به مناسبت سالروز شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت امام زکی العسکری(ع)، نمایه آثار و آموزه های امام حسن عسکری(ع) در شبکه جهانی حوزه نت منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت، وابسته مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: دانشنامه فهرست موضوعی حاکم بر همه محتواهای پايگاه  بوده و درختواره موضوعی اين بخش شامل همه موضوعات علوم اسلامی و انسانی است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: در دانشنامه‌ها، با مرور درختواره موضوعات می توان علاوه بر آشنایی با مباحث و ریزموضوعات علوم اسلامی و انسانی، به انبوهی از مطالب مرتبط با هر موضوع دست یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر قسمتی از محتواهای بخش‌های گنجينه معارف، مقالات مجلات، پرسش و پاسخ و مطالب کتاب ها به اين درختواره موضوعی متصل شده است و در آينده مطالب سایر بخش‌های پایگاه نيز به اين موضوعات منتسب خواهند شد.

مدیر پایگاه حوزه نت به درختواره علمی امام حسن عسکری(ع) اشاره کرد و گفت: این دانشنامه در قالب 209 عنوان مطلب شامل 14 نمایه اصلی و بیش از 30 نمایه فرعی پیرامون آثار و آموزه های علمی این امام همام از هم اکنون در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

حجت الاسلام اکبری بیان کرد: « گوشه هایی از تلاش علمی امام(ع)»، «موسوعة الامام العسکری(ع)»، «فرهنگ جامع سخنان امام(ع)»، «پژوهشی پیرامون تفسیر امام عسکری(ع)»، «ترجمه تفسیر منسوب به امام(ع)»، «نقش امام (ع) در تفسیر قرآن»، « بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)» از جمله عناوین این دانشنامه می باشند.

وی اظهارکرد:« بانوان حکومت جهانی - صیانة الماشطة»، «صحیفه عسکریّه (نگاهی به دعاهای امام(ع)»، «رهنمودهای تربیتی از امام(ع)»، «فرمایشات گوهربار امام(ع)»، «حضرت فاطمه(س) در نگاه امام عسکری(ع)»، «حضرت مهدی(عج) در نگاه امام حسن عسکری(ع)»، «جایگاه اندیشه و عمل در سخنان امام(ع)»، «امام (ع) و منحرفان فکری» و.. از جمله دیگر مطالب می‌باشند.

مدیر پایگاه حوزه نت در بخش دیگری از گفت وگوی خود یادآور شد: دانشنامه امام حسن عسکری(ع) با هدف جمع‌آوری تمامی اطلاعات و ویژگی‌های شخصیتی این امام همام از منابع معتبر و كتب‌ دينی و عرضه یکجای آن به منظور تسهیل در امر پژوهش و تحقیق پژوهشگران حوزه و دانشگاه در فضای مجازی عرضه شده است.

وی ادامه داد: «معرفی امام(ع)»، «دوران امامت»، «شهادت امام(ع)»، «اخلاق و فضایل امام(ع)»، «سيره عملى امام(ع)»، «اصحاب و شاگردان»، «کرامات و معجزات»، از دیگر نمایه‌های این دانشنامه است.

حجت الاسلام اکبری گفت: «امام(ع) از دیدگاه اندیشمندان»، «امام(ع) در آینه شعر و ادب»، «پرسش و پاسخ با محوریت امام(ع)»، «زیارت و زيارتگاه امام (ع)»، «امام(ع) در رسانه و اينترنت»، «كتاب و كتابشناسی امام حسن عسکری(ع)» از دیگر نمایه‌های این دانشنامه معنوی و پژوهشی محسوب می‌شوند.

علاقمندان می‌توانند برای استفاده از این دانشنامه معنوی به نشانی اينترنتی https://hawzah.net/fa/Subjects/4932 مراجعه کنند.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

برچسب ها: فضای مجازی ، امام حسن عسکری
