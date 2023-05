به نقل از ورایتی، «بعضی‌ها داغشو دوست دارند» (Some Like It Hot)، یک نمایش تخیلی هیجان‌انگیز از فیلم کمدی کلاسیک درباره دو نوازنده فراری، با نامزدن شدن در ۱۳ بخش توانست بیشترین نامزدی در تونی ۲۰۲۳ را به خود اختصاص دهد.

پس از آن، «و ژولیت» (& Juliet)، «شوکه» (Shucked) و «نیویورک، نیویورک» (New York, New York) که هرکدام ۹ نامزدی کسب کردند، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این نمایش‌های تحسین‌شده، همگی برای کسب جایزه بهترین موسیقی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

پس از این نمایش‌ها نیز، «کیمبرلی آکیمبو» (Kimberly Akimbo) قرار دارد که در ۸ بخش از جمله بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین بازیگر زن نقش اصلی نامزد شده است. این نمایش که داستان نوجوان مبتلا به یک بیماری نادر که خیلی زود پیر می‌شود را روایت می‌کند و یکی از تحسین‌شده‌ترین نمایش‌های امسال است.

نمایش‌های «خانه عروسکی» با بازی جسیکا چستین، «لئوپولداستات» تام استاپرد و همچنین کمدی سیاسی «مو نیست» اثر جردن‌ای کوپر، دیگر تئاتر‌های موفقی بودند که هرکدام با ۶ نامزدی توانستند عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته باشند.

البته «مو نیست» یک لحظه مهم را تجربه می‌کند چراکه این اثر مورد استقبال منتقدان قرار گرفت، اما برای یافتن مخاطب سخت تلاش کرد، زیرا در زمستان سال ۲۰۲۲ فقط ۲۸ اجرا داشت.

با این حال، «مو نیست» تنها اثری نیست که با باد‌های مخالف تجاری شدید روبه‌رو شده است. مراسم اهدای جوایز سالانه برای تجلیل از بهترین‌های برادوی، در حالی برگزار می‌شود که صنعت تئاتر همچنان در حال عقب‌نشینی از بیش از یک سال تعطیلی مرتبط با کووید و تأثیر وحشتناکی است که بر گردشگری در شهر نیویورک، شریان حیات این تجارت داشته است و برنده شدن یک تونی می‌تواند گیشه نمایش‌هایی مانند «بعضی‌ها داغشو دوست دارند» یا «شوکه» را پرفروش کند.

با وجود چالش‌های متفاوت، موفقیت‌هایی مانند دوباره روی صحنه رفتن نمایش‌هایی تحسین‌شده از «رژه» با بن پلات (با ۶ نامزدی) و «سوئینی تاد» با جاش گروبان (با هشت نامزدی) وجود داشته است؛ و «دختر بامزه» را فراموش نکنید که لئا میشل به عنوان ستاره اصلی در آن ایفای نقش می‌کند.

در بین این تئاتر‌های متنوع، بین نمایش‌های «رژه»، «سوئینی تاد»، «در جنگل» و «کملوت»، رقابتی سخت برای به دست آوردن جایزه بهترین نمایش موزیکال احیاء شده وجود خواهد داشت.

«مو نیست» و «لئوپولداستات» قرار است با «بین کنار رودخانه و دیوانه»، «هزینه زندگی» و «هم چاق» که سال گذشته جایزه پولیتزر را به خود اختصاص داده بود، برای دریافت جایزه بهترین نمایش رقابت داشته باشند.

در بخش بهترین نمایش‌های احیاشده نیز رقابت بین «خانه عروسکی»، «نشانه‌ای در پنجره سیدنی بروستاین»، «برنده/ بازنده سوزان لوری پارکس» و «درس پیانوی آگوست ویلسون» است.

از بین بازیگران برجسته هالیوود نیز چهره‌های نام‌آشنایی چون؛ جسیکا چستین و جودی کامر در «بدیهی»، ساموئل ال. جکسون در «درس پیانو» و کوری هاوکینز و یحیی عبدالمتین دوم در «برنده/ بازنده» دیده می‌شوند.

جشنواره تونی برندگان خود را ۱۲ ژوئن خواهد شناخت.