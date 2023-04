انیمیشن برادران سوپر ماریو رکورد زد

به نقل از ورایتی، اکران «برادران سوپر ماریو» (Super Mario Bros. Movie) محصول یونیورسال، ایلومینیشن و نینتندو از روز چهارشنبه آغاز شده است که در بازار جهانی، فروشی ۳۷۷ میلیون دلاری داشت و همین رقم، عنوان پرفروش‌ترین افتتاحیه جهانی یک انیمیشن را برای آن ثبت کرد؛ به طوری که در بازار داخلی آمریکا و بازار بین المللی، به ترتیب، فروشی ۲۰۴ میلیون دلاری و ۱۷۳ میلیون دلاری پس از گذشت فقط پنج روز از اکرانش داشت.

پیش بینی‌های انجام شده درمورد افتتاحیه «برادران سوپر ماریو» (Super Mario Bros. Movie) حکایت از آن داشت که بتواند در افتتاحیه داخلی خود در بیشتر از ۴هزار سالن سینمایی فروش ۱۲۵ میلیون دلاری داشته باشد و در افتتاحیه بین المللی در ۷۰ کشور خارجی نیز، رقم ۱۰۰ میلیون دلار را ثبت کند.

«برادران سوپرماریو» نه تنها موفق شده است که رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه بلکه رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه تاریخ اقتباس‌های سینمایی از بازی‌های ویدیویی را هم بشکند.

گفتنی است که این اثر، سومین افتتاحیه پرفروش تاریخ مکزیک را هم بدست آورده چراکه فروش ۲۷.۴ میلیون دلاری را ثبت کرده و در بریتانیا و ایرلند، فروش ۱۹.۶ میلیون داشته و در چین و فرانسه، به ترتیب، فروش ۱۲ و ۱۰.۴ میلیون دلاری را به ارمغان آورده است و از دیگر بازار‌های پر فروش آن می‌توان به اسپانیا، استرالیا، ایتالیا و برزیل اشاره کرد.

استودیوی ایلومینیشن با اکران «برادران سوپر ماریو» و به طور کلی، ۱۳ فیلم در بازارهای جهانی، به فروش ۵ میلیارد دلاری رسیده و در سراسر جهان هم، فروش ۸.۴۵ میلیارد دلار داشته است.

نکته شایان ذکر این است که در سال ۱۹۹۳، نسخه لایو-اکشن «برادران سوپر ماریو» در افتتاحیه‌ای چهار روزه، فروش ۸.۵ میلیون دلاری داشت و شکست خورده بود. اما پاییز سال گذشته، بازاریابی این کار توسط یونیورسال شروع شد و دومین تریلر آن، پیش از اکران فیلم پرفروش «آواتار ۲» (Avatar: The Way Of Water) به نمایش گذاشته شد و تا امروز، هر سه تریلر آن توانسته اند، بیش از ۷۵۰ میلیون بیننده در سراسر دنیا را جذب کنند.

«کریس پرت»، «چارلی دی»، «آنیا تیلور - جوی» و «جک بلک» به ترتیب، نقش‌های ماریو، لوئیجی، پرنسس هلو و بوسر را دوبله کرده اند.