سرویس My Cloud هک شد

کاربران سرویس وسترن دیجیتال "My Cloud" پس از هک شدن این شبکه خشم خود را ابراز کردند؛ چراکه دسترسی آن‌ها به داده‌هایشان را برای بیش از ۲۴ ساعت مسدود کرد و این بدان معنی است که تمام اطلاعات آن‌ها در دست هکر‌های ناشناس بوده است.

کاربران اعلام کردند که داده‌های ذخیره‌شده در My Cloud نمی‌تواند از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی توسط چندین کاربر قابل دسترسی باشند وعلی رغم اینکه این سرویس از روز شنبه قطع شده، اما رشد تعداد کربران متوقف نشده است.

فرآیند نگهداری داده‌ها

اوایل صبح دوشنبه به وقت کالیفرنیا، وسترن دیجیتال بیانیه‌ای صادر و تأیید کرد که این شرکت یک شخص ثالث غیرمجاز را شناسایی کرده است که به تعدادی از سیستم‌های شرکت دسترسی پیدا کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: "بر اساس تحقیقات تا به امروز، این شرکت معتقد است که شخص غیرمجاز برخی از داده‌ها را از سیستم‌های خود به دست آورده است و در تلاش است تا ماهیت و دامنه آن داده‌ها را بردارد".

صفحه وضعیت My Cloud یکشنبه به‌روزرسانی شد تا نشان دهد خدماتی از جمله My Cloud، My Cloud Home، My Cloud Home Duo، My Cloud OS۵، SanDisk ibi و SanDisk Ixpand Wireless Charger کاملاً متوقف شده‌اند.

این صفحه هیچ تخمینی از زمان بازیابی سرویس ارائه نکرده است. این قطع سرویس به این معنی است که کاربران نمی‌توانند به داده‌هایی که در My Cloud ذخیره کرده اند دسترسی داشته باشند. این قطعی همچنین به توانایی استفاده از پروکسی، وب، احراز هویت، ایمیل و اعلان‌های فشار نیز گسترش می‌یابد.

منبع: ۲۴.ae