چگونه از لپ تاپ یا کامپیوتر به اینترنت گوشی وصل شویم؟

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اتصال به اینترنت در لپ تاپ یا کامپیوتر از روش‌های مختلفی امکان پذیر است که مهم‌ترین آن‌ها دو شبکه وای فای یا شبکه کابلی هستند. اما گاهی اوقات برای اتصال به اینترنت و استفاده از این شبکه ممکن کاربر به دو روش اصلی شبکه اینترنت دسترسی نداشته باشد، اما گوشی‌های اندرویدی و گوشی‌های آیفون دارای قابلیتی هستند که می‌تواند این مشکل را برطرف کند. اینترنت موجود در گوشی‌های هوشمند از دو طریق اتصال کابل و وای فای با سایر دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود که شبکه بیسیم آن hotspot و شبکه کابلی tethering نامیده می‌شود. علاوه بر این نباید فراموش کرد که برخی مواقع سرعت شبکه گوشی بسیار بالاتر از اینترنت خطوط ثابت است.

در ادامه نحوه فعالسازی شبکه وای فای و اینترنت کابلی در گوشی‌های هوشمند را مشاهده کنید:

هات اسپات در گوشی‌های شرکت اپل

برای دسترسی به هات اسپات در گوشی‌های آیفون کاربر باید ابتداوارد بخش تنظیمات گوشی خود شده و وارد بخش Cellular شود. سپس وارد بخش تنظیمات Cellular Data Network شده و صفحه جدید را تا انتها پایین رود. سپس در بخش Personal Hotspot و بخش APN شناسه اپراتور خود را وارد کند.

به این ترتیب هات اسپات گوشی فعال شده و در صورتی که فرد به صفحه اصلی تنظیمات بازگردد عبارت هات اسپات را مشاهده خواهد کرد. با ورود به بخش هات اسپات کاربر باید گزینه Allow Other to Join را انتخاب کنند و در کادر پایینی رمز وای فای خود را مشاهده خواهد کرد. همچنین در صورتی که گوشی با کابل به لپ تاپ یا کامپیوتر متصل باشد و گزینه Allow Other to Join را فعال کرده باشد، دستگاه او از طریق کابل به اینترنت متصل خواهد شد.

هات اسپات در گوشی‌های اندرویدی

در گوشی‌های اندرویدی کاربر کافی است وارد بخش شبکه یا Network شود و روی عبارت Hotspot یا نقطه اتصال کلیک کند. در این بخش کاربر می‌تواند رمز وای فای خود را تغییر دهد یا دستگاه‌های متصل به گوشی خود را نیز مشاهده کند. علاوه بر این در همین محل گزینه اتصال از طریق کابل نیز وجود دارد که با اتصال کابل به گوشی فعال خواهد شد.

