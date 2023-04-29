انواع رینگ لایت در بازار ۹ اردیبهشت

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.

 

 

 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

رینگ لایت مدل M۲۶

۲۰۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل live s

۳۱۴,۳۰۰

رینگ لایت مدل FRL-S۲۰

۲۸۰,۰۰۰

رینگ لایت مدل HX-260 2021

۳۸۱,۰۰۰

رینگ لایت کد RFL

۴۴۰,۰۰۰

رینگ لایت کد RFFIIL-DX260

۴۶۷,۰۰۰

رینگ لایت مدل MJ33-RGB

۹۹۹,۰۰۰

رینگ لایت مدل CM۲۶-RGB

۶۷۰,۴۰۰

رینگ لایت مدل FRL-S۳۱ new

۱۳۸۰,۰۰۰

رینگ لایت زومی مدل ZM14 کد 2

۲,۷۴۷,۰۰۰

رینگ لایت مدل RL-۱۴ R

۱,۶۰۰,۰۰۰

رینگ لایت هیرو مدل 96W
۳,۴۵۰,۰۰۰

رینگ لایت نکسوس مدل S۲۰۰WH-GH به همراه هولدر موبایل
۵,۴۵۰,۰۰۰

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
برچسب ها: خرید رینگ لایت ، قیمت رینگ لایت ، بسته نبض بازار ، رینگ لایت
خبرهای مرتبط
بر اساس قیمت بازار؛
خرید رینگ لایت چقدر خرج دارد؟
۴ قابلیت مهم که باعث می‌شود موبایل شما بهترین دوربین را داشته باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاثیر کاهش نرخ دام بر بازار گوشت چقدر است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
آغاز فرایند تعویض ۱۰ هزار تاکسی فرسوده از امروز
خودرویی که قابلیت رانندگی کاملا خودکار دارد
مرسدس بنز E-CLass جدید رونمایی شد
فردا آخرین مهلت ویرایش درخواست ثبت‌نام خودرو
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۶۲ درصد رسید
تداوم رگبار و رعدوبرق در برخی از نقاط کشور
رشد ۴۵ هزار و ۴۵۸ واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
صدور هشدار سطح نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی شرقی کشور
صدور ۱۵۳۰ پروانه كسب كاملا غیرحضوری از درگاه ملی مجوزها
قیمت انواع گاز رومیزی در بازار
توسعه اقتصادی سواحل جنوبی کشور با ساخت ۶ شهرک جدید
ایران جزء هفت کشور برتر تولید محصولات کشاورزی در دنیا
میزان پرشدگی سدهای کشور چقدر است؟
استمرار مالکیت نهاد‌های عمومی در بنگاه‌های اقتصادی به سود کشور نیست
اجرای پروژه مشترک ایران و فائو در ۴ استان با هدف پایداری تولید در دیمزارها
رشد ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به پارسال
واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش و اعلام منشاء ارز مورد تایید بانک مرکزی
هشدار به واردکنندگان متخلف/ممنوعیت تخصیص ارز به خریداران ارز از بازار آزاد
ضرر وزیان شدید مالی کشور پاناما با سلب پرچم کشتی های ایرانی
روسیه و هند مهمترین مشتری طلای سبز ایران
قیمت خرید باتری لپ تاپ +جدول
۱۲۰۰ طرح اشتغال‌زایی در خوزستان هدفگذاری شده است
قیمت هرکیلو گوشت گوسفندی در بازار چقدر است؟
کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای و مصرف سوخت با احداث پروژه های بزرگراهی
تداوم ورود نقدینگی افراد حقیقی در روز رسیدن شاخص کل بورس به ارتفاع ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد
مرغداران خواستار اصلاح قیمت مصوب تخم مرغ هستند
بیش از ۲ میلیون تن اتان در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی تولید شد
تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت می کند
چای ساز را چند بخریم؟
۷۵ درصد حمل کانتینر‌های حامل بار صادراتی افزایش یافت
کاشت نهال های جنگلی با نخستین بارش پاییزی انجام می شود
رشد شاخص کل بورس شتاب گرفت
توسعه افقی شهرها از طریق طرح های علمی و فنی امکان پذیر خواهد شد
ضمانت نامه خدمات پس از فروش به زودی ابلاغ می شود+ فیلم
۱۱ مصوبه برای تشدید نظارت بر میدان میوه استان تهران ابلاغ شد
قیمت گندم به زودی اعلام می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲