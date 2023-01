جشنواره تمشک طلایی نامزدهایش را اعلام کرد

به نقل از ورایتی، فصل جوایز نزدیک است و در حالی که هالیوود از بهترین فیلم‌ها و بازی‌های ۲۰۲۲ تقدیر می‌کند، جوایز رازی ، نوری را بر «بدترین» فیلم‌ها و بازیگران سال می‌تاباند.

فیلم زندگی‌نامه جنجالی «بلوند» (Blonde) به کارگردانی اندرو دومینیک از مرلین مونرو با هشت نامزدی پیشتاز این عرصه است. در حالی که آنا د آرماس برای بدترین بازیگر زن نامزد نیست، این فیلم نامزد بدترین فیلم و دومینیک برای بدترین کارگردانی و فیلمنامه نامزد شده است.

ایوان ویلیامز و خاویر ساموئل نیز هر دو برای بدترین بازیگر نقش مکمل مرد در کنار مود سان و پیت دیویدسون برای «سوگ خوب» (Good Mourning) و برنده اسکار، تام هنکس برای «الویس» (Elvis) رقابت می‌کنند.

هنکس در بدترین رقابت بازیگر نقش اول مرد برای بازی در نقش ژپتو در لایو اکشن دیزنی «پینوکیو» (Pinocchio) قرار دارد. کولسون بیکر (با نام مستعار ماشین گان کلی که در «سوگ خوب» (Good Mourning) نقش‌آفرینی کرده است، در مجموع هفت نامزدی دارد)، دیویدسون (برای صداپیشگی در «مارمادوک» (Marmaduke))، سیلوستر استالونه (برای «سامری» (Samaritan)) و جرد لتو (برای «موربیوس» (Morbius)) فهرست بدترین بازیگران را کامل می‌کنند.

فیلم خون‌آشام سونی پیکچرز که بر اساس شخصیت شرور مارول ساخته شده بود با ۳۹ میلیون دلار در اولین آخر هفته اکران در آوریل در گیشه شکست خورد. این فیلم با جبهه لتو توسط منتقدان مورد توجه قرار گرفت و به یک میم اینترنتی فوری تبدیل شد و در ماه ژوئن اکران مجددی کسب کرد که چیزی بیش از ۳۰۰ هزار دلار به دست آورد.

«پینوکیو»‌ی دیزنی شش نامزدی، «موربیوس» پنج نامزدی و «دختر پادشاه» سه نامزدی دریافت کردند.

در فهرست نامزد‌های امسال، غایب، جایزه ویژه‌ای است که به بروس ویلیس داده شد، که در سال ۲۰۲۲ در ۱۱ فیلم ظاهر شد.

سال گذشته، رازی‌ها دسته‌ای به نام «بدترین عملکرد بروس ویلیس در یک فیلم ۲۰۲۱» ایجاد کردند، اما مارس گذشته، سازمان جوایز طنز، پس از این که خانواده ویلیس فاش کردند که بازیگر «جان سخت» (Die Hard) با آفازی دست و پنجه نرم می کند که یک اختلال زبانی ناشی از آسیب مغزی است که بر توانایی فرد برای برقراری ارتباط تأثیر می‌گذارد، این جایزه را لغو کرد.

اگر فکر کردید رازی‌ها این بار تصمیم گرفته اند که کمتر بداخلاق باشند، دوباره فکر کنید. زیرا نام رایان کیرا آرمسترانگ، ستاره فیلم «آتش‌افروز» (Firestarter) که ۱۲ سال سن دارد نیز، در بین نامزد‌های بدترین بازیگر نقش اول زن قرار دارد.

در ادامه فهرست کامل نامزد‌های جشنواره تمشک طلایی را ببینید:

بدترین فیلم

• بلوند (Blonde)

• پینوکیوی دیزنی (Disney’s Pinocchio)

• سوگ خوب (Good Mourning)

• دختر پادشاه (The King’s Daughter)

• موربیوس (Morbius)

بدترین بازیگر مرد

• کالسون بیکر (با نام مستعار ماشین گان کلی) برای بازی در «سوگ خوب»

• پیت دیویدسون (صداپیشگی) برای بازی در «مارمادوک»

• تام هنکس (در نقش ژپتو) برای بازی در پینوکیوی دیزنی

• جرد لتو برای بازی در «موربیوس»

• سیلوستر استالون برای بازی در «سامری»

بدترین بازیگر زن

• رایان کیرا آرمسترانگ برای بازی در «آتش‌افروز»

• برایس دالاس هاوارد برای بازی در «دنیای ژوراسیک: قلمرو» (Jurassic World: Dominion)

• دایان کیتون برای بازی در «مک و ریتا»

• کایا اسکادلاریو برای بازی در «دختر پادشاه»

• آلیشا سیلوراستون برای بازی در «رکوین»

بدترین بازسازی/ ریپ‌آف/ دنباله

• بلوند

• دنباله‌های ۳۶۵ روز (۳۶۵ Days)

• پینوکیوی دیزنی

• آتش‌افروز

• دنیای ژوراسیک: قلمرو

بدترین بازیگر زن در نقش مکمل

• آدریا آرجونا برای بازی در «موربیوس»

• لوریان کروز برای بازی در «پینوکیوی دیزنی»

• پنه‌لوپه کروز برای بازی در «۳۵۵»

• بینگ‌بین فن برای بازی در «۳۵۵» و «دختر پادشاه»

• میرا سوروینو برای بازی در «لامبورگینی: مرد پشت افسانه» (Lamborghini: The Man Behind the Legend)

بدترین بازیگر مرد در نقش مکمل

• پیت دیویدسون برای بازی در «سوگ خوب»

• تام هنکس برای بازی در «الویس»

• اگزویر ساموئل برای بازی در «بلوند»

• ماد سان برای بازی در «سوگ خوب»

• اوان ویلیامز برای بازی در «بلوند»

بدترین زوج روی صحنه

• کالسون بیکر و ماد سان برای بازی در «سوگ خوب»

• هر دو شخصیت واقعی زندگی در صحنه اشتباه اتاق خواب کاخ سفید در فیلم «بلوند»

• تام هنکس و چهره لاتکس-لادنش در فیلم «الویس»

• اندرو دومینیک و مسائل او با زنان در فیلم «بلوند»

• دو دنباله «۳۶۵ روز»

بدترین کارگردان

• جود آپاتو (حباب)

• کالسون بیکر و ماد سان (سوگ خوب)

• اندرو دومینیک (بلوند»

• دنیل اسپینوزا (موربیوس)

• رابرت زمکیس (پینوکیوی دیزنی)

بدترین فیلمنامه

• «بلوند» نوشته شده توسط اندرو دومینیک، اقتباسی از رمان نوشته جویس کارول اوتس

• «پینوکیوی دیزنی» نوشته شده توسط رابرت زمکیس و کریس ویتز

• «سوگ خوب» نوشته شده توسط کالسون بیکر و ماد سان

• «دنیای ژوراسیک: قلمرو» نوشته توسط امیلی کارمایکل و کالین ترورو، داستان از ترورو و درک کانلی

• «موربیوس» نوشته شده توسط مت سازاما و برک شارپ‌لس