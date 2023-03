آمریکا ۶ شرکت و ۲۰ کشتی را در ارتباط با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در راستای رویکرد دوگانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران و با تداوم سیاست فشار حداکثری تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.

به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد: اسامی ۶ شرکت مستقر در کشور‌های ایران، امارات، چین و ویتنام و همچنین ۲۰ کشتی در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داده شده است.

اسامی شرکت‌های مرتبط با ایران که توسط آمریکا تحریم شدند، بدین شرح اعلام شده است: شرکت پتروشیمی بوشهر،شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO LTD (مستقر در چین)، شرکت GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK (مستقر در ویتنام)، شرکت SHANGHAI XUANRUN SHIPPING (مستقر در چین)، شرکت SWEDISH MANAGEMENT CO SA (مستقر در امارات متحده عربی) .

این تحریم ها درحالی اعلام شد که سرویس خبری موسسه نیروی دریایی آمریکا (USNI News) پیشتر در واکنش به پهلو گرفتن کشتی ایرانی در برزیل در گزارشی نوشت: دولت لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور تازه منتخب برزیل، اندکی پس از بازگشت از سفر او به واشنگتن، به IRIS مکران و IRIS Dena اجازه داد تا در این کشور پهلو بگیرند.

برزیل ابتدا به این دو کشتی که سال گذشته از ایران اعزام شده بودند، اجازه ورود به بندر را در ژانویه داده بود، اما پس از فشارهای آمریکا این کار به تعویق افتاد با این وجود این ناو ایرانی سه شنبه گذشته وارد بندر ریودوژانیرو شدند. برزیل و ایران روابط تجاری مستمری داشته اند.