تیم‌ رویایی فصل جاری NBA معرفی شد

اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا در حالی که مرحله پلی‌آف لیگ NBA در حال برگزاری است، تیم‌‌های رویایی اول، دوم و سوم لیگ را معرفی کرد.

بازیکنان حاضر در تیم رویایی نخست لیگ، The ۲۰۲۲-۲۳ Kia all -NBA First Team

به شرح زیر هستند:

یانیس آنتتوکمپو، میلواکی

لوکا دانچیچ، دالاس

جوول امبید، فیلادلفیا

شی الکساندر، اوکلاهماسیتی

جیسون تیتوم، بوستون

بازیکنان حاضر در تیم رویایی دوم لیگ، The ۲۰۲۲-۲۳ All Kia-NBA Third Team به شرح زیر هستند:

دی‌آرون فاکس، ساکرامنتو

لبران جیمز، لیکرز

دیمین لیلرد، پورتلند

جولیوس رندل، نیویورک

دومانتاس سابونیس، ساکرامنتو