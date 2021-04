ویژگی جدید گوگل برای مهاجرت آسان به گوشی گوگل پیکسل جدید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، ماه قبل گوگل ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌داد انتقال داده‌ها از آیفون یا گوشی‌های اندرویدی دیگر به گوشی جدید پیکسل (Pixel)، تا چه اندازه می‌تواند راحت باشد. البته هنوز معلوم نیست که این ویدئو برای گوگل موفقیت آمیز بوده یا خیر، اما در کل متفاوت بود و نشان داد که روند مهاجرت به گوشی نباید سخت و تنش زا باشد.

گوگل در ویدئو "مهاجرت به گوگل پیکسل جدید" (Switch to the New Google Pixel) ، به سرگرمی‌هایی هم اشاره می‌کند که می‌توان با آن مشغول شد تا انتقال اطلاعات به پایان برسد.

نحوه انتقال اطلاعات به گوشی جدید پیکسل

گوگل می‌گوید انتقال داده‌ها بسیار سریع و آسان است، اما باید دید واقعا اینطور است؟ ویدیو روند کار را توضیح می‌دهد. در ابتدا باید سیم کارت فعال خود را وارد پیکسل جدید کنید، بعد دستگاه را روشن کرده و چند ضربه بزنید. پیکسل را به تلفن قدیمی خود متصل کنید و تمام! بقیه کار‌ها را پیکسل انجام می‌دهد. اکنون با پیشنهاد گوگل می‌توانید کمی کاراته یاد بگیرید.

پس از انجام کار باید یک شماره پین ارائه دهید (البته گوگل توصیه می‌کند از رمز ۱۲۳۴ استفاده نکنید) و اثر انگشت خود را اضافه کنید. علاوه بر انتقال اطلاعات بر روی داده‌های شما، تصویر زمینه شما نیز منتقل می‌شود.

طبق گفته گوگل، در حالی که داده‌های شما به گوشی جدید شما منتقل می‌شوند، می‌توانید یاد بگیرید که چگونه یک تخته چوبی کاراته را خرد کنید.

گوگل با تولید گوشی های میان رده Pixel که طراحی مدرنی هم دارند، در حال گرفتن سهم از بازار گوشی های هوشمند است. همچنین جالب است بدانید گوشی Google Pixel ۴a با بدنه پلاستیکی تولید شده که برعکس انتظار، کار خوبی هم از آب درآمده و با کیفیت است.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/