه خواهند داد.

مدیتیشن استرس را کاهش می‌دهد

کاهش استرس شاید شناخته شده‌ترین و پذیرفته شده‌ترین مزیت مدیتیشن باشد. زیرا علم بار‌ها ثابت کرده است که این مزیت در واقع مبتنی بر واقعیت علمی است، نه این که صرفاً ذهنی باشد.

به طور خاص، استرس (همراه با افسردگی، اضطراب و بی خوابی) هنگامی اتفاق می‌افتد که مغز سطح بیشتری از کورتیزول، هورمون استرس را آزاد کند و ترشح این ماده، تولید مواد شیمیایی تقویت‌کننده التهاب معروف به سیتوکین‌ها را تحریک می‌کند.

در چندین مطالعه، محققان دریافته‌اند که مدیتیشن، تولید سیتوکین‌ها را کاهش می‌دهد و افراد مورد آزمایش در کمتر از هشت هفته کاهش استرس را تجربه کرده اند.

مدیتیشن می‌تواند میزان توجه فرد را بهبود ببخشد

دلایل موجهی وجود دارند که بسیاری از معلمان از روش‌های مدیتیشن در کلاس خود استفاده می‌کنند و مدیتیشن می‌تواند دامنه توجه را طولانی کند.

در یک مطالعه، گروهی از کارکنان منابع انسانی که به طور مداوم مدیتیشن را انجام می‌دادند، قادر به تمرکز و انجام کار برای مدت زمان طولانی‌تری از افرادی بودند که مدیتیشن را انجام نمی‌دادند. کارمندانی که مدیتیشن انجام می‌دهند، حتی بهتر از دیگران می توانند جزئیات را به یاد آورند.

مدیتیشن مهربانی را نیز افزایش می‌دهد

مدیتیشن احساس ارتباط اجتماعی با غریبه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث افزایش سطح عشق و مهربانی می‌شود و این همان چیزی است که یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ توسط انجمن روانشناسی آمریکا ثابت کرد.

همانند موارد کاهش استرس، مدیتیشن با محدود کردن تولید سیتوکین‌ها، التهاب مغز را کاهش می‌دهد و در نتیجه، این امر منجر به کاهش استرس و اضطراب می‌شود و همچنین باعث افزایش احساس عشق و مهربانی در مغز می‌شود.

مدیتیشن، ما را از پیر شدن دور می‌کند

مطالعات تحقیقاتی مختلف که برخی از آن‌ها در حال حاضر در جریان هستند، نشان داده‌اند که مدیتیشن باعث افزایش فعالیت تلومراز می‌شود. تلومر‌ها - کلاهک‌های محافظ واقع در انتهای کروموزوم‌ها - به عنوان کلید علم ضد پیری توسط محققان شناخته شده است که هرچه تلومر‌ها طولانی‌تر باشند، احتمال زنده ماندن فرد نیز بیشتر است.

مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس انجام شد، نشان داد که مدیتیشن باعث ایجاد تلومراز، آنزیمی که به ساخت تلومر‌ها کمک می‌کند، می شود.

ترجمه از فاطمه میرزایی

