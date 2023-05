اعتصاب نویسندگان به «آخرین بازمانده از ما» هم رحم نکرد

به نقل از ورایتی، فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» هم، تحت تأثیر اعتصاب نویسندگان در آمریکا قرار گرفت.

به گفته یک منبع آگاه از این پروژه، آمادگی‌های لازم برای انتخاب بازیگران فصل دوم این سریال پرطرفدار شبکه HBO در حال انجام شدن بود که این هفته اعلام شد فعلاً تولید فصل دوم متوقف خواهد شد.

با این حال، پیش از اعلام این خبر، منابع متعددی گفتند که تیم بازیگری از بازیگران خواسته بود تا قسمت‌هایی را که مستقیماً از بازی «آخرین بازمانده از ما قسمت ۲» (The Last of Us Part II) گرفته شده بود، دور خوانی کنند چراکه فصل دوم «آخرین بازمانده از ما» قرار است از روی نسخه دوم بازی ساخته شود.

در حال حاضر هیچ فیلمنامه‌ای برای فصل دوم آن وجود ندارد. امید است که فیلمبرداری این فصل در اوایل سال ۲۰۲۴ در ونکوور آغاز شود.

وجود نداشتن فیلمنامه فصل دوم به هیچ وجه تعجب‌آور نیست، زیرا کریگ مازین، یکی از خالقان و تهیه‌کنندگان این سریال، در روز‌های اخیر به همراه اعضای انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) در صف پیکت دیده شده است.

او مطابق با دستورالعمل‌های WGA در حال حاضر هیچ کار نویسندگی یا تولیدی در فصل دوم انجام نمی‌دهد. به همین ترتیب، نیل دراکمن، که در ساخت این مجموعه مشارکت داشت و به عنوان نویسنده و کارگردان خلاق بازی‌ها فعالیت می‌کرد، به هیچ عنوان روی فصل دوم «آخرین بازمانده از ما» کار نمی‌کند.

مازین، عمده ای از فصل اول ۹ قسمتی «آخرین بازمانده از ما» را نوشت، در حالی که او و دراکمن اولین قسمت و پایان سریال را با هم نوشتند.

دراکمن همچنین تنها اپیزود هفتم را نوشت. این سریال تلویزیونی در ماه ژانویه از شبکه HBO با نقد‌های درخشان و رتبه‌بندی قوی شروع شد. قسمت آخر فصل نیز به تنهایی ۸.۲ میلیون بیننده داشت و رکورد بیننده کل این سریال را شکست.