به نقل از اسکرین دیلی، بازار‌های بین‌المللی مدت‌هاست که کلید موفقیت فرنچایز «سریع و خشن» (Fast & Furious) بوده است و این نکته بار دیگر ثابت شد.

«سریع و خشن ۱۰» (Fast X) با ۲۵۱.۴ میلیون دلار از ۸۴ منطقه خارج از آمریکای شمالی، بزرگ‌ترین افتتاحیه بین المللی سال را تا کنون داشته است.

این بلاک‌باستر، همچنین در آمریکای شمالی ۶۷.۵ میلیون دلار فروش داشت و از اولین روز اکران آن در سینما‌ها در روز ۱۷ می‌، به ۳۱۸.۹ میلیون دلار در سراسر جهان رسید. این فیلم به تنهایی در سالن‌های نمایش آیمکس ۲۲ میلیون دلار فروش داشت.

اگرچه «سریع و خشن ۱۰» بزرگ‌ترین افتتاحیه را در سال ۲۰۲۳ در بازار‌های بین‌المللی داشته است، اما این فیلم در آمریکای شمالی چندان قوی ظاهر نشد تا «فیلم برادران سوپر ماریو» (Super Mario Bros. Movie) که افتتاحیه‌ای ۳۷۷.۴ میلیون دلاری در بازار‌های بین‌المللی داشت، همچنان موفق‌ترین فیلم جهانی باشد.

مقایسه درآمد این فیلم با سری‌های قبل فرنچایز «سریع و خشن» کمی پیچیده است چراکه «سریع و خشن ۹» (F۹: The Fast Saga) در ماه می‌ سال ۲۰۲۱ تنها در هشت بازار بین‌المللی اکران شده بود و ۱۶۳ میلیون دلار فروش داشت که ۱۳۶ میلیون دلار آن از چین بود. با این حال، «سریع و خشن ۱۰» در چین ۷۸.۳ میلیون دلار فروش داشته است.

یونیورسال پیش‌بینی کرده است که افتتاحیه «سریع و خشن ۱۰» در بازار‌های بین‌المللی مشابه، به استثنای پیش‌نمایش و به استثنای چین، اکران فیلم را جلوتر از «سریع و خشن ۹» و اسپین‌آف «هابز و شاو» (Hobbs & Shaw) و درست پایین تر از «سریع و خشن ۸» (The Fate of the Furious) و «سریع و خشن ۷» (Furious ۷) قرار می‌دهد.

فروش «سریع و خشن ۱۰» در آمریکای شمالی ۶۷.۵ میلیون دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با افتتاحیه ۷۰ میلیون دلاری «سریع و خشن ۹» و ۹۸.۹ میلیون دلاری «سریع و خشن ۸» کمتر است.

پس از چین، مکزیک دومین افتتاحیه بزرگ بین‌المللی برای «سریع و خشن ۱۰» را با ۱۶.۷ میلیون دلار داشت. این پنجمین افتتاحیه بزرگ دوران همه‌گیری در این قلمرو است و سومین فیلم پرفروش فرنچایز بزرگ «سریع و خشن» در این کشور محسوب می‌شود.

برزیل و فرانسه با افتتاحیه‌های تخمینی ۹.۶ میلیون دلاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در برزیل، این فیلم بزرگ‌ترین افتتاحیه را در سال ۲۰۲۳ و سومین افتتاحیه بزرگ را در دوران پساکرونا ثبت کرده است.

هند با افتتاحیه تخمینی ۸.۶ میلیون دلاری در رده پنجم جدول لیگ بین‌المللی قرار دارد که نه تنها بزرگ‌ترین افتتاحیه برای این فرنچایز، بلکه برای استودیوی یونیورسال محسوب می‌شود. «سریع و خشن ۱۰» در اندونزی نیز با فروش ۸.۴ میلیون دلاری در عرض پنج روز، بزرگ‌ترین فروش استودیوی یونیورسال را رقم زد.

این موفقیت‌ها به این معنی است که آلمان (۸ میلیون دلاری پنج روزه) و بریتانیا/ایرلند (۷.۵ میلیون دلار سه روزه) در رتبه‌های هفتم و هشتم باکس آفیس بین‌المللی برای Fast X محسوب می‌شوند. ژاپن (۷ میلیون دلار) و کره جنوبی (۶.۷ میلیون دلار) در رده‌های نهم و دهم قرار دارند.

«سریع و خشن ۱۰»، پیشتاز هالیوودی‌ها در باکس آفیس چین

بر اساس گزارش ورایتی، «سریع و خشن ۱۰» (Fast X) در اولین آخر هفته اکرانش توانست در باکس آفیس چین از دیگر فیلم‌های جدول پیشی بگیرد و در صدر جدول بایستد.

اطلاعات فیلم‌های اکران شده در چین نشان می‌دهد که دهمین فیلم از فرنچایز «سریع و خشن» در چین ۵۱.۱ میلیون دلار بین روز‌های جمعه و یکشنبه فروش داشته است و با ۵۸ درصد سهم بازار فیلم چین، صدر جدول را در اختیار خود گرفته است در حالی که با فروش ۵ روزه خود در چین ۷۷.۴ میلیون دلار فروخته است.

این فیلم توانسته است در بین فیلم‌های اکران شده غیرچینی در سال ۲۰۲۳ بهترین عملکرد را داشته باشد؛ در صورتی که در طول تعطیلات چین هم اکران نشده است.

این اعداد باعث دلگرمی استودیو‌های هالیوودی خواهند شد؛ استودیو‌های هالیوودی که در دو سال گذشته نتایج غیرقابل تماشایی را برای فیلم‌های خود در چین مشاهده کرده‌اند. روز‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۳، افق روشنی را در برابر فیلم‌های هالیوودی می‌بینند که قرار است در این کشور آسیایی اکران شوند.

البته، ناگفته نماند که دیگر فیلم‌های فرنچایز «سریع و خشن» در سال‌های ۲۰۱۵ با «سریع و خشن ۷» و در سال ۲۰۱۸ با «سریع و خشن ۸» عملکرد بهتری را داشته است.

پلتفرم فروش بلیط چین یعنی مائویان نیز در مورد فروش فیلم «سریع و خشن ۱۰» پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای داشته است و احتمال داده می‌شود که این فیلم هیجان‌انگیز، ۱۲۰ میلیون دلار در چین فروش داشته باشد.