پمپئو: پس از ترور سلیمانی زندگی عادی ندارم

مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق آمریکا و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در کتاب جدید خود از مصائب زندگی شخصی اش پس از ترور شهید سلیمانی پرده برداشته است.

پمپئو در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، وزیر خارجه بود و او که یکی از اثرگذاران بر ترامپ برای ترور شهید سلیمانی بود در کتاب جدیدش که تحت عنوان «هرگز کوتاه نیا: مبارزه برای آمریکایی که دوستش دارم» چاپ شده، فاش کرده با آنکه پس از روی کار آمدن دولت بایدن منصب دولتی را رها کرده اما او و خانواده اش از بیم احتمال انتقام ایران بابت ترور شهید سلیمانی، زندگی عادی ندارند و ۲۴ ساعته تحت حفاظت هستند.

پمپئو در بخشی از کتاب خود اعتراف کرده است ایران توانایی عملیات در داخل آمریکا را دارد، بنابراین یک سال و نیم پس از ترک منصب دولتی هنوز پروتکل‌های امنیتی را حفظ می‌کند.

او در بخشی از کتاب خود با اشاره به اینکه زندگی او و خانواده اش کاملا تحت تاثیر تدابیر و مراقبت‌های امنیتی است، نوشته: «می‌خواهم برای خرید به فروشگاه بروم. ماموران امنیتی من را در حالی که مشغول ارزیابی این هستم که کدام بادمجان رسیده‌تر به نظر می‌رسد، من را پوشش می‌دهند. سوزان (همسر پمپئو) می‌خواهد به آرایشگاه برود؟ بیایید امیدوار باشیم که ماموران مخفی حزب الله، سالن آرایشگاه را زیر نظر نداشته باشند. پسرم می‌خواهد ازدواج کند؟ ماموران امنیتی باید یک تیم امنیتی به کلیسا بفرستند.»

او در کتابش با اشاره به اینکه با این شرایط احتمالا دیگر هرگز با ماشین شخصی خودش رانندگی نخواهد کرد نوشته «دیگر از حریم خصوصی که قبلا داشتم لذت نخواهم برد.»

پیشتر نشریه گاردین گزارش داد کتابی با عنوان «تفرقه انداز: ترامپ در کاخ سفید از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱» (The Divider: Trump in the White House ۲۰۱۷-۲۰۲۱) افشاکرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پس از صدور دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، به شدت از انتقام ایران و ترور خود می‌ترسد. در بخشی از این کتاب آمده است: «ترامپ در دسامبر ۲۰۲۰ به دوستان خود گفت واهمه دارد ایران او را ترور کند و این انتقامِ ترور (شهید) سلیمانی باشد.»

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، حفاظت از مایک پمپئو و برایان هوک (نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ایران) که دو تن از مقامات سابق دولت ترامپ بودند، برای دولت فدرال ماهانه حدود ۲ میلیون دلار هزینه در پی داشته است.