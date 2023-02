چراغ مراسم بفتا ۲۰۲۳ روشن شد

از ساعاتی پیش، چراغ مراسم بفتا با حضور هنرمندان و چهره‌های برجسته روشن شد.

در مراسم اهدای جوایز بفتا سال ۲۰۲۳ که در لندن و با اجرای «ریچارد ای. گرنت» و «الیسون هموند» برگزار شد، نامزد‌ها در بخش‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در روز پنج شنبه، ۱۹ ژانویه بود که نامزد‌های نهایی بفتا (BAFTA) معرفی شدند و در این میان، «در جبهه غرب خبری نیست» و «بنشی‌های اینیشرین» توانستند از دیگر رقبای خود پیشی بگیرند؛ به طوری که فیلم «در جبهه غرب خبری نیست» توانست نامزد ۱۴ بخش این دوره از مراسم بفتا شود و «بنشی‌های اینیشرین» و «همه‌چیز همه‌جا به یک باره» هم، توانستند در ۱۰ بخش نامزد شوند و در رتبه بعدی قرار بگیرند.

نکته شایان ذکر این است که پس از حدود ۷ سال، هفتاد و ششمین مراسم بفتا در «رویال فستیوال هال» در لندن برگزار شد و به نظر می‌رسد که چهره‌های برجسته‌ای چون؛ «پرنس ویلیام» و «کیت میدلتون» هم، بعد از دو سال در مراسم امسال حضور داشته اند.

این دوره از مراسم بفتا از ساعت ۱۹ تا ۲۱ به وقت لندن برگزار شده است.

بهترین فیلم اول یک نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده بریتانی: (Aftersun) «افترسان»

بهترین فیلم غیر انگلیسی : (All Quiet on the Western Front) «در جبهه غرب خبری نیست»

بهترین مستند: «ناوالنی» (Navalny)

بهترین فیلم انیمیشن: پینوکیوی گیرمو دل تورو

بهترین موسیقی متن: «فولکر بِرتِلمان ملقب به هائوشکا» برای فیلم «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front)

بهترین فیلمبرداری: «جیمز فرند» برای فیلم «در جبهه غرب خبری نیست»

بهترین فیلمنامه اصلی: «مارتین مک‌دونا» برای فیلم «بنشی‌های اینیشرین»

بهترین فیلمنامه اقتباسی : «ادوارد برگر»، «ایان استوکل»، «لسلی پترسون»

بهترین کستینگ: فیلم «الویس»

بهترین تدوین : «پاول راجرز»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: «بری کیوگن»(Barry Keoghan) برای فیلم «بنشی‌های اینیشرین»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: «کری کندن» (Kerry Condon)برای فیلم «بنشی‌های اینیشرین»

بهترین جلوه های ویژه: فیلم «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water)

بهترین بازیگر زن: «کیت بلانشت» برای فیلم «تار»

بهترین بازیگر مرد: «آستین باتلر» برای فیلم «الویس»

بهترین کارگردانی: ادوارد برگر، در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

بهترین فیلم: «در جبهه غرب خبری نیست» (All Quiet on the Western Front)

بهترین طراحی صحنه: (Florencia Martin ، Anthony Carlino) برای فیلم «بابیلون»

بهترین طراحی لباس: (Catherine Martin) برای فیلم «الویس»

بهترین فیلم بریتانیایی: «بنشی‌های اینیشرین» (The Banshees of Inisherin)