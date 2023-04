اکران «بنیادین» پیکسار در شب اختتامیه کن

به نقل از ورایتی، پیکسار در شب پایانی جشنواره کن (۲۷ می) با نمایش جهانی فیلم جدید خود «بنیادین» (Elemental) به این جشنواره بازخواهد گشت.

این فیلم که خارج از رقابت اکران می‌شود، در تاریخ ۱۶ ژوئن در ایالات متحده و در ۲۱ ژوئن در فرانسه در سینما‌ها اکران خواهد شد. «بنیادین» چهارمین فیلم بلند استودیوی انیمیشن پیکسار است که پس از «بالا» (Up)، «درون و بیرون» (Inside Out) و «روح» (Soul) در بخش انتخابی رسمی ارائه می‌شود.

«بنیادین» حول دوستی بین امبر، یک زن جوان نترس و زودباور با شخصیتی قوی و وید، پسری احساساتی، سرگرم‌کننده و انعطاف‌پذیر می‌چرخد.

پیت داکتر، مدیر بخش خلاقیت پیکسار گفت: از آن جایی که همه ما از پیله‌های دوران کرونای خود بیرون می‌آییم و در اتاق‌های داستان، انیمیشن‌های روزانه و جلسات طوفان فکری بداهه گرد هم می‌آییم، مایه خوشحالی و افتخار است که پیکسار را به کن بازگردانیم.

«بنیادین» که توسط داستان‌نویس خارق‌العاده پیتر سون کارگردانی شده، بسیار خنده‌دار، پر از مهربانی و صادقانه، دیدنی و خیره‌کننده است.

داکتر ادامه داد: این فیلم برای تماشاگران ساخته شده است تا روی صفحه نمایش بزرگ تجربه کنند و من دوست دارم که اولین نمایش جهانی خود را در کن انجام دهد.

«بنیادین» یکی از چندین فیلم پرمخاطب ایالات متحده است که در کن امسال در کنار فیلم‌های «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon) مارتین اسکورسیزی و «ایندیانا جونز و تماس سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) قرار دارد.

قرار است در روز‌های آتی چند فیلم به انتخاب‌های رسمی اضافه شوند و همان‌طور که قبلاً اعلام شده بود، هفتاد و دومین جشنواره کن قرار است با فیلم «ژان دو باری» (Jean du Barry) ساخته مایون و با بازی جانی دپ در ۱۶ می‌ آغاز شود.