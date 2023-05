سومین فراخوان مشترک با بنیاد ملی علوم طبیعی چین اعلام شد

سومین فراخوان مشترک صندوق (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC) با هدف حمایت از ۱۰ طرح پژوهشی مشترک در سه حوزه علمی منتشر شد.

بنا بر این گزارش در این فراخوان، حداکثر از ۱۰ پروژه تحقیقاتی مشترک در زمینه‌های ذیل حمایت خواهد شد:

۱. Air pollution، climate change and health

a) Air pollution and Climate Change: impacts and responses

b) Atmospheric Environment and Health

۲. Water security

a) Environmental water science

b) Water resources and Environmental health

۳. Medicine

a) Personalized medicine in diabetes care and anti-diabetes drugs development

b) New technologies in prevention and early detection of cancer and new approaches and procedures for cancer treatment

c) Healthy Aging and innovative treatment of cognitive and behavioral problems in elderly

ضوابط و شرایط ارسال طرح به شرح زیر است:

پژوهشگران ایرانی از تاریخ ۲۱ اردیبهشت لغایت ۱۹ تیر ۱۴۰۲ پروپوزال‌های مشترک خود را در سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ثبت کنند. ارسال پروپوزال نهایی پژوهشگران ایرانی تنها از طریق سامانه صندوق میسر خواهد بود.

حداقل مدت زمان اجرای طرح پژوهشی در قالب این فراخوان یک سال، و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال است.

حداکثر حمایت برای پژوهشگران ایرانی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مدت حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است.

جهت دریافت شرایط و ضوابط عمومی روی این لینک و همچنین مشخصات واجدین شرایط در این فراخوان، روی اینجا کلیک فرمایید.

• آغاز فراخوان: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

• پایان مهلت ارسال طرح‌های پژوهشی: ۱۹ تیر ۱۴۰۲

• اعلام نتایج نهایی: نیمه دوم آبان ۱۴۰۲

• آغاز پروژه‌های پژوهشی: نیمه دوم دی ۱۴۰۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد بین‌الملل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایران از طریق

همچنین برای تماس با بنیاد ملی علوم طبیعی چین از طریق راه‌های زیر با این نهاد در ارتباط باشید. این راه‌های ارتباطی صرفاً جهت پاسخگویی به پژوهشگران وابسته به بنیاد ملی علوم طبیعی چین خواهدبود.