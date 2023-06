فوایدی جالب از خیار که نمی دانستید

خیار سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و مواد مغذی است.



۱. خیار تورم و پف را کاهش می‌دهد: خیار می‌تواند تورم و پف‌کردگی پوست را کاهش دهد، زیرا سرشار از اسید فولیک و ویتامین C است.



اسید فولیک با سموم محیطی که می‌تواند باعث پف کردن چشم‌ها شود مبارزه می‌کند اگر کم خواب شده اید و زیر چشمانتان حلقه‌های سیاه مشاهده می‌کنید، ممکن است خیار بسیار مفید باشد. استفاده از برش‌های خیار سرد شده یا آب خیار زیر چشم می‌تواند به کاهش پف چشم کمک کند و در عین حال پوست خسته را جوان کند.



۲. به مدیریت آکنه کمک می‌کند سلول‌های مرده پوست و پوست‌های چرب تمایل به مسدود کردن منافذ پوست و ایجاد جوش‌های آکنه دارند.

خیار به پاکسازی پوست و سفت کردن منافذ کمک کند، زیرا ماهیتاً قابض خفیفی است یعنی حاوی مواد شیمیایی است که به کوچک کردن منافذ پوست کمک می‌کند.

خیار پوست را پاک می‌کند، زیرا محتوی آب بالایی است و به کاهش جوش‌های آکنه تا حد زیادی کمک کند، زیرا آکنه ناشی از مسدود شدن منافذ پوست پر از سموم و سایر آلاینده‌ها است.



۳. با پیری زودرس پوست مقابله می‌کند.

طبق یک مطالعه، ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در خیار ممکن است یک ماده ضد چروک بزرگ باشد. خیار حاوی اسید فولیک و ویتامین C است. ویتامین C توانایی قابل توجهی در تسهیل رشد سلول‌های جدید دارد.

اسید فولیک به مبارزه با سموم محیطی کمک می‌کند، که می‌تواند باعث خستگی یا پیری زودرس پوست شما شود. این اجزا در کنار هم به پوست شما کمک می‌کنند سالم‌تر و محکم‌تر به نظر برسد.



۴. تحریک پوست را تسکین می‌بخشد. اثر ضد التهابی و خنک‌کننده خیار ممکن است به کاهش قرمزی پوست، درد و سوزش کمک کند که می‌تواند ناشی از نیش حشرات، آفتاب سوختگی و بثورات پوستی باشد.



۵. پایه‌ای برای هیدراتاسیون یا تأمین آب پوست فراهم می‌کند.۹۶ درصد خیار از آب تشکیل شده است. آب به خودی خود برای مرطوب کردن کامل پوست شما کافی نیست.

اما آب خیار و مخلوط با سایر مواد مرطوب کننده مانند آلوئه ورا یا عسل، ممکن است برای تسکین پوست شما مفید باشد، زیرا این مواد دارای خواص خنک کنندگی پوست هستند و طبیعتاً ضد التهاب هستند؛ بنابراین اگر خیار برای مدتی به عنوان ماسک طبیعی صورت استفاده شود به آرامی التهاب پوست را کاهش می‌دهد.



۷. از رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کند. رادیکال‌های آزاد مولکول‌های ناپایداری هستند که در اثر اشعه ماوراء بنفش و سطوح بالای آلودگی ایجاد می‌شوند و می‌توانند آسیب زیادی به سلول‌های پوست شما وارد کنند و DNA را تحت تأثیر بالا قرار دهند.

رادیکال‌های آزاد نیز به عنوان عامل سرطان پوست شناخته شده اند.

خیار حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان است که به مبارزه با رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.



۸. خیار سرشار از ویتامین E است جزء غنی ویتامین E خیار به مرطوب و سالم نگه داشتن پوست کمک می‌کند و از جوش‌های پوستی جلوگیری می‌کند.





