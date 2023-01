تکیه مقتدرانه «آواتار: راه آب» بر صدر جدول باکس آفیس

به نقل از ورایتی، سینماداران آمریکا مدیون ملکه جدید هوش مصنوعی هستند.

ژانویه معمولا در باکس‌آفیس زمان کم‌فروش شدن فیلم‌هاست. با این حال، دنباله پرفروش جیمز کامرون «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) و فیلم ترسناک «مگان» (M3GAN) ساخته استودیوی یونیورسال همچنان در آمریکای شمالی فروش بالایی دارند و در اکران سراسری تعطیلات آخر هفته مارتین لوتر کینگ جونیور برتری دارند.

«آواتار: راه آب» برای پنجمین هفته متوالی با فروش ۳۱.۱ میلیون دلاری در ۴۰۴۵ سینمای آمریکای شمالی تا دوشنبه در جایگاه اول باقی ماند. این فیلم حماسی و تخیلی توانسته است در پنجمین هفته اکران، بیشتر از آخرین هفته اکران فیلم‌های اکران شده در دوران کرونا درآمد داشته است.

این فیلم که توسط جیمز کامرون ساخته شده است، در حال حاضر به عنوان هفتمین اکران بزرگ جهانی در تاریخ رتبه‌بندی شده است. این فیلم به زودی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) محصول سال ۲۰۲۱ را که با ۱.۹۱ میلیارد دلار در رتبه ششم قرار دارد، کنار خواهد زد.

در عین حال، «مگان» با فروش ۱۷.۹ میلیون دلاری در ۳۶۰۵ سینما در آخر هفته و با تخمینی ۲۱.۲ میلیون دلار تا روز دوشنبه در جایگاه دوم قرار گرفت که تقریباً ۴۰ درصد کاهش نسبت به اولین هفته اکران خود داشت. این اعداد و ارقام نتایج عالی برای این فیلم ترسناک است چراکه هزینه ساخت آن ۱۲ میلیون دلار بوده و تا به امروز ۵۹ میلیون دلار به دست آورده است. در سطح بین‌المللی، «مگان» ۱۵.۴ میلیون دلار در ۶۴ بازار به ارمغان آورده است و در این هفته، مجموع فروش جهانی خود را به ۹۰ میلیون دلار رساند.

در بین فیلم‌های تازه اکران شده، «مردی به نام اتو» (A Man Called Otto) شرکت سونی، فیلمی اشک‌آور با بازی تام هنکس در نقش یک مرد بیوه بدخلق، با موفقیت به اکران گسترده رسید و ۱۲.۶ میلیون دلار در ۳۸۰۲ سینما در تعطیلات آخر هفته سنتی و حدود ۱۵ میلیون دلار تا دوشنبه به دست آورد. البته این فروش خارق‌العاده بلیت برای این فیلم رتبه چهارم را به همراه داشت، چون انیمیشن ماجراجویی یونیورسال یعنی «گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو» (Puss in Boots: The Last Wish) این هفته هم با قدرت به کار خود ادامه داد و سوم شد.

«گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو» ۱۳.۴ میلیون دلار در آخر این هفته به فروش خود اضافه مرد و تخمین زده می‌شود تا روز دوشنبه این میزان فروش به ۱۷.۳ میلیون دلار برسد تا مجموع فروش داخلی خود را به ۱۱۰ میلیون دلار برساند.

فیلم اکشن و مهیج جرارد باتلر، «هواپیما» (Plane) و بازسازی «مهمانی خانگی» (House Party) تهیه شده توسط برادران وارنر نیز این هفته اکران شدند و به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم جدول باکس‌آفیس داخلی قرار گرفتند.

«هواپیما» با ۱۰ میلیون دلار در ۳۰۲۳ سینما در آخر هفته و با تخمینی ۱۱.۶ میلیون دلاری تا دوشنبه اکران شد؛ شروعی مناسب و البته غیر دیدنی برای این فیلم با بودجه ۴۰ میلیون دلاری و در همین حال، «مهمانی خانگی» با ۳.۸ میلیون دلار فروش در آخر این هفته و برآورد ۴.۵ میلیون دلار فروش تا دوشنبه در بالای جدول باکس‌آفیس جا خوش کردند.