نسخه رایگان ورد و پاورپوینت برای دانشجویان و اساتید

اگرچه برنامه‌های کلاسیک مایکروسافت مانند Word، Excel و PowerPoint به اشتراک‌هایی نیاز دارند که بسیاری آن را گران می‌دانند، این شرکت نسخه‌های رایگان این برنامه‌ها را برای دانشجویان و اساتید ارائه کرده است.

نسخه‌های آفیس ۳۶۵ و مایکروسافت ۳۶۵ و برنامه‌های کاربردی آن‌ها که می‌توانید به صورت رایگان به آن‌ها دست یابید، در زیر آمده است:

نسخه‌های رایگان Microsoft Office ۳۶۵ "Education برای دانش آموزان و معلان

اگر دانشجو، معلم یا عضو هیئت علمی با آدرس ایمیل مدرسه فعال هستید، احتمالاً واجد شرایط دریافت Office ۳۶۵ رایگان هستید که شامل Word، Excel، PowerPoint و Teams و همچنین سایر ابزار‌های کلاس درس است.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که آدرس ایمیل مدرسه خود را در این صفحه در سایت آموزش آفیس ۳۶۵ وارد کنید. در بسیاری از موارد، به لطف یک فرآیند تأیید خودکار، بلافاصله به شما اجازه دسترسی داده می‌شود.

اگر دانش آموز یا معلم نبودید، چگونه یک مجموعه آفیس تهیه کنید؟

هر کسی می‌تواند یک ماه آزمایشی رایگان از Microsoft ۳۶۵ استفاده کند. با این حال، برای این کار باید شماره کارت اعتباری خود را وارد کنید. اگر اشتراک خود را قبل از پایان ماه لغو نکنید، ۱۰۰ دلار برای اشتراک یک ساله از شما کسر می‌شود.

خبر خوب این است که اگر به مجموعه کامل ابزار‌های مایکروسافت ۳۶۵ نیاز ندارید، می‌توانید به صورت رایگان به تعدادی از برنامه‌های کاربردی آن از جمله Word، Excel، PowerPoint، OneDrive، Outlook، Calendar و Skype دسترسی داشته باشید. در اینجا نحوه دریافت آن آمده است:

۱. به Microsoft۳۶۵.com بروید.

۲. روی Sign up for نسخه رایگان Office در زیر دکمه "Sign In" کلیک کنید.

۳. وارد اکانت مایکروسافت خود شوید یا به صورت رایگان یکی بسازید. اگر قبلاً یک حساب ویندوز یا اسکایپ دارید، یک حساب مایکروسافت خواهید داشت.

۴. برنامه‌ای را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب کنید و کار خود را با استفاده از OneDrive در فضای ابری ذخیره کنید.

معایب نسخه رایگان چیست؟

ممکن است بگویید که اگر بتوانم همه این برنامه‌ها را به صورت رایگان دریافت کنم، چرا باید برای اشتراک Microsoft ۳۶۵ پول پرداخت کنم؟ پاسخ این است که عملکرد برنامه‌های رایگان محدود است؛ به گونه‌ای که آن‌ها فقط روی مرورگر وب شما اجرا می‌شوند و فقط زمانی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید که به طور فعال به اینترنت متصل باشید. همچنین ویژگی‌های کمتری نسبت به نسخه‌های کامل مایکروسافت ۳۶۵ دارد.

منبع:24.ae