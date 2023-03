پرتاب موشک الکترون پس از پشت سر گذاشتن یک طوفان ژئومغناطیسی

پرتاب موشک شرکت «راکت لب» (Rocket Lab) به دلیل وقوع طوفان ژئومغناطیسی قوی و غیرمنتظره‌ای که کارشناسان آب و هوای فضایی پیش‌بینی نکرده بودند، با ۹۰ دقیقه تاخیر انجام شد.

موشک «الکترون» (Electron) شرکت راکت لب سرانجام روز ۲۴ مارس در ساعت ۵:۱۵ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی، از محل پرتاب این شرکت در نیوزلند بلند شد. این مأموریت موسوم به «The Beat Goes On»، دو ماهواره رصد زمین متعلق به شرکت «بلک‌اسکای» (BlackSky) مستقر در سیاتل را به مدار پایین زمین فرستاد.

حدود ۱۹ دقیقه پس از بلند شدن الکترون، راکت لب تایید کرد که نخستین مرحله موشک در اقیانوس آرام فرود آمده است. مهندسان این شرکت، آن را با یک کشتی به تاسیسات راکت لب در ساحل منتقل خواهند کرد تا برای استفاده مجدد احتمالی در آینده بررسی شود.

به گفته کارشناسان هواشناسی فضا، طوفان ژئومغناطیسی که باعث تاخیر در پرتاب شد، قوی‌ترین طوفان در شش سال گذشته بود و به سطح G ۴ در مقیاس طوفان ژئومغناطیسی درجه پنج رسید. شدت این طوفان، کاملا غیرمنتظره بود. «اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا» (NOAA) که پیشروترین مرجع پیش‌بینی هوای فضایی جهان است، تنها یک رویداد کوچک G ۲ را یک روز پیش از پرتاب پیش‌بینی کرده بود.

دو ماهواره بلک‌اسکای به سمت یک مدار دایره‌ای در ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری حرکت می‌کنند. آن‌ها به ۱۴ ماهواره دیگر در شبکه ماهواره‌های این شرکت ملحق خواهند شد که ۹ مورد دیگر از آن‌ها نیز توسط راکت لب پرتاب شده‌اند.

ماموریت The Beat Goes On در اصل قرار بود روز ۲۲ مارس پرتاب شود، اما وضعیت آب و هوا، پرتاب آن را دو روز به تعویق انداخت.